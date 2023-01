FÅ LØYPER: I Villars-sur-Ollon så det slik ut på nyttårsaften.

Varmerekorder stenger skisteder i alpene: − Vanskelig å fatte

Bildet over viser de utfordrende forholdene flere steder i Alpene og Pyreneene sliter med ved inngangen til et nytt år. Og fremtiden kan bli verre, advarer professor.

Fjellene rundt Villars-sur-Ollon i Sveits skulle vært dekket i hvitt nå. I stedet ser man bare enkelte striper med (kunstig) snø gjennom det ellers grønne terrenget. Men i det minste er de i stand til å holde åpne noen av skitrekkene for turistene som har kommet for å oppleve skidrømmen i Alpene.

Slik er det langt fra overalt imellom-Europa, etter mildvær i juleperioden og rekordvarme på nyåret.

Sky News melder at flere skisteder nord i Alpene og i Pyreneene rett og slett må holde stengt etter at en rekke land har målt sine høyeste januartemperaturer noensinne.

– Det er rett og slett vanskelig å fatte, siterer TV-kanalen en meteorolog på.

1 / 3 SNØFATTIG: I Villars-sur-Ollon så det slik ut på nyttårsaften. SNØFATTIG: I Villars-sur-Ollon så det slik ut på nyttårsaften. SNØFATTIG: I Villars-sur-Ollon så det slik ut på nyttårsaften. forrige neste fullskjerm SNØFATTIG: I Villars-sur-Ollon så det slik ut på nyttårsaften.

Nesten 20 grader

På årets første dag målte man følgende temperaturer i et utvalg land:

11,1 grader i Latvia

12,6 grader i Danmark

14, 6 grader i Litauen

16,4 grader i Belarus

16,9 grader i Nederland

19,0 grader i Polen

19,6 grader i Tsjekkia.

– Vi har akkurat observert den varmeste januardagen i historien for mange europeiske land. Det finnes virkelig ikke maken i moderne målinger, skrev den skotske meteorologen Scott Duncan på Twitter, og la ved et kart som viste varmen rundt på kontinentet.

World Cup på kunstsnø

Frankrike er blant landene som nå opplever stengte anlegg, eller svært reduserte anlegg.

– Det var en god start på sesongen med kaldt vær i midten av desember, noe som førte til litt snø mer eller mindre til alle. Så, forrige uke, kom det en god del regn og varme temperaturer, så mange nedfarter har måtte stenge igjen, sier Laurent Reynaud hos Domaines Skables de France, som representerer mange skisteder i landet.

Også i Sveits sliter man. I Adelboden, som til helgen skal arrangere verdenscup i alpint, må Henrik Kristoffersen og co. kjøre på kunstsnø.

I samme land ligger anlegget Splugen-Tambo på nesten 1500 meters høyde. Mandag opplyste de at de har stengt inntil videre.

– Dessverre må vi holde stengt på grunn av mangel på snø, store regnmengder og høye temperaturer, uttalte de.

I Brauneck i Tyskland og i Innsbruck i Østerrike ser det ut som på de to bildene under:

BRAUNECK: Det er lite snø i Bayern i Tyskland.

INNSBRUCK: Heller ikke Østerrike kan by på all verdens med snø.

Fikk sjokk

Heller ikke i Oberstdorf i Tyskland er det noe særlig snø å snakke om. Da verdenseliten i langrenn kom til byen søndag for sine Tour de Ski-renn viste gradestokken 16 grader.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg skulle ut og løpe i går kveld og tok på meg superundertøy og jakke, holdt jeg på å omkomme og var opphetet, sa Johannes Høsflot Klæbo til mediene mandag.

Andre steder finnes det derimot snø og greie forhold, men da må man enten over 2200 meter, eller man må til de sørlige alper.

Nå advarer blant annet Wim Thiery, klimaprofessor ved Universitetet i Brussel, om at i fremtiden risikerer også de områdene at skikjøring er no man husker fra gamle dager.

– Ved enden av dette århundret vil det være over, skikjøring slik vi kjenner det i Alpene, sier han, og legger til:

– Problemene vil bare bli verre, fordi snøen vil fortsette å smelte så lenge klimaet blir varmere.

Men – om ikke annet – i Norge er det varslet mye snø de neste par dagene: