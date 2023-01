TRAGEDIE: 298 mennesker mistet livet da et Malaysia Airlines-fly fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned over Ukraina.

Aktoratet til VG: Flere kan bli tiltalt for Ukraina-styrten

298 mennesker døde da flyet MH17 ble skutt ned over Ukraina med en russiskbygd rakett i 2014. Nå kan det komme flere tiltaler, får VG opplyst.

Tre personer, blant dem en russisk nasjonalist, er allerede funnet skyldige.

– Vi vurderer om flere skal tiltales. Det gjelder både de som kjørte lastebilen med BUK-raketten, kommandokjeden og de som hadde ansvar for å sende dødelige våpen fra Russland til Ukraina, sier Brechtje van de Moosdijk, talsperson for den nederlandske statsadvokaten, til VG.

VG traff henne under et Fritt Ord-arrangement i Oslo før jul.

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2015 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett.

Det ble også bekreftet i dommen som falt i november 2022: To russere og en ukrainer ble dømt in absentia, altså uten at de var til stede ved rettssaken i Nederland, til livsvarig fengsel. Én tiltalt ble frikjent.

Brechtje van de Moosdijk, talsperson for den nederlandske statsadvokaten

– Vi var fornøyd med dommen, og vi har ikke anket, sier Brechtje van de Moosdijk.

– Hva er dere fornøyd med?

– Først og fremst med at retten konkluderte med at Russland hadde kontroll over denne delen av Ukraina allerede fra mai 2014. Det er første gang at en nøytral rett har tatt en avgjørelse om Russlands rolle allerede i 2014.

– Tror du dere blir flere tiltaler?

– Det har jeg ingen forutsetning for å si noe om nå. Men som sagt blir dette vurdert.

En grafisk fremstilling av hvordan man ser for seg at raketten ble avfyrt og traff Malaysia Airlines i luftrommet over Ukraina i juli 2014.

Russiske myndigheter nektet for å ha utstyrt de prorussiske opprørerne i Donetsk-området med BUK-raketter, og opprørerne nektet på sin side all befatning med nedskytingen.

Den mest kjente av de tre dømte er Igor Girkin, en russisk selverklært nasjonalist som var sentral da Russland i 2014 annekterte Krim og startet krigen i Øst-Ukraina. Han har bakgrunn som FSB-agent.

– Det har vært en vanskelig etterforskning. Vanligvis drar du dit som noe har skjedd, men vi kan ikke dra til Øst-Ukraina. Russland har heller ikke bidratt til etterforskningen, sier Brechtje van de Moosdijk.

Hun sier at militære kan kreve immunitet mot tiltale, hvis de er en del av en regulær hær. Men at dette samtidig krever at denne hæren følger den såkalte Genève-konvensjonen fullt og helt.

– I det ligger for eksempel riktig behandling av krigsfanger, sier hun.

Igor Girkin er blant de tre som er dømt til livsvarig fengsel. Han oppholder seg trolig på russisk territorium. Bildet er fra rettssaken i Nederland.

Det antas at alle de tre dømte befinner seg i Russland og ikke vil bli utlevert.

Malaysia Airlines’ rute MH17 skulle gå fra Amsterdam til Kuala Lumpur da flyet ble skutt ned over Øst-Ukraina den 17. juli 2014 kl. 16.20.03.

283 passasjerer og en besetning på 15 mistet livet. 80 av passasjerene var barn. Drøyt halvparten av passasjerene var fra Nederland.

Den grundige dommen fastslår at flyet ble skutt ned av et russiskprodusert missil. Den er også klar på at Russland hadde «overordnet kontroll» over separatistene som avfyrte missilet.

– Det er ikke tvil om at missilet ble avfyrt bevisst, men de trodde det var et militærfly, sa dommeren da retten avga sin dom.

De pårørendes advokater uttalte at dommen er viktig, selv om de tiltalte er på frifot.

RAPPORT: Det rekonstruerte flyet fotografert under en presentasjon høsten 2015. 298 mennesker mistet livet.

Retten mener at det ikke er mulig å si nøyaktig hvem som ga ordren om å skyte. Den er også klar på at de tre mennene kan dømmes etter som de ikke var en del av de russiske væpnede styrker. De er også dømt til å betale «minst» 165 millioner kroner til de etterlatte.

Nederlandsk påtalemyndigheter fikk støtte fra retten i at tunge våpen ble fraktet fra den russiske byen Kursk til Ukraina-grensen på sommeren 2014. Blant annet seks såkalte Buk, et system med luftvernmissiler, som tilhørte den 53. luftvernbrigade i Kursk. Disse missilene ble brukt til å angripe ukrainske styrker.

En gruppe internasjonale eksperter fastslo at MH17-flighten ble skutt ned av nettopp et Buk-missil, og at det ble avfyrt fra et sted i Ukraina kontrollert av de russiskstøttede opprørerne, et område som nå er annektert av Russland. De mistenkte at rundt 100 personer kunne ha spilt en «aktiv rolle» under nedskytingen.

På denne tiden var det 160 passasjerfly som fløy over Ukraina hver dag. MH17 skal ha holdt en høyde på 33.000 fot da det ble skutt ned.