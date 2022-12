SKADET: En skadet mann står ute i gatene i Kherson etter angrepene julaften. Bildet er tatt 24. desember 2022.

Minst 10 drept etter angrep mot Kherson

En missil skal julaften ha truffet et område av Kherson der det befant seg mange sivile.

Et russisk angrep mot Ukrainas nylig gjenerobrede by Kherson drepte minst 10 mennesker, skriver Reuters som siterer lokale myndigheter.

Ytterligere 58 personer skal være skadet.

Khersons guvernør Yaroslav Yanushevych sier at dødstallet har steget til 10, etter at det først ble meldt om syv døde, skriver Reuters som siterer det ukrainske nyhetsbyrået Interfax.

DREPT: En kvinne sitter ved siden av sin døde mann, etter angrep mot Kherson julaften. Bildet er tatt 24. desember 2022.

Russland har ikke kommentert angrepet så langt. De har hele tiden nektet for angrep mot sivile.

Ukraina tok tilbake kontroll over byen i november. Siden da har Russland gjennomført flere kraftige angrep mot Kherson, fra andre siden av Dnipro-elven.

Missil landet ved dagligvarebutikk

Yuriy Sobolevskyi, leder ved det regionale rådet, sa at et missil landet ved siden av et dagligvarebutikk på et torg i byen.

– Det var sivile der, som hver levde sitt eget liv, drev med sine egne saker, sier han ifølge Reuters.

Bilder tatt av fotografer i området viser en svært dramatisk situasjon i Kherson. På bildene er det fortvilte mennesker og flere døde kropper.

– For skremsels skyld

President Volodymyr Zelenskyj har lagt ut flere bilder på sosiale medier som viser store ødeleggelser og drepte mennesker.

– Sosiale nettverk vil mest sannsynlig merke disse bildene som “sensitivt innhold”. Men dette er ikke sensitivt innhold – det er det virkelige livet til Ukraina og ukrainere, skriver han.

– Dette er ikke militære anlegg. Det er terror, det er drap for skremsels og skyld, skriver den ukrainske presidenten.

Zelenskyj kom nettopp tilbake til Ukraina, etter hans første utenlandstur til USA siden krigen brøt ut.