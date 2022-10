RØMMER KAOSET: To menn rømmer kaoset på Kanjuruhan stadion i Indonesia sammen med et barn. Blant de125 døde er barn, tenåringer og voksne.

Tragedien i Indonesia – politisjef har fått sparken

Lørdag utspilte en av fotballhistoriens verste stadionkatastrofer seg. 125 mennesker mistet livet på Kanjuruhan Stadium. Mandag ble det klart at politisjefen har fått sparken etter hendelsen.

Det startet etter at kampen mellom Arema og Persebaya Surabaya var ferdig lørdag kveld.

Kun fans av Arema, som var på hjemmebane, var tilstede. Arrangøren hadde forbudt Persebaya Surabaya-supportere å være på stadion, for å unngå sammenstøt mellom supporterne.

Da kampen var ferdig stormet hjemmesupporterne banen, og opprørspoliti brukte tåregass for å få slutt på tumultene.

Hundrevis av mennesker løp til en utgangsport i et forsøk på å slippe unna tåregassen. Flere ble kvalt i kaoset, og andre ble trampet ned.

Mer enn 300 personer ble kjørt til sykehus, men mange døde underveis eller etter innleggelse.

Lørdag morgen sa lokale myndigheter at over 100 personer var skadet, og at tilstanden var kritisk for elleve av dem.

MANGE SÅREDE: Over 300 personer ble kjørt til sykehus etter hendelsen.

Politisjef sparket

Så langt er 125 bekreftet døde. Minst 32 av dem var barn.

I etterkant har bruken av tåregass fått kritikk og reist spørsmål om sikkerhetspersonellet hadde fulgt riktige prosedyrer for å håndtere folkemengden.

Mandag kom nyheten om at en lokal politisjef i byen Malang, der kampen ble spilt, har fått sparken. Ni politibetjenter er suspendert.

Innenriksministeren i Indonesia, Mohammad Mahfud, sa mandag at det var nedsatt en arbeidsgruppe som skal granske hendelsen.

Ifølge den indonesiske avisen Kombas skal gruppen bestå av myndighetspersonell, en sportsjournalist, akademikere og funksjonærer i fotballforbundet.

– Vi ber politiet finne gjerningsmennene som har begått forbrytelser i løpet av de neste dagene, sa Indonesias sikkerhetsminister Mohammad Mahfud i en uttalelse.

Sikkerhetsministeren i Indonesia, Mohammad Mahfud Mahmodin, skriver på Instagram at stadion har en kapasitet på 38.000, men at det var 42.000 tilskuere til stedet.

Egen granskning

Amnesty International har uttalt at politiets reaksjon var «bruk av overdreven makt fra statens side» for å få kontroll på en ubevæpnet folkemengde.

Søndag kveld tok demonstranter til gatene i hovedstaden Jakarta. Flere bar plakater hvor det sto «stopp politibrutalitet».

Politiet i Indonesia har tidligere fått kritikk for bruk av tåregass i tettpakkede stadion, skriver BBC.

Indonesias Human Rights Watch har varslet at de vil utføre en egen gransking av hendelsen.

Også FIFA har bedt Indonesias fotballforbund (PSSI) om en rapport.