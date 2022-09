SKOLEOMRÅDE: Store mengder politistyrker er på plass i et skoleområde i Oakland i California, USA.

Seks skadet i skoleskyting i California

SAN FRANCISCO (VG): Skyting på et skoleområde i Oakland i California (USA) har skadet seks personer onsdag. To skal være kritisk skadet.

Flere bevæpnede gjerningspersoner skal ha vært involvert.

Politiet i Oakland bekreftet skyting utenfor campus, som startet rundt klokken 12:45 lokal tid.

Vitner har fortalt politiet at en bil stoppet på skoleområdet og at tre menn hoppet ut og åpnet ild, før de kjørte videre, skriver CBS News.

Årsaken for skytingen eller hvem som står bak er ennå ukjent.

Borgermester i Oakland Lybby Schaaf skriver på Twitter at alle ofrene er voksne og blir behandlet på sykehus. Bare en skal være kritisk skadet, ifølge henne.

Mener de hadde et mål

Elever har blitt evakuert fra skolen, etter å ha vært innestengt i en periode.

Det er tre ulike skoler i området. Blant annet Rudsdale Newcomer og Bay Area Technology School (BayTech). Newcomer-skolen tar blant annet imot nykomne flyktninger, ifølge egne nettsider.

KPIX 5-reporter Katie Nielsen på stedet sier at politikilder indikerer at skolen kan ha vært et planlagt mål.

Også hun melder at det kan være snakk om opptil tre skyttere og at de ikke befinner seg på området nå.