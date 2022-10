Kloden bør ikke

bli mer enn

1,5 grader varmere. Det er verdens

ledere blitt

enige om. Nå kan målet

stå i fare for å ryke. Det kan bety drukning

for denne stillehavsøya.

Det «umulige» klimamålet

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ligger an til å bli dramatisk når verdenslederne samles til FNs klimatoppmøte om tre uker, som i år finner sted i Sharm el-Sheik i Egypt.

Det er krig og energikrise i Europa, og forholdet mellom stormaktene har knapt vært dårligere. Samtidig har problemene det internasjonale samfunnet må løse sammen knapt vært større:

I Somalia er tørken og sultkatastrofen altoverskyggende, og Pakistan og Florida forsøker å komme seg på beina etter flom og orkan. Sommeren har vært full av ekstremvær, og intens tørke, flom og storm har overrasket selv klimaforskerne.

Sentralt for forhandlingene i Egypt, er målet om at verden skal holde temperaturen godt under to grader, og helst under 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid førindustriell tidKloden skal ikke bli mer enn 1,5 grad varmere enn den var på slutten av 1700- og starten av 1800-tallet, før industrialiseringen og utslippene skjøt fart. .

Dette forpliktet landene seg til under klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Men siden da har klimagassutslippene fortsatt å øke. Og troen på at målet om 1,5 grader kan nås, har minket.

Det umulige målet

– Spørsmålet er hvor lenge du kan holde deg med et mål du ikke har politikk for å nå.

Det sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til VG rett etter at han har kommet hjem fra Kinshasa i DR Kongo.

Der var verdens klimaministre nylig samlet for å diskutere agendaen for det kommende klimatoppmøtet, og Eide oppsummerer det slik:

– Det var en trykket stemning. Alle innser at 2022 ble et skikkelig dramatisk klimaår, og det er en sterk erkjennelse av alvoret.

For bare ett år siden var Barth Eide tydelig på 1,5 grader skal stå fast. Det var hovedtema for klimaforhandlingene (COP) i Glasgow, å holde liv i dette målet.

«Det lever, men pulsen er svak» sa COP-presidenten Alok Sharma etter forhandlingene.

Ett år senere, er pulsen i ferd med å ebbe ut?

Akkurat nå gjøres det klart flere rapporter og analyser, som alle skal gjøre opp status.

Rapportene kommer fra anerkjente miljøer og publiseres de kommende ukene, rett i forkant av klimaforhandlingene. De ser på hva landene har lovet og hva de faktisk gjør, opp mot hva som trengs.

Forventningen er at rapportene vil komme med følgende konklusjon:

Det er snart ikke et spørsmål om vi passerer 1,5 grader, men hvor høyt over og hvor lenge.

Den store thrilleren er om målet fra Parisavtalen nå kan ryke i november.

I fjor var verden i snitt 1,11 grader varmere enn førindustriell tid, ifølge Verdens meteorolog-organisasjon (WMO). Med dagens kurs vil vi trolig nå 1,5 grader en gang etter 2030.

Et par varmegrader fra eller til, hvor mye har det egentlig å si?

En hel del, viser forskningen:

Følgene av 1,5 grader

Ved 1,5 grader vil allerede noen klimaendringer treffe hardt.

Ekstremvær som flom og stormer, tap av veldig sårbare økosystemer og tap av korallrev er eksempler på det.

Sjøissmeltingen i Arktis vil være kraftig, men det vil fortsatt være is der om sommeren. Det er viktig for dyrelivet.

Stor rapport: Disse artene står i fare for å dø ut

Omtrent en tredjedel av permafrosten tiner allerede ved 1,5 grader.

Det fastfrosne laget i jorden er et karbonlager, med rester av forhistoriske dyr og eldgamle trær godt bevart. Når bakken tiner kommer restene til syne, og frigir klimagasser.

I bebyggelsen på Svalbard og Grønland merker de allerede nå at bakken er i bevegelse, fordi frosten tiner.

For flere øystater er spørsmålet om hvor høyt gradestokken går, et spørsmål om de kommer til å eksistere i fremtiden. Øyer som Kiribati, Vanuatu og Tuvalu er allerede i fare for oversvømmelse ved 1,5 grader. Det samme gjelder Maldivene, som er en populær feriedestinasjon.

Likevel vil konsekvensene bli kraftigere for hvert steg mot to grader.

1 / 4 I FARE: I 2009 advarte Maldivenes myndigheter om trusselen den globale oppvarmingen er for det populære feriemålet. 400.000 bor på øyene, som kan oversvømmes ved to grader global oppvarming. ROP OM HJELP: Regjeringsmedlem Ibrahim Didi signerer et dokument, seks meter under vann i 2009. Maldivene forsøkte å få oppmerksomhet om klimakrisens trussel mot deres land. FIJI: 3000 innbyggere ble forflyttet etter syklonen Winstons herjinger på Fiji i 2016. Øystatene er også utsatt for ekstremvær og stormer. STORE KREFTER: Syklonen Winston førte til store ødeleggelser på Fiji i 2016. forrige neste fullskjerm I FARE: I 2009 advarte Maldivenes myndigheter om trusselen den globale oppvarmingen er for det populære feriemålet. 400.000 bor på øyene, som kan oversvømmes ved to grader global oppvarming.

Var målet som ble satt i Paris for optimistisk?

Ja, mener klimaminister Eide.

– Empiriske funn viser at modellene som anslo tempoet i oppvarmingen av kloden traff godt, men at vi har undervurdert hvor raskt og dramatisk klimaendringene ville treffe allerede der vi er nå.

Han kaller målet «vanskelig», men «ikke umulig».

– Vi må være dønn ærlige å si at det blir stadig vanskeligere for hvert år å holde seg under 1,5 grader. Samtidig øker erkjennelsen av alvoret ved å overskride målet også, for hvert år. Det setter oss i en skvis, mener Eide.

Ifølge FNs klimapanels rapport denne våren, har verden tre år på seg til å gjennomføre en vanvittig snuoperasjon:

De globale utslippene øker fortsatt, men må nå toppen og falle drastisk innen 2025.

Klimaministeren tror imidlertid ikke at 1,5-gradersmålet vil bli skrotet i Egypt.

– Jeg er helt sikker på at klimatoppmøtet ikke vil si «dette tror vi ikke på». Alle mener det er best å holde seg under 1,5 grader, men mange sier samtidig «det passer ikke så godt for meg akkurat nå» å kutte. Slik kan vi ikke ha det, for klimakrisen venter ikke på noen.

Se hvordan ekstremværet har herjet i verden de siste månedene:

– Kunne være farlig

Steffen Kallbekken er forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning, og har forsket mye på Parisavtalen og 1,5-gradersmålet. Han husker godt hvordan han reagerte på målet tilbake i 2015:

– Da målet ble satt i Paris, var vi mange som tenkte at det kunne være uheldig og farlig å sette et mål vi neppe kan nå. De fleste forskerne trodde ikke det var mulig. Vi var mer på: Er det i det hele tatt mulig å nå to grader? forteller Kallbekken i dag.

Selv om han var skeptisk, ser han i ettertid at det ambisiøse målet fikk mange land til å få opp farten med den grønne omstillingen.

Men Kallbekken har fortsatt ikke troen på at verden vil nå 1,5-målet.

– Det er så godt som umulig.

– Verden passerer 1,5 grader en gang på 2030-tallet. Dette er det mest sannsynlige i alle scenarioene fra FNs klimapanel. Men vi kan stoppe oppvarmingen like over dette, og det vil være mulig å få temperaturen ned igjen, sier han.

Til det kreves enorme utslippskutt. Og det skal skje i en urolig og presset tid:

Den økende spenningen mellom USA og Kina, som særlig skyldes striden om Taiwan, gjør at et svært viktig klimasamarbeid er satt på vent, påpeker Kallbekken ved Cicero.

– De hadde en veldig viktig og sterk påvirkning på Parisavtalen. Og nå er dette samarbeidet frosset. Samtidig fortsetter utslippene å øke, og det er store politiske spenninger i verden, sier klimaforskeren.

Hva skjer når oppvarmingen overstiger 1,5 grader?

Følgene av to grader

Forskjellen på 1,5 grader og to grader er tydelig, ifølge spesialrapporten fra FNs klimapanel. Etter at rapporten ble skrevet for fem år siden, har bildet bare blitt tydeligere.

Dobbelt så mange mennesker vil være utsatt for vannmangel

Islaget på Grønland vil trolig smelte. Dette er en endring som trolig er irreversibel, det smeltede islaget kommer ikke til å fryse til igjen.

Havnivået vil kunne stige flere meter og føre til at ti millioner flere mennesker mister hjemmet sitt, enn ved 1,5 grader.

Dobbelt så mange dyrearter vil miste store deler av sine naturlige leveområder

To millioner kvadratkilometer mer av permafrosten vil tine og frigi klimagasser.

I stedet for en isfri sommer i Arktis hvert hundrede år, vil vi kunne få isfrie somrer hvert tiende år. Det kan få enorme konsekvenser for dyrelivet.

1 / 4 I BRANN: Vinden fører med seg glødene fra et brennende tre i California, nå i september. Minst ni er døde i skogbranner i delstaten i år. AKSJON: Flyet slipper brannhemmende middel over bebyggelse i Hemet, California. Brannen i september kom midt i en varslet hetebølge. OVERTENT: Hetebølgen kom også til Frankrike i september, med skogbrann i vinregionen Bordeaux. 200 hjem ble evakuert. SPREDTE SEG: Hetebølgen hadde spredt seg til Frankrike fra Marokko. I september var det hetebølger fordelt på flere kontinenter samtidig - i Europa, Asia og Nord-Amerika. forrige neste fullskjerm I BRANN: Vinden fører med seg glødene fra et brennende tre i California, nå i september. Minst ni er døde i skogbranner i delstaten i år.

– Min frykt er at vi står der en januardag på 2030-tallet og oppsummerer at verden er 1,5 grader varmere enn den var i førindustriell tid. Hva gjør vi da?

Klimaforsker Kallbekken stiller et spørsmål han ikke selv vet svaret på. For den dagen målet fra Paris er passert, er da alt mislykket?

Nei, skal vi tro Kallbekken.

– Jeg mener at alt hjelper. 1,8 grader er uendelig mye bedre enn tre graders oppvarming. Selv om vi ikke når målet, må vi ikke gi opp håpet.

En verden som er tre grader varmere enn førindustriell tid, hva innebærer egentlig det?

Følgene av tre grader

Et sted mellom to og tre grader er det en mulighet for at permafrosten kollapser. Det er veldig sannsynlig at Arktis vil være isfritt om sommeren.

Vannmangel vil prege store områder rundt Middelhavet, og merkes i Europa, Asia og Afrika. Hete og tørke får alvorlige konsekvenser for matproduksjon, og sult vil ramme alle områder som er avhengig av jordbruk.

Utsendt fra tørke og sult: Kom med bønn til Norge

Det gjelder også faren for ekstremvær og flom, tap av dyreliv og plantemangfold.

1 / 6 TINER: Forskere undersøker permafrosten i det nordlige Russland. Global oppvarming får permafrosten til å tine. Det fører til sine egne klimagassutslipp når fastfrosne rester av dyr og planter tiner opp og råtner. ULV: Hodet av en prehistorisk ulv ble funnet av forskere i Sibir i 2018. Det skal være 32.000 år gammelt, men lå godt bevart i permafrosten. SVALBARD: Bebyggelsen på Svalbard står på ustø grunn. Når permafrosten tiner klapper bakken sammen under flere av husene. SPREKKER OPP: Dette huset står forlatt på Svalbard, med sprekker i muren og veggene etter at bakken har begynt å bevege seg. USTØTT: Jorden beveger seg også på gravplassen i Yukon-deltaet. Temperaturen i Alaska har steget dobbelt så raskt som i resten av verden. BAR BAKKE: Når bakken tiner, forsvinner også grunnen langs kysten i Alaska. Det samme opplever Svalbard, Grønland og andre arktiske samfunn. forrige neste fullskjerm TINER: Forskere undersøker permafrosten i det nordlige Russland. Global oppvarming får permafrosten til å tine. Det fører til sine egne klimagassutslipp når fastfrosne rester av dyr og planter tiner opp og råtner.

Selv om forskningsleder Kallbekken ved Cicero mener at målet om 1,5 graders oppvarming er urealistisk, føler han seg trygg på at det vil overleve klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik om tre uker.

– Jeg er sikker på at det blir fastholdt under COP27.

Han begrunner dette med at alle må være enige om å eventuelt skrote målet, og for øystatene vil dette være helt uaktuelt.

– Men landene kan komme med et signal om at dette er et enda mer krevende mål å nå enn de trodde, og at løftene som er gitt må innfris, avslutter klimaforskeren.