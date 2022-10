RØMMER KAOSET: To menn rømmer kaoset på Kanjuruhan stadion i Indonesia sammen med et barn. Blant de125 døde er barn, tenåringer og voksne.

Indonesiske myndigheter: 125 døde i stadion­tragedie i Indonesia

Dødstallene stiger etter at det brøt ut opptøyer etter en fotballkamp i Malang i Indonesia. Flere barn er blant de døde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

President Joko Widodo har beordret stans av ligaen slik at sikkerhetsrutinene kan gjennomgås.

Tragedien oppsto etter at fansen tok til banen etter kampslutt mellom Arema FC og Persebaya Surabaya i den indonesiske toppdivisjonen lørdag. Kampen endte 2–3. Politiet brukte tåregass for å få kontroll på situasjonen.

Søndag morgen norsk tid meldte viseguvernør Emil Dardak i provinsen Øst-Java at dødstallet var 174. Han gikk senere ut og korrigerte dette tallet til 125 etter en gjennomgang med de ulike sykehusene, ifølge Reuters.

Dette er blant de verste stadiontragediene siden kampen mellom Peru og Argentina på Estadio Nacional der 328 mennesker døde i 1964, ifølge nyhetsbyrået.

Blant de døde er barn, tenåringer og voksne – kvinner og menn. Også politibetjenter skal være blant ofrene.

Det som skal være videoer fra stedet viser også politiet med skjold og batong som slår ned folk. Ifølge politiet børt panikken ut da fansen forsøkte å flykte fra opptøyene, skriver Reuters.

1 / 3 LETER: Pårørende leter gjennom navnelistene på identifiserte ofre som er lagt ut på sykehuset. PÅ SYKEHUSET: En kvinne snakker i telefonen og holder i et bilde av en av ofrene som er gitt ut for å kunne identifisere dem. I SORG: En pårørende kvinne gråter mens hun sitter og venter på sykehuset der alle ofrene og de skadede er. forrige neste fullskjerm LETER: Pårørende leter gjennom navnelistene på identifiserte ofre som er lagt ut på sykehuset.

Flere barn blant de døde

Lokalavisen Surya på Øst-Java har publisert en navneliste over nærmere 70 identifiserte ofre. Listen er ifølge avisen offentliggjort av politiet.

På sykehuset kan de pårørende gå gjennom listene for å se om de har mistet noen. Bilder viser også at folk leter gjennom bilder som er skrevet ut av ofrene for å identifisere dem.

Blant de døde er et to år gammelt barn, omkring 30 tenåringer og en rekke personer i 20- og 30-årene, samt noen over 40 år, viser listene.

1 / 2 MERKER DØDE: En sykepleier setter navnelapp på likposen til en av ofrene. MANGE OFRE: Over 174 mennesker er bekreftet døde og mange er skadet etter tragedien. forrige neste fullskjerm MERKER DØDE: En sykepleier setter navnelapp på likposen til en av ofrene.

Publikum tok til banen

Kaoset skal ha oppstått da en rekke supportere fra taperlaget løp ut på banen etter kampen. Spillerne kom seg unna, men det førte til at massevis av supportere fra det vinnende laget tok til banen.

– Det ble lovløse tilstander. De begynte å gå på politiet, de ødela biler, sier politisjef Nico Afinta fra politiet på Øst-Java til Reuters om tåregass-bruken.

Politisjefen forteller at 24 personer er rapportert døde på stadion, mens de resterende er registrert døde på sykehus som mottok skadede.

Bilder fra stedet viser også flere skadede kjøretøy, deriblant politibiler.

Flere solgte billetter enn stadion-kapasitet

Ifølge justisminister Mahfud MD, som har skrevet om tragedien på Instagram, var det solgt 42.000 billetter til kampen, mens stadion bare har kapasitet til å ha 38.000 tilskuere.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Krever undersøkelser: – Ingen skal måtte miste livet på fotballkamp

Politiet skal ikke bruke gass for å få kontroll på publikum, ifølge sikkerhetsretningslinjene til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Reuters har ikke fått svar fra det lokale politiet på om de var kjent med dette.

FIFA har ifølge Reuters bedt det indonesiske fotballforbundet (PSSI) om en rapport om tragedien som skjedde på Malang stadion. Sistnevnte har reist til stedet for å gjøre undersøkelser.

Usman Hamid, direktør for Amnesty i Indonesia, ber nå myndighetene om å gjøre en rask, grundig og uavhengig etterforskning av tåregass-bruken. Han understreker at alt annet må være prøvd først, og at folk må bli advares i forkant og få mulighet til å komme seg unna.

– Ingen skal måtte miste livet på fotballkamp, sier han i et presseskriv.

– Politiet må også gå gjennom retningslinjene for bruk av tåregass og «mindre dødelige våpen» for å sikre at en hjerteskjærende tragedie som dette aldri skjer igjen.

1 / 4 En ødelagt politibil ligger ved stadion etter kaoset som oppsto lørdag kveld. Flere biler er ødelagt. forrige neste fullskjerm En ødelagt politibil ligger ved stadion etter kaoset som oppsto lørdag kveld.

– Ikke alle 40.000 er opprørere

Politisjef Nico Afinta vil ikke stemple alle fotballsupporterne som bråkmakere.

– Rundt 3000 tilskuere tok til banen, ikke alle 40.000 er opprørere, sier han til nyhetsbyrået.

– Faktisk, fortsatte han, gikk kampen på Kanjuruhan Stadion knirkefritt. Men etter at kampen var over tok en rekke Arema FC-supportere seg ut på banen.

Et annet problem var trengsel og mangel på oksygen ved utgangene, da bråket oppsto og skapte panikk.