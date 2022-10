1 / 11 ØDELEGGELSER: Satelittbilder viser tydelig skader på broen etter eksplosjonen lørdag morgen. ØDELEGGELSER: Satelittbilder viser tydelig skader på broen etter eksplosjonen lørdag morgen. ETTER: Slik ser broen ut på satelittbilder etter eksplosjonen FØR: Slik ser broen ut på satelittbilder før eksplosjonen RYDDER: Bilder fra broen der togsporet blir reparert. UTBRENT: Ødelagte drivstoffvogner på toglingjen over broen som tok fyr etter eksplosjonen. ØDELEGGELSER: Bilde fra lørdag som viser ødeleggelsene på broen. ÅPEN: Bilder fra lørdag viser at det fremdeles kan kjøre biler over broen. BRANN: Drivstoffvogner i fyll fyr på broen som eksploderte lørdag morgen. BRANN: Drivstoffvogner i fyll fyr på broen som eksploderte lørdag morgen. SLUKKER: Brannhelikoptre driver med slukkearbeid etter eksplosjonen. forrige neste fullskjerm ØDELEGGELSER: Satelittbilder viser tydelig skader på broen etter eksplosjonen lørdag morgen.

Russerne sier «utlendinger hjalp» ukrainske spesialstyrker før eksplosjonen på Krim-broen

Russiske borgere har sammen med utlendinger hjulpet ukrainske spesialstyrker med å forberede angrepet, hevder Aleksandr Bastrykin, leder for Russlands etterforskningskomité.

Krim-broen, som er veiforbindelsen mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya, er et av Putins prestisjeprosjekt. Den kollapset delvis etter en kraftig eksplosjon lørdag morgen.

– Å undergrave Krim-broen er et terrorangrep med sikte på å ødelegge Russlands kritiske infrastruktur, sier Putin søndag kveld, ifølge statlig kontrollerte NTV.

Russerne mener nå at det var en lastebil som eksploderte på Krim-broen. Ifølge Aleksandr Bastrykin, lederen for Russlands etterforskningskomité, skal lastebilen ha passert Bulgaria, Georgia, Armenia, Nord-Ossetia og Krasnodar i Sør-Russland før den kjørte over broen.

Bastrykin hevder også at russiske borgere sammen med utlendinger har hjulpet ukrainske spesialstyrker med å forberede angrepet.

Delvis gjenåpnet

Russiske myndigheter meldte lørdag kveld at broen er delvis gjenåpnet for begrenset bil- og togtrafikk etter eksplosjonen, ifølge Reuters. Lastebiler blir foreløpig kjørt over med ferge, mens russerne hevder at togtrafikken er «i rute igjen» søndag kveld.

FSB styrer

President Vladimir Putin gitt etterretningstjenesten FSB ordre om å overta kontrollen over sikkerheten ved Krim-broen etter lørdagens voldsomme eksplosjon.

I et dekret utstedt lørdag kveld skriver Putin at FSB «gis makt til å organisere og koordinere beskyttelsestiltak for transportruten over Kertsjstredet».

For øyeblikket går trafikken kun over noen deler av broen.

Bilder av deler av den ødelagte broen lørdag morgen.

Tyder på sabotasje

– Dette må være en godt planlagt sabotasjeaksjon som klarer å ta ut både jernbanelinjer og veibaner. Her må sprengladninger være plassert på bærebjelker flere steder. Det er mest sannsynlig ukrainske spesialstyrker som står bak, sa oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig, til VG i går.

En annen teori, som russiske myndigheter tidlig antydet, er at en lastebil full av sprengstoff, forårsaket eksplosjonen.

– Ifølge foreløpige opplysninger ble en lastebil sprengt i morges på bildelen av Krim-broen fra Taman-siden, noe som resulterte i antenning av syv drivstofftanker på et godstog på vei mot Krim-halvøya. Som et resultat av det kollapset delvis to bilspenn, sier Svetlana Petrenko, ved Russlands etterforskningskomité i en uttalelse.