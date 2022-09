Grusomme funn i krigsområdene i Ukraina

FN har kunnet dokumentere tortur og voldtekt av barn på bakken i Ukraina.

Lederen for en FN-nedsatt kommisjon på Ukraina sier at de har konkludert med at krigsforbrytelser har blitt begått i landet, skriver Reuters.

I en uttalelse til FN skriver kommisjonens leder, nordmannen Erik Møse (71), at de er bekymret for lidelsen som konflikten har påført sivile i Ukraina.

Han skriver videre at kommisjonen har besøkt 27 byer og landsbyer, og intervjuet over 150 ofre og vitner. I tillegg har de besøkt en rekke åsteder.

– Basert på informasjonen samlet av kommisjonen, har vi kommet til konklusjonen om at det er begått krigsforbrytelser på ukrainsk jord.

Fredag sier Møse at det er gjort funn av større antall hendelser som tilsvarer krigsforbrytelser begått av Russland, men at de ikke har kunnet bevise at det er begått forbrytelser mot menneskeheten.

KOMMISJONEN: Erik Møse (t.h.), Jasminka Dzumhur og Pablo de Greiff.

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt av FNs menneskerettsråd i mars, og består av tre uavhengige eksperter. De har undersøkt hendelser i områdene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy-regionene, og varsler at de vil utvide etterforskningen fremover.

Kommisjonsleder Møse skriver at de også har sett på mishandling av russiske soldater begått av ukrainske.

– Til tross for et lite antall tilfeller, fortsetter vi å følge med på dette.

Møse (71) var dommer i rettsoppgjøret etter folkemordet i Rwanda, og er leder for den FN-nedsatte kommisjonen. VG snakket med ham da han kom tilbake fra en ti dager lang reise i Ukraina i juni.

Voldtekt som våpen

Kommisjonen har funnet at barn har blitt voldtatt, torturert og holdt innesperret. De skriver videre at kommisjonens neste oppgave er å se på anklagene om tvangsflytting og tvangsadopsjoner av ukrainske barn til Russland.

Kommisjonen har funnet at noen soldater tilhørende den Russiske føderasjonen har begått seksuelle overgrep og voldtekt.

– Det er også eksempler av tilfeller der slektninger av ofrene ble tvunget til å se på at slike forbrytelser ble begått. I tilfellene vi etterforsket var ofrene for seksuell- og kjønnsbasert vold mellom fire år og 82 år gamle.

I april skrev VG om at 25 jenter og kvinner fra 14 til 24 år skal ha blitt systematisk voldtatt i en kjeller i Butsja.

– Seksuell vold blir brukt som et våpen av det russiske militæret, sier Lesia Vasylenko i det ukrainske parlamentet til VG da.

FNs spesialrepresentant mot seksuelle volder i konflikt, Pramilla Patten, sa etter et besøk i Ukraina i juni at stadig flere ukrainere sier de har blitt utsatt for seksuell vold i krigen.

De fleste av dem var jenter og kvinner, men det er også meldt om overgrep mot gutter og menn.

PÅ ÅSTEDET: En mann med «krigsforbrytelse-etterforsker» skrevet bak på T-skjorten står foran massegravene som ble avdekket i Izium i forrige uke.

Tortur og drap

I mars trakk russiske styrker seg tilbake fra Butsja etter intens motstand fra ukrainerne. I ettertid har det kommet frem at russiske soldater torturerte og henrettet innbyggere i byen. Sivile ble funnet drept langs landeveien.

De siste ukene er russiske styrker drevet på flukt i Kharkiv i nord, og utarmet over lang tid i Kherson i sør. Også i russernes viktigste krigsbytte, Luhansk og Donetsk, er ukrainske styrker nå på offensiven.

I Kharkiv, der Ukraina har gjenerobret nesten hele fylket, kommer det grusomme historier fra beboere i frigjorte områder.

Den regionale påtalemyndigheten i Kharkiv skriver på sin Telegram-konto 14. september at politiet har funnet mennesker som er blitt drept av russiske soldater i Balaklija.

Innbyggerne i byen beskriver hvor russiske soldater beordret byens menn til å kle seg nakne. De lette etter tatoveringer med nazisymboler, som russerne feilaktig er overbevist om at mange Ukraina har.

I rapporten skriver Møse at det er funnet bevis på bruk av tortur. Enkelte ofre ble fraktet til Russland og holdt der mot sin vilje i flere uker.

– Vitner beskriver juling, elektrosjokk og tvungen nakenhet, samt annen krenkende behandling ved slike interneringssentre, sa Møse.

Noen av ukrainerne som ble sendt til Russland, har forsvunnet uten at noen vet hva som skjedde med dem.

Møse bekrefter også at kommisjonen har etterforsket to tilfeller der ukrainske styrker skal ha mishandlet russiske soldater.

MISTET SØNNEN: 70 år gamle Nadja Trubchaninova.

I uttalelsen sa Møse at en rekke angrep gruppen har undersøkt, «ble utført uten å skille mellom sivile og militære», deriblant angrep med klasebomber i befolkede områder. Der har blant annet boliger, skoler og sykehus blitt rammet, skriver NTB.

En eldre kvinne som ble tvunget på flukt etter voldsomme bombeangrep i Kharkiv-regionen, sa til kommisjonen at angrepene har fått henne til å føle at hun ikke har noe å leve for lenger.

– Jeg lever ikke, jeg bare eksisterer. Jeg har ingenting igjen i sjelen min, sa hun.

Møse forteller videre at gruppen har sett bevis på et stort antall henrettelser begått i områdene de besøkte. Ifølge kommisjonen etterforskes slike henrettelser i 16 ulike byer i Ukraina.

Det er blant annet funnet synlige tegn på at mennesker har fått hendene «bundet bak ryggen, blitt skutt i hodet eller fått skåret over halsen».