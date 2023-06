EN BEGYNNELSE: De første bekreftede bildene av landsbyer tatt over av ukrainske styrker etter at offensiven ble startet: Her heiser soldater det ukrainske flagget i landsbyen Blahodatne i Donetsk fylke søndag.

Nå raser slag på flere fronter: Ukraina har gjenerobret flere landsbyer

YAHIDNE/KYIV/OSLO (VG) Ukrainske styrker angriper nå russerne på minst fire fronter, i det som er starten av den lenge varslede motoffensiven. Blant sivilbefolkningen i landet er stemningen anspent.

Kortversjonen Ukrainske styrker angriper nå russiske styrker på minst fire fronter i motoffensiven.

Titusenvis av soldater har vært i trening, og vestlige våpen har blitt levert.

Det antas at denne motoffensiven vil bli en av de største militære operasjonene i Europa siden andre verdenskrig.

Sivilbefolkningen i Ukraina har store forventninger til offensiven, men er også klar over at det kommer til å koste ukrainske liv.

Ukrainerne prøver å finne de svakeste punktene i de russiske forsvarslinjene og angriper deretter. Vis mer

Et av de avgjørende øyeblikkene i Ukrainas forsvarskrig mot de russiske okkupasjonsstyrkene, skjer nå:

Etter måneder med planlegging, der titalls tusen soldater har fått trening i andre europeiske land og et stort volum av vestlige våpenstøtte har blitt flyttet til fronten, har de ukrainske styrkene gått til angrep.

Langs den 1000 km lange frontlinjen øst og sør i Ukraina, har Russland forberedt et avansert og omfattende system av forsvarsverk.

Når motoffensiven er i full sving, anslås det at slaget mellom Ukraina og Russland denne sommeren vil være en av de største militære operasjonene i Europa siden den andre verdenskrig.

Det store spørsmålet er nå: Vil de ukrainske styrkene klare å bryte gjennom forsvarslinjene?

BRUKT SOM PROPAGANDA: Russiske medier delte dette bildet flittig denne uken. Det skal vise ukrainske stridsvogner, gitt av vestlige land, som lå igjen på slagmarken i sørlige Ukraina, etter at russerne slo tilbake et ukrainsk forsøk på å bryte frontlinjen.

– Forventninger kommer med en pris

VG var lørdag ettermiddag i den lille byen Yahidne, nord i Ukraina. Der er, som i resten av Ukraina, forventningene til den pågående motoffensiven store.

Bare timer tidligere hadde landet president Volodymyr Zelenskyj, endelig brutt stillheten om den militære situasjonen i landet – og annonsert at offensiven var i gang.

Kjæresteparet Natalia (19) og Sasha (21) i Yahidne, bor i hvert sitt hus i byen som ligger nær grensen til både Russland og Belarus.

Natalia har både en bror og fettere som tjenestegjør i hæren, og slåss i områdene rundt byen Bakhmut.

– Det er vanskelig å snakke om motoffensiven siden alle er klar over at dette kommer til å koste mange ukrainske liv. Så du kan si at forventningene våre kommer med en pris, sier 19-åringen.

BOR NÆR GRENSEN: Natalia og Sasha (t.h.) er ikke sikre på at motoffensiven blir en kortvarig affære.

I fjor høst frigjorde Ukraina store områder i Kharkiv fylke, øst i landet. Det gikk fort og ble sett på som en stor seier.

– Jeg er ikke sikker på at det blir sånn denne gangen, sier Natalia til VG.

64-åringen Jelena er selv russisk, men har bodd i Ukraina store deler av livet. Både barn og barnebarn har vokst opp i Yahidne.

– Vi har ventet lenge på nyheten om at motoffensiven skulle starte. Dette kommer til å ende med seier til Ukraina, sier Jelena (64).

HAR VENTET LENGE: Jelena er russisk, men har brutt kontakten med familien i landet hun ble født i. Hun har bodd i Ukraina i store deler av livet.

En uke med offensiv

De første klare meldingene om at den store ukrainske offensiven trolig var i ferd med å starte for fullt, kom forrige helg.

Da la det ukrainske forsvaret ut en nøye regissert PR-video der soldater la en finger over munnen, med et tydelig budskap: Hysj.

Teksten som fulgte bare det ukrainske forsvaret om operasjonell stillhet. Altså: De kommer ikke til å dele mye av detaljer om angrepsplaner og om utviklingen i kampene mens de pågår.

Likevel. Allerede mandag var det tydelig at ukrainerne hadde satt i gang en rekke offensive operasjoner mot de lenge forberedte russiske forsvarsstillingene øst og sør i Ukraina.

I kartet under kan du zoome inn på ulike deler av fronten og følge utviklingen:

Dette er status på offensiven

Nå, etter en knapp uke med kamper, er dette det vi foreløpig vet:

En rekke kilder, inkludert The Institute for the Study of War , sier at Ukraina nå har angrepet på minst fire ulike områder. Målet er å finne russernes svakeste punkt.

Det ukrainske forsvaret har bekreftet at de har rykket fram i betydelig grad både nord og sør for den omstridte og nå ødelagte byen Bakhmut i Donetsk-regionen øst i Ukraina. I mai erklærte Russlands og leiesoldatene i Wagner-gruppen seier over ukrainerne i byen.

Lenger sør for Bakhmut, i grenseområdet mellom Donetsk og Zaporizjzja fylke, særlig ved byen Velyka Novosilka, angriper også ukrainerne nå, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

Søndag skriver Kyiv Independent at landbyen Blahodatne i Donetsk er under Ukrainas kontroll. I videoklippet under ser du soldater heise Ukrainas flagg i landsbyen:

Ukraina angriper også i stor grad vest i Zaporizjzja ved landsbyen Orikhiv. Det antas at målet i første omgang er å ta kontroll over byen Tokmak, som er en sentral forsyningslinje og jernbaneknutepunkt for russerne. Her skriver en rekke kilder at ukrainske styrker har fremgang.

Samtidig kommer det stadig flere meldinger om at ukrainske styrker har begynt å røre på seg og angriper i Luhansk, ved frontlinjen nordøst i Ukraina.

I flere områder meldes det at russerne forsvarer seg godt. ISW påpeker at russiske styrker i Zaporizjzja «forsvarer seg i henhold til gode taktiske, defensive doktriner».

I KAMP: Ukrainske-soldater fra 28. mekaniske brigade kjemper for øyeblikket sør for Bakhmut. Dette bildet ble tatt lørdag.

Oberstløytnant: Tap er forventet

Oberstløytnant Palle Ydstebø, krigsskolens ekspert på landkrig, sier det er tydelig at ukrainerne nå bevisst angriper på mange punkter langs fronten.

– Det jeg ser er innledende angrep for å finne ut om hvor russerne er sterke og svake. Når de vet mer, vil det følge oppfølgingsangrep, sier han til VG.

Gjennom uken har han sett at russerne har brukt bildene av ødelagte ukrainske stridsvogner for alt det er verdt i sin informasjonskrig.

– Slike tap er helt naturlig og forventet. Ukrainske ledere har også vært klare på at de forventer betydelige tap av soldater i den innledende fasen. Likevel ser ikke dette ut til å lagt noen demper på angrepslysten, sier han.

Han avslutter:

– Vi er bare i starten på noe som vil vare i flere måneder.

NORD-ØST: Ukrainske soldater ved frontlinjen i Luhansk fylke, torsdag denne uken.

Soldaten Ivan Gonzyk (27) er forsiktig med å spå utfallet av den pågående motoffensiven på kort sikt. Men på lang sikt mener han at en fullstendig seier til Ukraina er det eneste akseptable utallet av krigen.

– Deretter må vi bygge en enorm mur langs hele grensen til Russland, sier han.

Gonzyk møter VG på en liten kafé i hovedstaden Kyiv, søndag. Han kom tilbake fra harde kamper i områdene rundt Bakhmut for to måneder siden. Nå trener bataljonen hans i hovedstaden og venter på nye ordre.

– Alle ukrainere har hatt store forventninger til motoffensiven. Vi har et oppriktig håp om å få avsluttet denne krigen. Vi vil jage Russland ut av landet vårt raskest mulig. Så denne offensiven er ventet.

– Kommer vi til å se en rask prosess, eller blir dette en mer langvarig motoffensiv?

– Det avhenger helt av hvordan det går på fronten, og hvorvidt vi får våpen fra utlandet. Så det er mange variabler her. Det avhenger også av hva Russland gjør. Se på sprengningen av Kakhovka-demningen nær Kherson: Vi forventer mer slikt. Den manøveren gjør at vi ikke kommer i gang like hurtig i sør, sier sanitetssoldaten.

SOLDAT: Ivan sitter i Kyiv og venter på en ny ordre. Han mener bare idioter ikke er redd når man befinner seg på fronten.

Bakhmut, der Gonzyk tjenestegjorde sist, omtales som det kanskje blodigste slaget i Ukraina. I mange måneder kjempet Ukraina og Russland om kontroll over byen, som ikke omtales som strategisk viktig.

Russland tok nylig kontroll over byen. Men de siste dagene har de blitt rapportert om betydelig ukrainsk fremgang for å omringe byen.

– Bakhmut er en spøkelsesby. Helt apokalyptisk, sier han.

Han mener det blir «OK» å reise tilbake til fronten.

– Men det er bare idioter som ikke blir redd i slike situasjoner, mener han.

FRIVILLIGE: Zhenya (t.v.) og Nastia hjelper dyr og mennesker som er evakukert fra Kherson etter flommen.

I et lagerbygg i hovedstaden Kyiv er det stablet sekk på sekk med hundemat. Noen hunder bjeffer høyt fra hvert sitt lille avlukke. Noen kattunger leker i et annet bur, lykkelig uvitende om krigens herjinger i Ukraina.

Zhenya (27) og Nastia (20) har meldt seg som frivillige og hjelper både mennesker og dyr som er evakuert fra flomrammede Kherson, helt sør i landet.

– Vi har diskutert litt om hvorvidt motoffensiven er i gang eller ikke, sier Zhenya.

Hun jobber til daglig som fitnesstrener i Kyiv.

– Vi får vel et svar når det begynner å komme nyheter fra fronten snart, mener jusstudenten Nastia.

– Har dere ventet lenge på nyheten om en motoffensiv?

– Det er ikke slik at vi har gått rundt og ventet. Vi stoler egentlig bare på presidenten vår, og på de militære. Vi håper på seier i denne krigen, og at det endelig skal bli fred i dette landet, sier Zhenya.