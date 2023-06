ETTERFORSKET: FBI-agenter konfiskerte posten til Hanssen i februar 2001.

Spionen Robert Hanssen er død

Han ble funnet bevisstløs og senere erklært død i fengselet der han sonet i Colorado.

Den tidligere FBI-agenten Robert Hanssen døde mandag, 79 år gammel, melder CBS.

FBI beskriver ham som spionen «som gjorde mest skade i byråets historie.»

DØMT SOM SPION: Robert Hanssen (79).

Hanssen ble i 2001 pågrepet og siktet for å ha begått spionasje på Russlands vegne over flere år.

Pågripelsen skjedde etter at han hadde etterlatt en bunke konfidensielle papirer i en park som en russisk kontakt skulle plukke opp.

Hanssen, under aliaset «Ramon Garcia», hadde delt høyt klassifisert informasjon i bytte mot over 1,4 millioner dollar i kontanter og diamanter, skriver FBI på sine sider.

Hanssen la til at han skammet seg over det han hadde gjort da saken gikk for retten.

Hanssen erkjente skyld for 15 tilfeller av spionasje i juli 2001, og i 2002 ble han dømt til livstid i fengsel

Han unngikk dødsdom etter å ha inngått en avtale med påtalemyndigheten der han lovte å samarbeide fullt ut med etterforskerne. Hanssen var aktiv som spion i mer enn to tiår.

FANT KONTANTER: Dette er en av pakkene som FBI fant ved et av stedene der Hanssen og hans russiske motparter slapp av ting for hverandre.

