KLAR I TALEN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener Ukraina trenger mer.

Europa i ammunisjons-krise: Slik skal den løses

I dag skal forsvarsministrene i Nato møte toppledere fra forsvarsindustrien i et forsøk på å sette ytterligere fart i produksjonen.

De to største norske produsentene av forsvarsmateriell, Nammo og Kongsberg-gruppen, er begge på plass i Brussel.

På vei til Natos forsvarsministermøte torsdag har forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) lagt nye 16 000 artillerigranater på gavebordet, fra Norge til Ukraina.

Under møter torsdag og fredag skal også Nato-landene sette nye mål for hva medlemslandene skal ha av ammunisjon på egne lagre:

– De nye målene vil være vesentlig høyere enn de nåværende. Krigen i Ukraina har vesentlig redusert beholdningen av ammunisjon, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg før forsvarsministermøtet torsdag morgen.

Nato og medlemslandene vil på kort sikt bruke en milliard dollar – mer enn 10 milliarder kroner – på å øke produksjonen av 155 millimeter artilleriammunisjon.

BRUSSEL-MØTER: Jens Stoltenberg tok imot USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Nato-hovedkvarteret torsdag morgen.

Kritisk for Ukraina

Han sier at dette er påkrevd for å fylle opp egne lagre etter donasjonene til Ukraina, men også for å sikre at medlemslandene har tilstrekkelig ammunisjon i sin egen beredskap.

– Ukraina trenger mange ulike typer støtte. Men mye fokus nå vil være på å sikre at systemene virker, at de har ammunisjon, reservedeler og systemer for vedlikehold til å kunne operere gjennom sin offensiv, sa Stoltenberg.

Tilgangen på ammunisjon vil være kritisk for Ukraina når landet nå er i gang med sin motoffensiv mot den russiske invasjonen.

GIR BORT: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) varslet nye granat-donasjoner torsdag. Her fra en tidligere anledning.

Ny norsk donasjon

– Det er mange ting som står på Ukrainas ønskeliste. Men på toppen av listen står artilleri. Og artilleriammunisjon, sier Gram til VG.

– Er det fare for at Ukrainas offensiv stopper opp dersom landet ikke får nye forsyninger av ammunisjon?

– De er helt avhengige av vestlig støtte for å stå i denne striden. De har fått betydelig støtte. Og vi må regne med at det blir en krevende tid fremover. Det blir krevende å slå seg gjennom godt befestede russiske forsvarsverk. Derfor er det viktig at de får støtte slik at de kan stå i dette over tid, sier han.

En artilleriposisjon noen kilometer unna Bakhmut hvor ukrainske soldater avfyrer granater mot de russiske soldatene mars 2023.

To-tre dagers forbruk

Forbruket av granater har vært enormt gjennom vinteren. I mars anslo Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at det daglige forbruket på ukrainsk side var mellom 4000 og 7000 granater, mens Russland kunne sende opptil 20 000 artillerigranater i retning de ukrainske styrkene.

– Den siste norske donasjonen tilsvarer to-tre dagers forbruk av ammunisjon for Ukraina?

– Behovet er enormt, sier Bjørn Arild Gram.

– Det er en frontlinje på om lag hundre mil. Vi må alle bidra med vårt. Men det er stor samstemthet mellom allierte i å støtte Ukraina, sier Gram.

Forsvarsdepartementet opplyser at ammunisjonen vil bli gjenanskaffet, og at «konsekvensene for vår nasjonale beredskap er vurdert som akseptabel».

– Vi gjør krevende vurderinger mellom egne behov og støtten til Ukraina, sier Gram.