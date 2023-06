Granskningskomiteen: Boris Johnson villedet parlamentet

Rapporten er 108 sider lang, og konkluderer med at Johnson burde suspenderes fra underhuset i 90 dager, dersom han fortsatt hadde vært en representant, for å ha gjentatte ganger forsøkt å undergrave den parlamentariske prosessen i England.

I tillegg står det at Johnson var medskyldig i å forsøke å true komiteen.

Komiteen anbefaler også at Johnson ikke burde få en «Tidligere parlamentsmedlems frikjenning».

Privilegier-komiteen konkluderer med at fem av seks, av de undersøkte tilfellene hadde som mål å vise takknemlighet til personer som hadde arbeidet hardt med å øke moralen blant ansatte, etter oppsigelser.

Komiteen sier også at det er usannsynlig at Johnson faktisk trodde at hans uttalelser til underhuset var forenlig med dets regler og veiledning.