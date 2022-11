MAKTKAMP? Tidligere president Donald Trump hinter om å stille som presidentkandidat igjen i 2024, samtidig peker flere på Florida-guvernør Ron DeSantis som en mulig utfordrer.

Disse vurderer å utfordre Donald Trump

Donald Trump kunngjorde at han igjen stiller som presidentkandidat. Ingen andre har meldt seg ennå, men en rekke gamle kjenninger har hintet om at de er klare til å utfordre 76-årige Trump.

Er det én ting ekspresident Donald Trump er god på, så er det å skaffe seg selv massiv oppmerksomhet.

Han har lovet sine tilhengere en «stor kunngjøring», etter at han i forrige uke sa det var «veldig, veldig, veldig sannsynlig» at han stiller som presidentkandidat igjen. Og i natt kom den: 76-årige Trump stiller igjen til presidentvalg.

Den nyeste meningsmålingen er relativt godt nytt for Trump: Politico har en fersk måling tirsdag som viser at Trump den mest foretrukne kandidaten blant republikanere, med 47 prosent.

Faren for Trump er at hvis man tar med alle velgere, også de som stemmer på Demokratene, så mener 65 prosent at han ikke bør stille på nytt.

Mens pressen sirkler rundt Trumps luksusbolig Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, er spekulasjonene i full gang om hvem som eventuelt vil utfordre Trump i det republikanske partiet – og om de har noen sjanse.

Marc Lotter, kommunikasjonsdirektør i America First Policy Institute sier i et intervju med Trumps favorittkanal Newsmax at Trump scorer klart best i målinger.

– Trump er regjerende mester, så om du vil inn i ringen mot ham, må du slå ut mesteren, sier Lotter.

Trumps tidligere favorittkanal, Fox News, har listet opp disse mulige utfordrerne:

Ron DeSantis

44-åringen DeSantis er 32 år yngre enn Trump, og hylles som det republikanske partiets nye stjerne. Guvernøren i Florida vant en knusende seier i mellomvalget, til tross for at Trump har kritisert ham flere ganger.

DeSantis selv har ikke sagt om han vil stille eller ikke, men har vært bevisst vag på hvor lenge han blir sittende som guvernør.

Da han vant valget i forrige uke ropte tilhengerne «to år til», og ettersom han er valgt til fire nye år, ble det tolket som en oppfordring til å stille som presidentkandidat i 2024.

DEN STORE VINNEREN: Ron DeSantis er den republikaneren som lyktes best i mellomvalget i forrige uke.

Den nyeste målingen til Politico viser at DeSantis støttes av 33 prosent av republikanske velgere, fortsatt godt bak Trump, men opp fra 26 prosent før mellomvalget.

Trump har advart DeSantis om at han vet om stygge hemmeligheter om ham, han kaller ham «Ron DeSanctimonious» (Ron den skinnhellige), og beskylder ham for å være illojal.

DeSantis har tirsdag svart på kritikken: «Bare støy», sier han om uttalelsene fra Trump.

Han har ifølge Fox sine kilder ikke tenkt å kunngjøre et eventuelt kandidatur før etter mai neste år.

Dette mener USA-ekspert Eirik Løkke i Civita: – DeSantis er den store utfordreren. Han er favoritt blant flere tippeselskap og den med nest best mulighet etter Trump selv.

Info Kjapt forklart: Trumps rolle i mellomvalget Tidligere president Donald Trump ga sin støtte til en rekke omstridte republikanske kandidater i mellomvalget i USA i forrige uke.

Men flere av «Trump-kandidatene» gjorde et dårlig valg. Særlig ble det trukket frem at Demokratene vant senatssetene i vippestatene Pennsylvania, Arizona og Nevada.

Trump har ikke bekreftet om han vil stille som presidentkandidat i 2024, men har gitt flere hint om at han skal annonsere sitt kandidatur. Vis mer

Mike Pence

Tidligere visepresident Mike Pence sto ved Trumps side til nesten siste slutt. Men under opptellingen i Kongressen 6. januar 2021 var han med på å bekrefte at Joe Biden var valgets rettmessige vinner.

Siden er Pence blitt forhatt av Trump tilhengere, og har markert stadig tydeligere motstand mot Trump.

– Jeg mener at presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sa Pence denne uken.

Pence er den som tydeligst har sagt at han sterkt vurderer å stille mot Trump.

Eirik Løkkes vurdering: – Problemet for Pence er at han både forbindes sterkt med Trump, og samtidig er svært upopulær blant Trumps tilhengere.

Mike Pompeo

Tidligere utenriksminister i Trumps regjering, og mest kjent for å ha forhandlet frem fredsavtalene mellom Israel og De forente arabiske emirater og Bahrain.

Pompeo, som også har bakgrunn som CIA-sjef, ble trukket inn i riksrettssaken mot Trump, og kom dårlig ut av det, selv om Trump til slutt slapp unna.

I det siste har han i likhet med Pence reist rundt i vippestater og holdt politiske møter, noe Fox tolker som et tegn på at han stiller. Selv sier han:

– Om vi bestemmer oss for å stille, kan jeg ikke svare på. Men vi gjør det man ville gjort hvis man forberedte seg på å komme med en slik kunngjøring.

Eirik Løkkes vurdering: – Litt det samme som med Pence: Nært knyttet til Trump, men ikke lenger populær blant Trumps tilhengere.

Nikki Haley

Har vært guvernør i Sør-Carolina i to runder, og var FN-ambassadør under Trumps første år. Da gjorde hun seg bemerket som en mulig, fremtidig kandidat.

Haley har også reist rundt i viktige delstater i forkant av mellomvalget, men har ikke villet svare på om hun vurderer å stille i et nominasjonsvalg.

– Det finner vi ut av. Men du vet hva jeg har sagt, jeg har aldri tapt og vil ikke starte nå. Dersom det er en plass for meg, så vil vi gi 100 prosent og nå målet, har Haley svart.

Eirik Løkkes vurdering: – Haley er en kandidat som kan seile opp som en reell utfordrer. En dyktig politiker og en opportunist.

Glenn Youngkin

Guvernøren i Virginia tilhører den såkalte «business»-fløyen i partiet. Å vinne guvernørvalget i fjor i en delstat som i stadig større grad har stemt på Demokrater, har gitt den relativt moderate republikaneren en høy stjerne.

Youngkin har også reist rundt og holdt møter sammen med partikolleger i forkant av mellomvalget, han er blitt lansert som en mulig kandidat, men har ikke lansert seg selv.

– Vi får se, det er utrolig flatterende å bli nevnt, har han sagt.

Eirik Løkkes vurdering: – Youngkin har markert seg ved å ta avstand fra Trump, så langt det er mulig for en republikaner. Han kan nok samle de mer moderate kreftene i partiet.

Tim Scott

Senatoren fra Sør-Carolina er den eneste afroamerikanske senatoren fra Det republikanske partiet. Han er også en av de dyktigste til å samle inn kampanjepenger.

Han har aldri sagt at han vil vurdere å stille som presidentkandidat, men fortalte at bestefaren hans hadde stemt på Barack Obama, USAs første og eneste svarte president.

– Jeg skulle ønske han hadde fått oppleve én til farget president, men denne gangen en republikaner, har Scott sagt.

Eirik Løkkes vurdering: – En jovial politiker med mye utstråling, og symbolsk viktig siden han er den eneste svarte, republikanske senatoren. Men har neppe nok støtte til å ta opp kampen med Trump.

Ted Cruz

Ted Cruz var den som nådde lengst i primærvalgkampen mot Trump før valget i 2016.

Trump kalte ham konsekvent for «løgnaktige Ted», og gjorde alt han kunne for å sverte Cruz på verste vis. Men senatoren fra Texas valgte likevel å støtte Trump i tykt og tynt gjennom fire stormfulle i Det hvite hus.

Cruz sier han vil vente og se om Trump stiller, før han avgjør hva han selv vil. I ettertid har han sagt at å stille i nominasjonsvalget sist var det morsomste han har gjort.

Eirik Løkkes vurdering: – Jeg tror ikke på at Cruz syntes det var morsomt å stille mot Trump, jeg tror han syntes det var helt grusomt. Han er dessuten ansett som «gårsdagens mann».