FORNØYD: Demokratene er sikret kontroll over minst ett av Kongressens kamre.

Demokratene beholder flertallet i Senatet: − Ikke overrasket

Et svært jevn mellomvalg nærmer seg slutten. Senatet er avgjort, nå gjenstår Representantenes hus.

Etter nesten en uke med telling har amerikanske medier kåret Demokratene som vinnere av senatsvalget i Nevada.

Den demokratiske senatoren Catherine Cortez Masto slo republikaneren Adam Laxalt i Nevada med et knapt flertall.

Masto fikk 48,7 prosent av stemmene, mens Laxalt fikk 48,2.

Dermed beholder president Joe Bidens parti kontrollen over minst et kammer i Kongressen.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, og 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene som får makten i Kongressen. Hvem det er, får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv, ettersom delstatene på mange områder står fritt til å vedta sine egne lover. Vis mer

– Jeg er ikke overrasket over hvordan det har gått. Jeg er utrolig fornøyd, sier Joe Biden, ifølge CNN.

Presidenten sier han ser fram til de to neste årene. Samtidig kommer han med et stikk til republikanerne og sier de må bestemme seg for «hvem de er».

MELLOMVALG: Senator Catherine Cortez Masto har vunnet Nevada og sikret demokratene kontroll i Senatet.

Det er viktig for president Joe Biden at hans parti fortsetter å ha kontroll over Senatet. Slik blir det enklere for å han å få gjennomslag for hans politikk.

Senatet er den ene delen av Kongressen, og det er fortsatt usikkert hvem som vinner Representantenes hus. Men her har republikanerne foreløpig flest seter.

Innspurten av mellomvalget

Demokratene vant nylig også senatsvalget i Arizona. Der fikk Mark Kelly flest stemmer og sikret enda en plass i Senatet.

Med denne seieren gjensto det bare for demokratene å vinne en stat til, slik som de nå har gjort.

Nå gjenstår det å få nye resultater fra Georgia, der det skal gjøres en annen valgomgang 6. desember. Fordi ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene, må det gjøres et nytt valg.

Selv om republikanerne skulle vinne Georgia, vil demokratene uansett ha flertallet i Sentatet takket være visepresident Kamala Harris.

Blir det helt jevnt med 50 seter til hvert parti, er det Harris som har siste ord.

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris sammen på et partiarrangement 10. november 2022.

Ingen «rød bølge»

I forkant av mellomvalget var det ventet at republikanerne skulle gjøre et meget godt valg. De så for seg en «rød bølge».

Etter hvert som stemmene tikket inn, viste seg at demokratene gjorde det bedre enn ventet. Det ble aldri noe av den røde bølgen.

Det kan likevel se ut til at republikanerne kan vinne Representantenes hus, som er den ene av de to delene av Kongressen.

Historisk mellomvalg

Årets mellomvalg har vært historisk for flere delstater: