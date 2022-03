Lavrov om fredsforhandlinger: − Noe håp om å nå et kompromiss

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at fredssamtalene med Ukraina ikke er enkle, men at det samtidig finnes håp.

– Forhandlingene er av åpenbare grunner ikke enkle. Men likevel er det noe håp om å nå et kompromiss, sier utenriksministeren i et intervju ifølge Reuters.

Sergei Lavrov kaller krigen en pågående krise, en krise han betegner som viktig og som vil omdefinere verdensordenen.

Han sier at de viktigste kravene Russland legger på bordet under forhandlingene, er krav til sikkerhet for befolkningen i Øst-Ukraina og demilitarisering av landet.

Det er ikke bare Ukrainas nøytralitet som byr på problemer, men også «russisktalendes rettigheter og ytringsfrihet» er viktige spørsmål for Russland, hevder Lavrov.

– Nøytral status blir nå seriøst diskutert, selvfølgelig sammen med sikkerhetsgarantier, sier han.

Da Russland annonserte invasjonen 24. februar, la president Vladimir Putin blant annet skylden på USA for å ha truet Russland ved å utvide Natos militære allianse østover i «Russlands bakgård».

– Ønsker å få fred

Representanter fra Ukraina og Russland har møttes rundt forhandlingsbordet flere ganger siden invasjonen startet, men samtalene har så langt ikke ført til en våpenhvile som har holdt.

Russlands fredsforhandler, Vladimir Medinsky, uttaler onsdag at samtalene med Ukraina er vanskelig og trege, ifølge Reuters.

– Forhandlingene er vanskelige, går tregt. Selvfølgelig ønsker vi at det skal gå mye raskere, det er et oppriktig ønske fra russisk side. Vi ønsker å få fred så fort som mulig, sier Medinsky i et intervju med Interfax.

Han uttrykker også hva som er Russlands mål med forhandlingene:

– Vi trenger et fredfull, fritt og uavhengig Ukraina, nøytralt – ikke et medlem av militære blokker, ikke et medlem av Nato.

Forventer fred senest mai

Under en tale tirsdag uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han mener de nærmer seg fred i landet.

– Vi nærmer oss fred for Ukraina.

Dette begrunnet han med å hevde at russiske soldater og offiserer vet at de ikke kan vinne. At de har blitt overrasket over motstanden de har møtt.

– De flykter fra slagmarken og forlater utstyret sitt, som vi bruker for å beskytte Ukraina. Russland er nå en av leverandørene til vår hær, sier han.

Mandag kveld uttalte Zelenskyjs rådgiver, Oleksij Arestovitsj, at han forventet at en fredsavtale vil være på plass senest tidlig i mai.

– Det blir enten en fredsavtale veldig snart – innen en uke eller to. Med tilbaketrekning og alt. Eller så vil Russland forsøke å skrape sammen for eksempel syrere i en andre runde. Når vi ødelegger dem også, får vi en avtale i midten av eller sent i april, anslo Arestovitsj.