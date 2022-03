forrige

fullskjerm neste I EKSIL: Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Litauen. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Hviterussisk opposisjonsleder: − En farlig situasjon for Lukasjenko

VILNIUS (VG) Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja mener Hviterusslands president blir presset fra flere kanter – og oppfordrer egne landsmenn til sabotasje.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er sikker på at Ukraina vil vinne, sier Svetlana Tikhanovskaja.

Den hviterussiske opposisjonslederen møter VG og NTB etter samtaler med utenriksminister Anniken Huitfeldt, på sine kontorer i Litauen.

Under dressjakken har hun en T-skjorte med et stort bilde av ektemannen, som er dømt til 18 års fengsel i Hviterussland.

Utenfor kontorene passer bevæpnet politi på. Etter hun utfordret «Europas siste diktator» Alexandr Lukasjenko, som har svært tette bånd til Russland, har hun levd med et høyt trusselnivå i eksil i Litauen.

Men nå har situasjonen kanskje snudd.

– Dette er en farlig situasjon for Lukasjenko, sier hun.

Tikhanovskaja forteller at en liten flamme er tent i Hviterussland – som når som helst kan eksplodere.

– Klamrer seg til makten

– Når Kreml blir svekket, vil Lukasjenko bli veldig sårbar, sier Tikhanovskaja.

– Lukasjenko tror Putin er sterk. Han gjemmer seg bak ham. Men nå ser han den russiske økonomien gå under. Det vil bli verre. Når Hviterusslands økonomi er så tett knyttet til Russlands økonomi, vil det også bli verre i Hviterussland, sier

Ifølge Tikhanovskaja ser også det hviterussiske forsvaret Lukasjenkos svakheter.

– Han jobber ikke for Hviterusslands interesser, men klamrer seg til makten med støtte fra Kreml, sier hun.

Lukasjenko har selv sagt at Russland ikke har bedt om militær bistand fra Hviterussland og at han heller ikke har planer om å delta i krigen. Han har likevel åpnet for russiske atomvåpen på hviterussisk territorium.

MØTET: Anniken Huitfeldt spør om situasjonen for Tikhanovskajas ektemann.

Det er blitt enda viktigere for opposisjonen å være tøffere i Hviterussland og på internasjonale arenaer.

– Alle land må nå si at Lukasjenko ikke representerer Hviterussland. Han selger Hviterussland til russiske tropper. Han sender landet vårt til militær okkupasjon av Russland, sier hun.

Hun forteller at få i Hviterussland, også ministre, vet hva som faktisk skjer i landet nå. Kun Lukasjenko og noen få militære rådgivere har tilgang på informasjon, hevder hun.

– Vi må nå kjempe enda hardere mot propaganda, den russiske propagandaen, sier hun.

Motstand i Hviterussland

Da Russland starten invasjonen av Ukraina, kom telefonene umiddelbart fra hviterusserne:

– Folk ville verve seg til Ukraina. Men vi kunne ikke hjelpe dem med det, så de dro på egen hånd. De er der nå. Noen av dem er blitt drept, sier Tikhanovskaja.

Hun forteller at de ser privat mobilisering overalt.

– Hvordan jobber opposisjonen i Hviterussland nå?

– Mange vil handle mer aktivt. Men det er nesten umulig. Vi har mistet mange av de mest aktive, de er fengslet. Derfor har vi sagt til folket: «Gjør det du kan gjøre». Hvis du kan sabotere jernbanenettet, så russisk utstyr ikke kommer frem, gjør det, sier Tikhanovskaja.

MOTSTAND: Selv om mange i den hviterussiske opposisjonen er fengslet, gjør de det de kan for å sabotere de russiske styrkene i landet.

Tikhanovskaja understreker at sikkerheten er viktigst og at liv og helse alltid kommer først. Mange har derfor tatt bilder av russisk militærutstyr og sendt bildene til Ukraina, så de kan følge med på militæraktivitet i Hviterussland.

– Hviterussere filmer og gir informasjon om missiler. Det er informasjonssystemer på plass, sier hun.

Tikhanovskaja hevder at sivile gjennomfører små sabotasjer i ulike sektorer fordi det er vanskelig å organisere noe i større grupper. Det kan for eksempel dreie seg om bevisst forsinke leveranser av russisk militærutstyr.

– Vi må forstå at vi lever i en helt annerledes situasjon. Vi fortsetter vår kamp, for Russland vet at de fleste hviterusserne ikke støtter Putin. De hater krigen. De trygler om at soldatene våre ikke krysser grensen til Ukraina, sier hun.

Ifølge Tikhanovskaja flykter mange unge fra Hviterussland, i frykt for at de blir tvunget til å verve seg.

– Men hvis våre soldater krysser grensene, blir vi Ukrainas fiender. Fiendene til våre brødre i Ukraina.

– Folket er klare

– Vi forstår at Hviterusslands skjebne avhenger av Ukrainas skjebne, sier Tikhanovskaja.

Så lenge Lukasjenko ikke sender hviterussiske tropper inn for å delta i krigen, kan Hviterusslands posisjon fortsatt diskuteres, mener hun.

– Hva skal til for at Lukasjenko sender tropper i krigen?

– Det er avhengig av presset fra Kreml. På den ene siden blir han presset fra Kreml, på den andre siden blir han presset av soldatene som ikke vil i krig.

– Er det en risiko for at han vil delta i krigen?

– Han er uforutsigbar. Hva er han mest redd for? Å miste støtten fra Russland. Men han innser at den økonomiske situasjonen i Russland er presset.

Dersom Putin feiler i Ukraina, er hun imidlertid ikke sikker på at det vil bety en ny start for Hviterussland.

– Da trenger vi en demokratisk mobilisering. Folket er klare for å demonstrere og streike, men de må vite at dette får en slutt. At de oppnår det endelige målet.