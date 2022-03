ÅPENT HUS: Leszek Wrondowski (t.h) og kona Alina har tatt imot ni flyktninger i hjemmet sitt i landsbyen Uscie Gorlickie. Fra venstre: Galyna Averchenko (65), Alina Wrondowski (64), Valeria Petrowa (39) og Yasia.

Åpnet hjemmet sitt for ni flyktninger: − Dette var bare noe vi måtte gjøre

USCIE GORLICKIE, POLEN (VG) I Polen er tusenvis av private hjem blitt åpnet for ukrainske flyktninger på flukt fra krigshandlingene. I en liten landsby på grensen til Slovakia har Leszek Wrondowski (64) og kona Alina (64) tatt imot ni kvinner og barn som har forlatt alt.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette var bare noe vi måtte gjøre, sier ekteparet til VG.

I ekteparets hus deler fire kvinner og fem barn på to soverom. Kjøkkenet er et naturlig samlingssted for de voksne, mens barna holder seg mye i andre etasje.

– Det er ikke så stor komfort her, men ikke så ille likevel, sier Leszek Wrondowski til VG.

Alina og Leszek var i Warszawa for å besøke en av døtrene da forespørselen om å huse flyktninger kom fra en lokal hjelpeorganisasjon i forrige uke. De sier de aldri var i tvil om at de ville hjelpe.

– Det vi så i Warszawa var fryktelig. På togstasjonen lå tusenvis av flyktninger på gulvet. De hadde ingenting. Jeg har ikke så lett for å gråte, men vi gråt begge to da vi gikk gjennom togstasjonen, sier Leszek.

STOR FLOKK: Her er seks av flyktningene ekteparet Wrondowski har tatt inn i huset sitt. Fra venstre: Fra venstre: Valeria Petrova, Jaroslava Petrova, Kateryna Averchenko, Galyna Averchenko, Alina Wrondowski, Leszek Wrondowski, Diana Sysoieva og Liumyla Sysoieva. tre av dem var ikke til stede da bildet ble tatt.

Alina og Leszek lever av å leie ut rom i et annet hus de eier i nabolaget, men snart flytter det inn flyktninger også der.

– Vi venter seks stykker til i det andre huset en av de første dagene. Alt er klart der, sier ekteparet, som har fire voksne døtre og seks barnebarn.

Mandag meldte polsk grensepoliti at 1,75 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til Polen etter at Russland invaderte landet for tre uker siden.

Ekteparet appellerer til alle som har mulighet, til å hjelpe flyktningene.

– Det koster oss en del å gjøre dette. Men det er krig, og det endrer alt. Nå er det viktig at vi åpner hjemmene våre, lommebøkene våre og hjertene våre. Ingen skal havne i en så forferdelig situasjon.

– Hvor lenge vil dere huse flyktninger her?

– Det vet vi ikke, for ingen vet hvor lenge denne krigen vil vare, hvor langt djevelen i Moskva vil gå. Men dørene vil være åpne hos oss så lenge vi har mulighet.

TAKKNEMLIGE: Galyna Averchenko får en trøstende klem av husverten Alina Wrondowski. Valeria Petrowa til høyre.

Ekteparet sier de har sett stor forandring hos barna i løpet av den uken de har vært hos dem.

– Da de kom hadde barna steinansikter. Nå ser vi at de smiler og ler. Det gjør oss veldig glade, sier de.

De sier de føler seg privilegerte som kan leve et rolig og trygt liv i landsbyen, som ligger bare et par mil fra grensen til Ukraina. Til Slovakia-grensen er det bare syv kilometer.

– Vi låser ikke dørene her. Jeg har ikke ord for det flyktningene opplever, sier han.

Han er lite imponert over innsatsen polske myndigheter gjør for de ukrainske flyktningene.

– De får lite hjelp av myndighetene våre. Alt som blir gjort for dem i dette landet er gjort av private.

MOR OG DATTER: Valeria Petrowa (39) med datteren Jaroslava Petrowa (10).

Alina sier hun bruker mye tid på å lære flyktningene polsk. Samtidig lærer de henne ukrainsk og russisk. Hun er imponert over hvordan kvinnene har taklet den ekstreme situasjonen de er satt i.

– Dette er veldig modige mennesker, sier hun.

Innimellom kan det bli litt kaotisk i huset, der husholdningen plutselig har gått fra to til elleve personer.

– Matlagingen går greit. Kvinnene lager stort sett maten selv, for det er viktig at de har noe å gjøre, sier hun.

Liudmyla Sysoieva (50) flyktet fra Kyiv-området sammen med døtrene Diana (19) og Lisa (17). Mannen er offiser i den ukrainske hæren, og kjemper nå mot russiske styrker i hovedstadsområdet.

– Jeg kan ikke beskrive min takknemlighet overfor dem som lar oss bo i hjemmet sitt, sier hun.

MOR OG SØNN: Elena Ivancova (46) og sønnen David Ivancov (9).

Valeria Petrowa (39) sier hun er overrasket over den varme velkomsten de har fått i Polen etter flukten fra Kharkiv sammen med datteren Jaroslawa (10).

Ektemannen er medlem i en vaktstyrke som hjelper politiet og brannvesenet i hjembyen, som har vært utsatt for harde angrep fra russiske styrker.

– Dette er utrolige mennesker, sier 39-åringen.

TAKKNEMLIG: Irina Halilova (38) og datteren Alira (2 år 10 md.) har fått husrom i en landsby nær grensen til Slovakia. I bakgrunnen Denys Tkachencko (8).

Presten Grzegorz Nazar leder hjelpeorganisasjonen Sarepta, som drives av den gresk-katolske kirken. i Polen. Organisasjonen driver et leirsted i Uscie Gorllickie på sommerstid, og er vanligvis stengt om vinteren, men nå er bygningene åpnet for ukrainske flyktninger.

– De første kom 2. mars, og nå har vi 21 kvinner og barn boende her. De får husly, og lunsj hver dag, og ting de trenger for å leve et så normalt liv som mulig. Frivillige i landsbyen hjelper til.

Han sier at flyktningene får bli så lenge de ønsker.

– Noen av barna har sett krigens brutalitet. Men vi ser at barna har begynt å smile igjen, og vi gjør alt vi kan for at de skal få tankene bort fra krigen med ulike aktiviteter.

PÅ FLUKT: Viktoria Tsygankova (21), Polina Tsygankova (14), Daria Tsygankova (20) og Ivan Tsygankov har fått et midlertidig hjem hos pensjonisten Krzysztaf Wolski (70). Polina og Daria er søstre.

Ifølge Nazar er rundt 50 flyktninger innlosjert hos private i landsbyen.

Et par kilometer unna har en annen landsbyboer, Krzysztaf Wolski (70), tatt imot en mor med tre barn, og fire ungdommer i tenårene.

For to måneder døde kona hans, men nå har er han ikke lenger alene i huset.

– Jeg føler jeg har fått en familie igjen, sier 70-åringen, som er pensjonist etter å ha jobbet mange år som tekniker ved et kommunalt kulturhus i nabobyen.

FRA TO TIL ELLEVE: I dette huset bor de ni kvinnene og barna som har fått husrom hos ekteparet Wrondowski.

Fredag denne uken drar de fire ungdommene videre til Wolskis sønn, som bor i en naboby. Sønnen har skaffet jobb til Viktoria Tsygankova (21) og Daria Tsygankova (20), mens Ivan Tsygankov (15) og Polina Tsygankova (14) skal gå på den lokale skolen.

Fedrene deres er brødre, og derfor bærer alle samme etternavn.

– Vi er veldig takknemlige for hjelpen vi får, sier Polina til VG.

Fredag kommer fire nye flyktninger til Wolskis hus.

– Jeg er glad for å kunne hjelpe til, sier han.