RØYKEN STIGER: Nasjonalforsamlingen i Cape Town brenner søndag morgen. I bakgrunnen er det ikoniske Table Mountain.

Brann ved nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika

Brannmannskaper kjempet mot flammene i den gamle delen av nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika, som ligger i Cape Town. Brannen skal være under kontroll.

Av Eirik Husøy

Brannen er for det meste under kontroll, sier Patricia de Lille, minister med ansvar for infrastruktur og tidligere ordfører i Cape Town, ifølge News24.

Bilder fra stedet viste flammer på taket av bygningen og røyk som steg søndag morgen.

Sprekker i fasaden er bekreftet, sier JP Smith, som er representant i nasjonalforsamlingen, ifølge Times Live.

Sprekker i fasaden kan være en indikasjon på at bygningen kan kollapse, ifølge talsperson for brannvesenet i Cape Town, Jermaine Carelse.

– Til og med asfalten på taket smelter, en indikasjon på den intense varmen, sier han ifølge News24.

BRANN PÅ TAKET: Brannkonstabler kjemper mot flammene.

De Lille sier det var den gamle delen av nasjonalforsamlingen som brant, og at den ikke hadde spredd seg til bygningen hvor de folkevalgte sitter i dag.

Området består av tre seksjoner. Den gamleste og originale delen ble ferdig bygget i 1884. De nyere byggene som ble bygget på 1920-tallet og 1980-tallet, huser nasjonalforsamlingen i dag.

Det var minst 36 brannmannskaper og seks brannbiler på stedet. Mer ressurser ble tilkalt. Flere gater rundt bygningen ble midlertidig stengt.

Brannen skal ha startet i et kontorlandskap i 3. etasje, ifølge foreløpige meldinger.

De første meldingene om brannen kom i 5-tiden lokal tid, eller klokken 4 norsk tid.

Parlamentsbygningen ligger i nærheten av den anglikanske katedralen der erkebiskop og nobelprisvinner Desmond Tutu ble bisatt lørdag.

I april i fjor spredte en skogbrann seg til Universitetet i Cape Town. Det rammet blant annet det 200 år gamle biblioteket.