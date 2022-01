HIMMELSPRETTEN: Denne lille stakkaren dumpet ned fra himmelen og fikk evig liv på Facebook-siden til City of Texarkana.

Her regnet det fisk. Hva blir det neste – menn?

På tampen av fjoråret regnet det fisk i Texas. Det manglet bare fem brød for å gjøre underet komplett.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De fleste har vel hørt sangen «It’s Raining Men.» Men denne gangen var det altså fisk. Og det skjedde ikke 1. april, men den 29. desember.

Det er NBC News som skriver om fenomenet som kalles «dyreregn» og som rammet byen Texarkana øst i Texas.

På byens Facebook-side heter det at «2021 tar i bruk alle triks ... inkludert fiskeregn. Og nei, dette er ikke en spøk.»

Her heter det videre at dyreregn er et fenomen som oppstår når små vanndyr som frosker, krabber og småfisk blir sugd opp i skypumper og senere regner ned sammen med nedbør.

– Selv om det er sjeldent, så skjer det, slik man så flere steder i Texarkana i dag, står det i Facebook posten hvor innbyggerne bes dele sine egne fiskebilder.

Og folk lar seg ikke be to ganger; her er det skrytebilder av store fangster fra tidligere fisketurer samt kommentarer som:

– Jeg bare venter på at det kommer til å regne hunder og katter.

– Jeg skulle ønske at det av og til regnet penger, hadde ikke det vært noe? Hvorfor kan ikke pengeregn være et fenomen? Kom igjen, 2022, se hva du kan gjøre!

NBC News viser til en artikkel i Library of Congress som tar for seg fenomenet. Forskere tror skypumper, orkaner eller luftopptrekk generelt kan være årsaken. Kan vinden løfte trær og hus kan den også ta med seg smådyr opp i luften for så å la dem «regne ned» et annet sted.

I Kansas regnet det frosker i 1873, i Japan rumpetroll i 2009 og i Australia abbor i 2010.

I Texarkana forteller James Audirsch at han hørte tordenskrall da han og kollegaen Brad Pratt åpnet bilforretningen.

– Det regnet skikkelig og fisk falt i bakken, sier Audirsch til TV-kanalen KTAL.

– Jeg sa «det regner fisk». Brad sa: «Nei, det gjør det ikke.»

Men Audirsch holdt på sitt: Jo, det gjør det, og fisk falt overalt.