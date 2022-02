I HARDT VÆR: Statsminister Boris Johnson dagen etter at den nedstrippede versjonen av Sue Gray-rapporten om pandemifestene kom.

Opposisjonen om Johnson: Vil redde eget skinn

Presset øker på statsminister Boris Johnson i Storbritannia. Men det er ikke sikkert offentligheten noen gang får vite om Johnson blir bøtelagt for pandemifestene. Statsministeren har ikke lenger kontroll på partiet, mener norsk ekspert.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Mandag ettermiddag kom den nedstrippede rapporten til embetskvinnen Sue Gray om festene i Downing Street og det britiske regjeringsbygget.

Den slo fast at festene var en «alvorlig svikt» som «vanskelig kan rettferdiggjøres».

Den fulle rapporten vil trolig ikke bli overlevert Johnson før London-politiets etterforskning er ferdig.

For øyeblikket etterforskes nemlig tolv samlinger eller fester i Downing Street 10 og det britiske regjeringsbygget i perioden da Storbritannia var stengt ned.

Som del av etterforskningen, går politiet gjennom flere enn 500 dokumenter og 300 bilder om og fra festene.

Det store spørsmålet er om Johnson har en fremtid som leder av Det konservative partiet og dermed også som statsminister for Storbritannia.

Labour-leder Keir Starmer mener at dette er det eneste Johnson nå er opptatt av.

– Så mange mennesker er bekymret for utfordringer som blant annet strømregningen, som skyter gjennom taket, og statsministeren bruker heller all sin tid på å redde sitt eget skinn, sier Starmer til BBC.

Mens Johnsons partikollega Andrew Mitchell mente at statsministeren drev regjeringen som et «middelalderdomstol» og at han gjorde «stor skade» på sitt eget parti.

LABOUR-LEDER: Keir Starmer.

Trine Andersen er ansvarlig redaktør i britiskpolitikk.no.

Overfor VG sier hun at mandagens rapport var «klart skadelig» for Johnson. Hun trekker frem at rapporten slo fast at festene var «sviktende ledelse og dømmekraft».

– Det pekes riktignok ikke mot én person, men det er han som sitter på toppen. Så han må ta ansvaret, sier hun.

Johnson selv ba om unnskyldning da han snakket til Underhuset om rapporten mandag. Men Andersen er ikke imponert over opptredenen hans.

Hun mener han er i ferd med å miste grepet om eget parti.

– Han er helt tydelig en svekket statsminister, uten kontroll over eget parti.

Tidligere statsminister Theresa May er blant Johnsons partikolleger som har tatt i bruk hard skyts mot ham etter rapporten kom.

REDAKTØR: Trine Andersen i britiskpolitikk.no.

Kan bli mistillitsavstemning

Men om mange nok av deres partikolleger ønsker Johnson bort, er foreløpig usikkert.

For at det skal skje, må nemlig 54 av partiets parlamentsmedlemmer sende inn et brev til den såkalte 1922-komiteen. Da vil en mistillitsavstemning bli holdt mot ham.

Men brevene sendes inn i hemmelighet, og ingen andre enn komiteens leder vet hvor mange som til nå har sendt inn slike brev.

– Ingen kan spå når den avstemmingen kommer, kanskje kommer den nå eller etter at etterforskningen er ferdig, sier Andersen og legger til:

– Noen har sagt at de har levert inn brev, og det har vært spekulert i at det kan ha kommet inn 20–30-brev, men dette vet vi ikke.

– Ingen åpenbar arvtager

Tirsdag ble også en meningsmåling utført av YouGov blant den britiske befolkningen, publisert.

Her svarte hele 63 prosent av de nesten 3700 spurte at Johnson burde trekke seg. Mens 25 prosent mener at han bør fortsette som statsminister.

– Er Johnsen statsminister når etterforskningen er over og den fulle rapporten har kommet?

– Det er helt umulig å si. Men slik det ligger an nå, så er jeg usikker på om han sitter som britisk statsminister til sommeren. Men jeg vil ta et lite forbehold når det gjelder Boris Johnson, sier Andersen i britiskpolitikk.no.

Gary Love er førsteamanuensis ved NTNU og har Det konservative partiet i Storbritannia som ett av sine hovedfeltene.

Til VG sier han at han tror det er lite sannsynlig at Johnson vil trekke seg, eller bli tvunget til det, før politiet er ferdig med etterforskningen og granskingsrapporten er publisert i sin helhet.

– Jeg tror også at det faktum at det foreløpig ikke er en åpenbar arvtager etter Johnson, eller noen i partiet som kan fronte Brexit-konsekvensene og regjeringens covid-håndtering, gjør at det er motvilje til å kaste ham ut av Downing Street 10.

Kan hemmeligholde bøter

Tidligere tirsdag uttalte landets visestatsminister, Dominic Raab, at Johnson ikke kom til å svare på konkrete spørsmål fra pressen om festene.

Han grunngir det med at Johnson ikke ønsker eller kan foregripe eller blande seg i etterforskningen.

Tirsdag skriver Sky News også at den britiske regjeringen nekter å gi en garanti for at eventuelle bøter Johnson får for pandemifestene, vil bli publisert for offentligheten. De viser heller til at det er en avgjørelse for London-politiet.

Mens London-politiet selv sier at de ikke vil navngi Johnson om han blir bøtelagt.

Dermed er det ikke sikkert at offentlig noen gang vil få vite om Johnson ble straffet for potensielt å ha brutt coronareglene.

Det får opposisjonen til å rase.

– Jeg kan ikke tror at dette trengs å si. Offentligheten har en rett til å vite om statsministeren er funnet skyldig av politiet i å begått et lovbrudd, skriver Labours nestleder Angela Rayner på Twitter.