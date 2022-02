MANGE: Rekken av lastebiler strekker seg langt i Canada.

Lastebilprotest ryster Canada

Misfornøyde lastebilsjåfører sitt opprør mot coronarestriksjoner og obligatoriske vaksiner skaper heftige reaksjoner. – Vi aksepterer ikke denne typen oppførsel i Canada, raser statsminister Justin Trudeau på Twitter.

Av Kristoffer Solberg

Frustrerte lastebilsjåfører har snudd Canada på hodet med sin såkalte «Freedom Convoy» på vei til landets hovedstad, Ottawa for å protestere mot coronarestriksjoner og obligatoriske vaksiner.

Bakgrunnen for protestene er et vaksinekrav som krever at uvaksinerte kanadiske lastebilsjåfører må i karantene etter å ha krysset grensen fra Canadas naboland, USA, skriver BBC.

Konvoien startet 15. januar – og har kulminert i enorme protester i Ottawa de siste dagene. Tusenvis av mennesker protesterer nå mot obligatoriske vaksiner og coronarestriksjoner i landets hovedstad.

HARDE ORD: Demonstrantene som har samlet seg i Ottawa er ikke fornøyd med Canadas statsminister Justin Trudeau.

Ifølge BBC er det 120.000 lastebilsjåfører i landet. 90 prosent av dem skal være vaksinert, skriver kanalen.

Søndag ble ett av landets krigsmonumenter utsatt for vandalisme, skriver politiet i Ottawa på Twitter.

Bannere med nazisymboler og hakekors skal også ha blitt brukt av noen av demonstrantene, skriver BBC.

Canadas statsminister, Justin Trudeau, fordømmer vandalismen og det han mener er rasistiske budskap blant noen av demonstrantene.

– Dette må stoppe

– Vi aksepterer ikke denne typen oppførsel i Canada. Til de ansvarlige: Dette må stoppe, raser Trudeau på Twitter.

Mandag ble det kjent at Trudeau selv har blitt smittet av coronaviruset.

– Jeg testet positivt for covid-19 i morges. Jeg føler meg bra og fortsetter å jobbe hjemmefra denne uken, skriver han på Twitter. Statsminister oppfordrer alle til å la seg vaksinere og ta boosterdose.

Før helgen ble Trudeau varslet om at han vært nærkontakt med en som var smittet. Han isolerte seg umiddelbart, selv om en hurtigtest ga negativt resultat.

Ifølge VGs oversikt har over 277.000 personer fått påvist coronavirus i Canada de siste fjorten dagene.

RASER: En coronasyk Justin Trudeau langer ut mot protestene i Ottawa og på kanadiske veier.

– Fortjener respekt

Den konservative politikeren Candice Bergen tar protestantene i forsvar.

– De og millioner som dem har fått nok av lockdown og brutte løfter. De fortjener å bli hørt, og de fortjener respekt, skriver Bergen i et motsvar til Trudeau på Twitter. Hun stiller også spørsmålstegn ved Trudeaus påstander om rasisme og «uakseptable meninger» blant protestantene.

– Jeg blir kvalm

Den kanadiske forsvarssjefen Wayne Eyre fordømmer vandaliseringen av minnestatuen.

– Jeg blir kvalm av å se protestanter danse på «Graven til den ukjente soldat» (Navnet på statuen. journ.anm.), skriver han på Twitter.

– Generasjoner av kanadiere har kjempet og dødd for våre rettigheter, inkludert ytringsfrihet, men ikke dette. De involverte burde skamme seg, skriver han.

FÅTT NOK: Demonstrantene mener at kanadiske myndigheter har gått for langt i bekjempelsen av pandemien.

Ordføreren i Ottawa, Jim Watson, har kalt protestene «totalt uakseptable». Politiet i byen anslår at det koster 800.000 kanadiske dollar – tilsvarende over 5,5 millioner norske kroner – per dag å ha politifolk til stede ved protestene.