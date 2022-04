DET SOM VAR: Nikolay Karpenko (66) går gjennom restene av familiens hus i Tsjernihiv. Byen har vært beleiret av russiske styrker i fem uker.

Frykter soldatenes retur: − Vi vet jo ikke hva de kan finne på

TSJERNIHIV (VG) Hva om russerne kommer tilbake? Frykten ligger rett under overflaten i tidligere beleirede Tsjernihiv.

Publisert: Nå nettopp

– Kanskje kommer de, vi vet jo ikke hva de kan finne på. Mitt inntrykk er at alle tviler, at de egentlig venter på en ny russisk invasjon, men at de inderlig håper freden varer, sier Vladimir (70)

Han forteller at han sto i kø for å skaffe brød da en russisk rakett plutselig kom mot folkemengden og etterlot ham bevisstløs og blødende på bakken. Til sammen 14 mennesker skal ha mistet livet i angrepet, som skjedde 16. februar.

Blant dem var to av naboene til Vladimir (70) og kona hans Nadia (68).

– Jeg så den første raketten komme med mine egne øyne. Den traff en bolig og eksploderte. Så kom rakett nummer to og traff rett ved oss.

Fire synlige rakettsplinter sitter fortsatt fast i beinet hans. Selv tror han det er flere som har gått dypere inn.

Det har vært meldt om flere angrep på sivile i Tsjernihiv gjennom krigen. Organisasjonen Amnesty har tidligere omtalt et angrep på en matkø i byen i begynnelsen av mars som en «mulig krigsforbrytelse».

SKADET: Splintskadene til Vladimir (70). Han forteller at han ble truffet mens han sto i kø for å skaffe brød.

– Jeg kom meg til sykehus etter åtte dager, men de kunne ikke hjelpe meg. De sa jeg kunne komme tilbake når krigen er over, så skal de operere dem ut forklarer Vladimir, som fikk beskjed om at sykehuset hadde hendene fulle med folk som kom inn med livstruende skader.

– Jeg forstår det, jeg har tross alt vært heldig, sier han.

Det han og kona Nadia ikke kan forstå, er hvordan de russiske soldatene kunne angripe sivile som sto i kø for å få mat.

– Nesten alle som bor her har familie i Russland, sier Nadia, som selv har en bror i nabolandet – hvor også foreldrene ligger begravet.

FLERE DREPT I MATKØ: Ukrainere går forbi stedet der 14 mennesker ble drept da de sto i kø for å skaffe brød den 16. mars.

– Jeg er ikke redd

I Tsjernihiv, som er det fylket som ligger nærmest den russiske grensen i nord, har folk levd mye tettere på Russland og russere enn mange andre i Ukraina.

Likevel er byen deres bombet, og befolkningen terrorisert gjennom uker med russiske angrep. I enkelte områder er det bare grunnmuren som står igjen.

Viacheslav Ovrucherskiy tror russernes mulige tilbakekomst avhenger helt av hvordan kampene i øst går.

– Vinner de der, tror jeg de forsøker seg både Kyiv og mye mer. Men jeg er ikke redd, våre soldater vil slå dem tilbake, jeg håper i hvert fall det.

Russland har selv sagt at Donetsk og Luhansk øst i Ukraina er hovedmål for det de kaller en «spesialoperasjon» i Ukraina. Flere eksperter mener likevel at de ikke har gitt opp andre landområder fullstendig.

– Planen er først og fremst å avansere mot Kharkiv. Deres plan er å innta Mariupol og deretter å forsøke å rykke fram mot Kyiv, hevder Krylo Budanov, sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste ifølge NTB.

SER PÅ ØDELEGGELSENE: Kyrylo (18), Oleksandre (16) og Yaroslava (18) i Tsjernihiv denne uken.

Tror Russland må gi seg

Utenfor et kvartal med utbombede hus er vennene Kyrylo (18), Oleksandre (16) og Yaroslava (18) på tur for å se på ødeleggelsene. De er ikke redde for russernes tilbakekomst, sier de.

– Kommer de tilbake, er jeg ikke redd, for da vil de få som fortjent. Jeg tror våre soldater vil forsvare oss, og jeg er stolt av å være her i denne viktige tiden av Ukrainas historie, sier Oleksandre.

De tror Russland egentlig har et ønske om å ødelegge hele Ukraina, og er veldig takknemlige for oppmerksomheten krigen får i utlandet, og hjelpen som strømmer inn.

– Vi følger med på telefonene våre og leser utenlandske medier, det er stor trøst å se hvordan dere alle bryr dere, sier Kyrylo.

De forteller at de har vært veldig redde når raketter og bomber har falt, men sier at de ikke tviler et sekund på at russerne må gi seg til slutt.

– Våre soldater er så kule og snille. De hjelper oss å ha håp, og vi skylder dem også å være optimistisk, mener Kyrylo.

Yaroslava har også slekt i Russland, og synes krigen er vanskelig å forstå.

– Vi lærte om 1. og 2. Verdenskrig på skolen, og trodde aldri det kunne skje her, jeg trodde ikke verden ville tillate det. Men nå har det skjedd med oss.

FORBEREDT: Nikolay Karpenko (66) viser frem kniven han vil forsvare seg med dersom russiske soldater kommer tilbake til byen.

Folk har begynt å rydde etter ødeleggelsene. Utenfor et sammenrast hus står en ukrainsk stridsvogn på tvers. Huset bak har bare grunnmuren igjen. Det var hjemmet til Nikolay Karpenko (66).

– Russerne fortjener ikke å bli kalt mennesker etter det de har gjort mot folk her, mener han.

– Tror du de kommer tilbake?

– De kan bare komme, jeg er klar, sier han, og drar jakken til side og trekker opp en enorm, tagget kniv fra en slire i beltet.

– Med den skal jeg skjære halsen over på så mange russiske soldater jeg kan.