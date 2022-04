Tu-22M3: Strategisk overlydsbombefly. Et litt mindre fly. Litt eldre enn 160, men også supersonisk. Fløy for første gang i 1969. Dette har de brukt i Syria. Da slipper de «dumme bomber» med det, det betyr at bombene slippes ut fra flyet og kan ikke styres. De detter rett ned. Den kan også skyte mer korttrekkende kryssermissiler, først og fremst for å skyte på skip.