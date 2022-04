1 / 3 STORE ØDELEGGELSER: Den ukrainske havnebyen Mariupol har vært beleiret i syv uker. Et bilde fra en gate i byen viser et russisk militærkjøretøy. Ifølge AP er bildet tatt søndag 17. april. BELEIRET: Et medlem av pro-Russiske tropper sitter i en stol ved en bygning i Mariupol, som har blitt ødelagt under krigføringen i byen. Ifølge AP er bilde tatt 17. april. STORE ØDELEGGELSER: Bilde av en boligblokk i byen viser store skader på bygningen. Ifølge AP er bilde tatt 17. april. forrige neste fullskjerm STORE ØDELEGGELSER: Den ukrainske havnebyen Mariupol har vært beleiret i syv uker. Et bilde fra en gate i byen viser et russisk militærkjøretøy. Ifølge AP er bildet tatt søndag 17. april.

Britisk etterretning om Mariupol: Russisk ledelse bekymret

Havnebyen i Mariupol har vært beleiret i lang tid. Likevel har ikke russiske styrker klart å overta byen. Ifølge britisk etterretning skal russisk militærledelse være bekymret over motstanden de møter.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kampene i Mariupol har vært mange og harde. Russiske styrkers forsøk på å ta byen har kostet mye for de sivile.

Ifølge den britiske etterretningen ligner Russlands fremferd i Mariupol på deres krigføring i Tsjetsjenia i 1999 og Syria i 2016.

I syv uker har Mariupol vært beleiret av russiske styrker.

Russisk militærledelse skal være bekymret over tiden det har tatt å overta byen fullstendig, ifølge britisk etterretning.

– Samordnet ukrainsk motstand har testet russiske styrker og omdirigert styrker og materiell, og bremset Russlands fremmarsj andre steder, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en uttalelse mandag morgen.

Russland har ikke kommentert uttalelsene fra det britiske forsvarsdepartementet.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Angrepene i Mariupol har vært mange, og det har vært flere forsøk på å evakuere innbyggerne fra byen.

– Forsøket på å overta Mariupol har kostet ekstremt mye for innbyggerne. Store områder med infrastruktur har blitt ødelagt mens befolkningen har lidd betydelige tap, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Søndag uttalte Ukrainas utenriksminister seg om Mariupol til CBS News.

– Situasjonen i Mariupol er både alvorlig militært og hjerteskjærende. Byen eksisterer ikke lenger, sa Dmytro Kuleba.

Situasjonen i havnebyen vil være viktig for fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina, ifølge Kuleba.

– Restene av den ukrainske hæren og en stor gruppe sivile er i praksis omringet av russiske styrker. De fortsetter kampen. Men det ser ut som, ut fra hvordan de russiske styrkene oppfører seg i Mariupol, at de har bestemt seg for å jevne byen med jorden for enhver pris.

Ga ukrainske soldater ultimatum

Søndag morgen ga det russiske forsvarsdepartementet de gjenværende ukrainske soldatene et ultimatum.

Soldatene ble bedt om å legge ned våpnene klokken 12 norsk tid, og ble lovet å slippe unna med livet i behold dersom de adlød.

Ukrainas statsminister Denys Sjmunal sa søndag ettermiddag at ukrainske styrker ikke hadde overgitt seg.

– Byen har ikke falt. Våre styrker er fortsatt i byen, de vil fortsette å kjempe og er fortsatt i Mariupol, sa han.

Ifølge CNN truer det russiske forsvarsdepartementet med eliminering dersom Ukraina fortsetter å kjempe i mot.

– Dersom motstanden fortsetter, vil alle bli eliminert, uttalte det russiske forsvarsdepartementet ifølge CNN.