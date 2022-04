DREPT: Nina Shevchenko bøyer seg ned foran kroppen til hennes døde sønn, Artem Shevchenko. Han er en av ni som angivelig ble drept under et artilleriangrep i Kharkiv fredag.

Nina mistet sønnen i russisk angrep: − Vær så snill, åpne øynene

Artem (15) er et av ofrene i Kharkiv etter en rekke blodige artilleriangrep de siste dagene. Nå skjerpes kampene rundt byene i Øst-Ukraina.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den ukrainske gutten Artem Shevchenko ble bare 15 år.

En video publisert av AP viser at han ligger på bakken i en dam av blod, ved bunnen av trappeoppgangen i en boligblokk i Kharkiv. Ved siden av sitter moren hans, Nina Shevchenko, og holder ham i hånden.

– Vær så snill, åpne øynene, hvisker hun mens hun stryker sønnen i håret.

En annen kvinne, som skal være guttens bestemor, løper fortvilet bort til den døde gutten:

– Min kjære solstråle. Vi snakket nettopp tidligere i dag. Min kjære, hvordan kan jeg leve uten deg, spør den eldre kvinnen.

Kort tid senere viser videoen at Artem fraktes vekk i en likpose.

MISTET BARNEBARNET: – Hvordan kan jeg leve uten deg, sier en eldre kvinne, etter at hun mistet barnebarnet i et bombeangrep i Kharkiv fredag.

Baby skal være blant de drepte

15-åringen er en av ni personer som mistet livet da et ukrainsk boligområde ble truffet av et artilleriangrep fredag, ifølge ukrainske myndigheter. I tillegg ble minst femti personer skadet, skriver AP.

Det yngste offeret skal ha vært en syv-måneder-gammel baby.

Det russiske forsvarsdepartementet har på sin side uttalt at de eliminerte en gruppe med opptil 30 polske leiesoldater i et missilangrep i Kharkiv fredag. Sivile tap ble ikke nevnt.

Hverken de ukrainske eller de russiske påstandene er blitt verifisert fra andre hold.

Nye angrep

Russland varslet i slutten av mars at de ville trekke seg ut av Vest- og Nord-Ukraina, og at de heller ville konsentrere seg om de østlige delene i landet. I forrige uke viste satellittbilder at den russiske kjempekolonnen var på vei østover.

Nå er de russiske styrkene imidlertid i ferd med å styrke seg ytterligere rundt blant annet Kharkiv, opplyser britisk etterretning søndag.

Dagen etter at 15-år gamle Artem ble drept, ble Kharkiv utsatt for nye, dødelige angrep fra luften. Minst tre personer mistet livet, opplyser byens ordfører ifølge AP.

Her kan du se bilder av ødeleggelsene:

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Byen er Ukrainas nest største, og hadde opprinnelig rundt 1,4 millioner innbyggere. Den ligger tett opp mot den russiske grensen i nordøst, og ødeleggelse har etter hvert gjort at gatene og bygningene i sentrum nesten ikke er til å kjenne igjen.

Kharkiv er også et av stedene der Russland angivelig har brukt såkalte «klasebomber». Hverken Russland eller Ukraina har signert den internasjonale avtalen som forbyr slike våpen, men det regnes likevel som en krigsforbrytelse.

VG har tidligere intervjuet nordmannen Morten Rostrup fra Leger uten grenser, som har brukt påsken på å behandle skadede og syke i Kharkiv.

– Det er ikke bare å flykte for folk. Jeg har snakket med flere eldre som sier, «Nei, her skal jeg være og i denne byen skal jeg dø», sa han til VG da.

1 / 3 SÅRET: En ukrainsk kvinne får hjelp av redningsarbeidere etter et artilleriangrep mot Kharkiv lørdag. SÅRET: To ukrainske sivile sitter i en ambulanse etter et artilleriangrep mot Kharkiv lørdag. SÅRET: Ukrainske sivile får behandling på et sykehus i Kharkiv. forrige neste fullskjerm SÅRET: En ukrainsk kvinne får hjelp av redningsarbeidere etter et artilleriangrep mot Kharkiv lørdag.

Strategisk viktig by

– Artilleribeskytningen mot Kharkiv ser ut til å fortsette. Det er kanskje et mer vilkårlig omfang av det fra dag til dag, men vi kan kanskje forvente at de (russiske styrkene, red.anm.) vil intensivere presset mot Kharkiv hvis de går for en offensiv lenger mot sør.

Dette sier oberstløytnant Palle Ydstebø til VG, som er ekspert på landkrig ved Forsvarets høgskole.

Oberstløytnanten forteller at kampene har skjerpet seg i øst siden de russiske styrkene trakk seg ut av områdene rundt Kyiv:

– Russland har konsentrert styrkene sine sør for Kharkiv, ved byen Izium.

– Derfra vil de trolig prøve å avskjære de ukrainske styrkene som holder Donbas. Det er det som er det store bildet, sier Ydstebø.

SAMLES I ØST: Oberstløytnant Palle Ydstebø forteller til VG at de russiske styrkene er i ferd i å samles ved byen Izium, som ligger om lag tolv mil sørøst for Kharkiv.

– Hvordan vil det å ta Kharkiv tjene russerne i denne sammenhengen?

– De har ikke tilgang til det gode veinettet. Enn så lenge må russerne ta frem styrkene sine på småveier rundt byen – og det går saktere. De er også mer sårbare for motangrep av ulike slag mot disse kolonnene sine.

VG har gjentatte ganger omtalt at gjørme og dårlige veier har skapt trøbbel langt de russiske forsyningslinjene.

– Derfor er det kritisk for Ukraina å fortsette å hode Kharkiv – og dermed nekte russiske styrker å bruke det veinettet som åpner seg fra rundt byen og sørover, sier Ydstebø.