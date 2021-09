ANNONSERTE GLADNYHETER: Canadas statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa lørdag.

Spionsiktede canadiere løslatt fra Kina

Michael Spavor og Michael Kovrig er på vei hjem til Canada etter over 1000 dagers fangenskap i Kina.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Canadiske Michael Spavor og Michael Kovrig er på vei tilbake til hjemlandet, tre år etter at de ble arrestert i Kina. Det bekrefter statsminister Justin Trudeau ifølge allmennkringkasteren CBC.

De har blitt holdt fengslet i Kina i over 1000 dager.

– Disse to mennene har hatt det utrolig vanskelig de siste 1000 dagene. De har vist styrke, utholdenhet og nåde, og vi er alle inspirert av det, sa Trudeau.

Spavor ble dømt til elleve års fengsel for spionasje, en dom canadiske myndigheter mener var politisk motivert. Kovrig var også tiltalt for lignende forhold.

De ble arrestert rett etter at Huawei-sjefen Meng Wanzhou ble arrestert, men Kina har hele tiden nektet for at de to sakene har noen sammenheng. Tidligere fredag ble Meng Wanzhou løslatt fra husarrest i Canada. Der var hun satt etter å ha blitt løslatt mot kausjon i 2018.

Hun ble arrestert på mellomlanding i Vancouver etter at USA hadde utstedt arrestordre på henne for å ha brutt sanksjonene mot Iran ved å videreselge utstyr fra det amerikanske IT-selskapet Hewlett-Packard.

Det førte til en diplomatisk floke mellom Kina og Canada.

Kinesiske myndigheter hevdet i desember 2018 at de ikke hadde fått oppgitt noen grunn for arrestasjonen av Meng, og Kina truet Canada med sanksjoner dersom hun ikke ble løslatt. Bare to dager etterpå, 10. desember 2018 ble de to canadierne arrestert i Kina.

Konflikten førte også til at Kina tok i bruk handelspolitikk for å uttrykke sin vrede, blant annet da de i juni 2019 blokkerte alle forsendelser av svin fra Canada, ifølge Reuters.