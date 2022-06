VOKTES: Britene Aiden Aslin og Shaun Pinner og marokkaneren Brahim Saadoun sitter inne i et rettssalsbur i Donetsk den 8. juni. Høyesterett i «folkerepublikken Donetsk» har gitt dem dødsstraff.

Ekspert om dødsstraffene: − Ulovlige henrettelser

Tre utlendinger er dømt til døden og skal henrettes ved skyting. Eksperter er ikke i tvil om at det er i strid med internasjonale regler – mens utenriksminister Sergej Lavrov hevder at det handler om lovene som gjelder i «folkerepublikken Donetsk».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner, samt marokkaneren Saaudun Brahim er dømt til døden av de selverklærte prorussiske myndighetene i den såkalte «folkerepublikken Donetsk».

– Hvis dødsstraff blir gjennomført på grunn av en feil dom, så vil det være ulovlige henrettelser av soldater, sier Kenneth Øhlenschlæger Buhl ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

I begrunnelsen for dødsstraffen heter det at de tre ble dømt til døden fordi de har vært leiesoldater.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl er ikke enig i det:

– Når de blir nektet status som krigsfanger og den beskyttelse som følger med det, så følger de ikke krigens lover. For det første har disse tre vært en del av de ukrainske væpnede styrker og skal ut fra det ha status som krigsfanger. For det andre er dommene avsagt i en folkerepublikk som bare er anerkjent av Russland. Derfor har ikke disse «domstolene» noen gyldighet. Det er bare anerkjente stater som kan avsi dommer som gjelder i folkeretten.

Den danske eksperten fortsetter:

– Etter som Russland til en viss grad har kontroll over disse «folkerepublikkene», er det også grunn til å anta at det er et russisk ansvar at det går riktig for seg.

Britiske myndigheter har gått hardt ut mot dommene, og USAs utenriksminister Anthony Blinken har også uttrykt sin bekymring:

– Vi oppfordrer Russland og dets satellitter til å respektere internasjonal humanitær lov, inkludert rettighetene og beskyttelsen som gis til krigsfanger, tvitrer Blinken – og mener at det har vært en «fiktiv» rettssak der «lovlig stridende» er dømt.

– Lovene i Donetsk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov derimot sier dette:

– Alle prosesser er basert på lovgivningen i folkerepublikken Donetsk, fordi de aktuelle forbrytelsene ble begått på deres territorium. Alt annet er spekulasjoner, sier Lavrov ifølge Moskovskij Komsomolets.

Han vil «ikke blande seg inn i rettshåndhevelsen» i Donetsk.

Den britiske utenriksministeren Liz Truss derimot har kalt rettssaken en farse og sagt at dommen ikke har noen legitimitet.

Den tyske eksperten Cornelius Wiesener, som jobber ved Københavns universitet, er enig med Blinken:

– Jeg kan ikke se at disse oppfyller kravene for å bli regnet som leiesoldater. De har vært en del av de ordinære ukrainske styrkene og har derfor vært lovlig stridende som i en krig kan drepe og ta fienden til fange. Så lenge de ikke har begått krigsforbrytelser, skal de derfor behandles som krigsfanger og løslates når krigen er over, sier Wiesener til VG.

Han viser til den første tilleggsprotokoll til Genève-konvensjonene av 1977. Der er det satt klare kriterier om hvem som skal betraktes som leiesoldater.

TYRKIA-BESØK: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ble denne uken tatt imot sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu i Ankara.

– Ikke leiesoldater

– Jeg mener klart at de ikke skal betraktes som leiesoldater, fordi to av kravene ikke er oppfylt. Det ene er at britenes enhet var en del av de ukrainske væpnede styrker. Og selv om de ikke skulle ha vært innlemmet i de ukrainske styrkene, så er det neppe «et ønske om privat vinning» og en vesentlig høyere lønn enn andre soldater, som har drevet dem. Derfor er de ikke leiesoldater og kan derfor ikke nektes stridende status.

Wiesener kaller det et «alvorlig brudd» på den tredje Genève-konvensjonens regler om «rettferdig rettssak».

Myndighetene i Folkerepublikken Donetsk har avsagt dommene mot de tre i en vanlig rett, mens de mer enn tusen fangene fra Azov-bataljonen etter planen skal stilles for et spesielt militært tribunal i sommer, melder russiske medier.

I Russland har det siden 1996 vært et moratorium som gjør at det ikke praktiseres dødsstraff, men her følges altså lovene i den såkalte «folkerepublikken».

– Angelsakserne må venne seg til dette (dødsstraff) og at verden er i endring, skriver den kjente russiske krigsjournalisten Aleksandr Sladkov ifølge Pravda.

FÅR REFS: Russlands president Vladimir Putin.

Ikke «krig»

Cornelius Wiesener mener at Russland skyter seg selv i foten ved at Vladimir Putin nekter å kalle det som skjer i Ukraina for «krig», men derimot bruker terminologien «militær spesialoperasjon».

– Under Den europeiske menneskerettskonvensjon – som fortsatt gjelder for Russland inntil september i år – er dødsstraff avskaffet i fredstid, og jeg kan ikke se hvordan Russland kan påberope seg krigsunntaket når de ikke gjør det ønsker å kalle operasjonen i Ukraina en «krig».

Ifølge Wiesener er heller ikke vanlige domstoler særlige uavhengige i Russland.

– De gjør det de blir bedt om. Rettssikkerheten er trolig enda verre i Donbas, der republikkene er styrt av mafialignende grupper av opprørere.

– Rettferdig dom

Den russiske statsviteren Sergej Karnaukhov har en helt annen oppfatning av dødsstraffene i Donetsk. Han sier ifølge Komsomolskaja Pravda:

– Dødsstraff er en rettferdig dom. Dette var leiesoldater som dro for å drepe sivile. De deltok i en kommersiell safari – på jakt etter uskyldige sivile, hevder Karnaukhov.

Tidligere president Dmitrij Medvedev har på sosiale medier tatt til orde for at Russland skal gjeninnføre dødsstraff etter som landet uansett blir utestengt fra Europarådet som følge av invasjonen av Ukraina.

PS: De tre dødsdømte utlendingene har én måned til å anke dommen.