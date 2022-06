ROR HARDT: Jens Stoltenberg rodde mens Sveriges statsminister Magdalena Andersson var passasjer i egen båt under en kort rotur på regjeringens landsted i Harpsund mandag ettermiddag.

Stoltenberg om Tyrkia-floken: Av og til tar det litt tid å finne løsning

HARPSUND, SVERIGE (VG) Nato-toppmøtet om to uker overskygges av at Tyrkias blokkering av Sveriges og Finlands medlemskap ikke er løst. Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at han er vant til å takle uenigheter.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er en realitet at Nato er 30 land og det er alltid uenigheter. Det har vært sånn i fortid, og sånn vil det være i fremtiden også. Men vi finner løsninger, bare at av og til kan det ta litt tid, sa Stoltenberg til VG etter to dager med møter på høyeste nivå i Sverige og Finland.

– Jeg gjør alt jeg kan for å sikre at vi kan ønske Sverige og Finland velkommen så snart som mulig, sa Stoltenberg etter møtet med statsminister Magdalena Andersson og den svenske regjeringen mandag ettermiddag.

En måned har gått siden Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan brått og uventet nektet å la Nato ta stilling til de to nye Nato-landene som har banket på døren.

I ukene som har gått, har Stoltenberg og de tre landene ennå ikke klart å finne en løsning som åpner for den formelle medlemskaps-prosessen for Finland og Sverige.

GJØR ALT JEG KAN: Nato-toppmøtet starter om bare to uker. Her er Jens Stoltenberg og Magdalena Andersson på vei til nye møter mandag ettermiddag.

Uklare motytelse-krav

Det skal ikke ha vært noen avgjørende gjennombrudd i møter i forrige uke, da Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen først møtte Tyrkia, og deretter søkerlandene Sverige og Finland i regi av Nato. Det forteller kilder med kunnskap om Natos interne prosess.

En diplomatisk kilde sier til VG at det har vært krevende for Sverige å oppfatte hva Tyrkia egentlig vil ha som motytelse for å slippe igjennom søknadene fra Sverige og Finland – og om det til slutt er USA som må levere «noe» til Tyrkia for å slippe medlemssøknadene frem.

USA kan bli trukket inn

USA har så langt ikke åpnet for salg av fabrikknye men likevel forrige generasjons kampfly av typen F-16, etter at en storhandel med det mer moderne F-35 ble lagt på is, begrunnet med at Tyrkia kjøpte luftforsvar fra Russland.

Tyrkias front mot Sverige og Finland kan nå komme i veien for USAs vilje til å gjennomføre F-16 handelen, som nå ligger til behandling i Kongressen, ifølge VGs opplysninger. USA har foreløpig ikke engasjert seg i striden mellom Tyrkia og de to nordiske søkerlandene.

Samtidig har Stoltenberg snakket fram Tyrkia, sagt offentlige at deres sikkerhets-utfordringer i Tyrkias nærområder er legitime, og rost Tyrkia som en viktig alliert i Nato.

Men Sverige har helt tydelig ertet på seg Tyrkia etter at regjeringspartiet Socialdemokraterna inngikk en forståelse med et svensk-kurdisk medlem av Riksdagen, Amineh Kakabaveh, om å forsterke samarbeidet med den kurdiske organisasjonen PYD.

Sverige: Tar Tyrkia på alvor

Stoltenberg hadde ingen nyheter etter samtaler med den svenske statsminister Andersson og hennes regjering.

Magdalena Andersson sa at Sverige tar Tyrkias bekymringer alvorlig og at samtalene med Tyrkia, delvis sammen med Finland, fortsetter:

– Vi har endret våre lover mot terror de siste årene, og vi har nå sterkere lovbestemmelser. Og fra 1.juli vil vi ha enda sterkere terrorlovgivning, sa den svenske statsministeren.

Tryggere nå

Både Nato-ledelsen og de fremste politikerne i Finland og Sverige vegrer seg nå for å fortelle hvordan forhandlingene med Tyrkia forløper.

– Jeg tror ikke det vil være til hjelp om jeg går inn i detaljene fra samtalene, sier Stoltenberg.

Men samtidig understreker han overfor VG hvordan Sverige – og Finland – er blitt tryggere etter at de søkte medlemskap i Nato:

– Flere Nato-land har de siste ukene gitt sikkerhetsgarantier til Sverige og Finland etter søknaden, og hvordan Nato har økt sitt nærvær i denne regionen. Derfor er Sverige på et mye bedre sted i forhold til sin egen sikkerhet. Det er ikke riktig at ingenting har skjedd, sier Stoltenberg.