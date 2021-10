Tidligere president Donald Trump sier han skal lage et nytt sosialt nettverk.

Trump kunngjør eget sosialt medium

USAs tidligere president Donald Trump varsler har planer om å lansere et nytt sosialt medium.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Trumps sosiale medium skal kalles Truth Social, het det i en kunngjøring natt til torsdag norsk tid.

Det nye sosiale mediet ventes å åpne til betatesting i neste måned for personer som har fått invitasjon til å delta.

Plattformen skal eies av Trump Media & Technology Group (TMTG).

– Jeg skapte Truth Social og TMTG for å stå imot tyranniet fra teknologigigantene. Vi lever i en verden der Taliban har stor tilstedeværelse på Twitter, og hvor likevel din favorittpresident i USA er blitt tiet i hjel. Dette er uakseptabelt, sier Trump.

TMTG skal også starte opp en abonnementsbasert strømmetjeneste.

Trump ble kastet ut av en rekke sosiale medier, inkludert Facebook og Twitter, etter stormingen av Kongressen 6. januar i år.

Twitter utestengte Donald Trump etter stormingen av kongressen 6. januar, og han ba på et tidspunkt en domstol i Florida om å pålegge Twitter å gjenopprette kontoen hans.

Han saksøkte også Twitter, Facebook og Google for å sensurere konservative stemmer.

Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel uttalte etterpå at hun synes det var problematisk at Trump ble kastet ut, og at ytringsfrihet ikke burde bestemmes av sjefer i nettselskaper.