forrige

fullskjerm neste ÅSTEDET: Politi på åstedet ved Belfairs metodistkirke hvor den konservative parlamentarikeren Sir David Amess ble knivstukket og drept på et folkemøte i Leigh-On-Sea i Essex, øst i London. 1 av 2 Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Krever tiltak etter drapet på Sir David: − Nå er det på tide

Drapet på Sir David Amess sender sjokkbølger utover den britiske øya. Flere stemmer løfter behovet for tiltak som vil øke sikkerheten til britiske parlamentarikere.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag ble det britiske parlamentsmedlemmet Sir David Amess (69) drept etter et knivangrep under et folkemøte i en metodistkirke i Leigh-on-Sea i Essex, øst i London.

Amess var en profilert politiker som representerte De konservative i Underhuset

Politiet oppgir til BBC at de har pågrepet og varetektsfengslet en 25 år gammel mann under mistanke om mord etter angrepet på den britiske lovgiveren.

De sa de hadde funnet en kniv og at de ikke søker etter andre gjerningsmenn i forbindelse med hendelsen.

Flere som kjente Sir David uttrykker støtte til familien og minnes den profilerte politikeren.

Utelukker ikke terror

På en pressekonferanse fredag kveld uttaler politisjef Ben-Julian Harrington at da politibetjentene ankom åstedet hadde Sir David Amess lidd «flere skader».

Politisjefen forteller at politiets respons var umiddelbar og at de første politibetjentene hadde ankommet åstedet innen minutter.

– Etterforskningen er i et veldig tidlig stadium, og ledes av betjenter i det spesialiserte Antiterroravsnittet. Vi gjorde det tidlig klart at vi ikke trodde det var andre umiddelbare trusler i området. Det er opp til politiets antiterror-avsnitt å etterforske om dette er en terrorhendelse, sier politisjef Ben-Julian Harrington.

Johnson: – Hjertene våre er fulle av sorg

I en offentlig uttalelse gjør Storbritannias statsminister Boris Johnson ære på sin kollega fra Det konservative partiet.

– Alle våre hjerter er fylt av sjokk og tristhet i dag etter tapet av Sir David Amess, drept i sin valgkrets i en kirke etter nesten 40 års utrettelig tjeneste for innbyggerne i Essex og UK.

I SORG: Storbritannias statsminister Boris Johnson reagerer på hendelsen under et besøk til kirken Westbury-On-Trym på England Academy i Bristol før et kabinettmøte i Bristol.

Videre legger Johnson til at han var en av de «snilleste, mest ordentlige og høflige personene i i politikken».

– Han hadde en enestående evne til å få gjennom lovforslag for å hjelpe de mest sårbare, fra folk som led av endometriose, vedta lover for å få slutt på dyreplageri til å legge inn en stor innsats for folk som manglet penger til drivstoff.

Til slutt sier Johnson:

– Davis var en mann som hadde en intens tro på dette landet og dets fremtid. Vi har i dag mistet en god offentlig tjenestemann og en høyt elsket venn og kollega.

– Lokalsamfunnets mann

Sir David Amess har katolsk familiebakgrunn og kommer fra beskjedne kår på Londons østkant, der han ble født i 1952.

I det politiske livet markerte han seg med støtte til britisk utmeldelse av EU, som abortmotstander, og for mange års engasjement for dyrevelferd.

Sir David har sittet i parlamentet i 38 år etter først å ha blitt innvalgt i 1983.

Han hadde aldri en ministerrolle i løpet av sin politiske karriere, men har derimot arbeidet som rådgiver for tidligere ministre som Edwina Curie og Michael Portillo under Margaret Thatchers regjeringstid.

En lokal konservativ rådgiver, David Garston, trekker frem Sir Davids uegennyttige politiske fremferd som et kjennetegn ved politikeren.

– Å finne et parlamentsmedlem som Sir David, som ikke tenkte på ministerposter – han var ikke interessert, han var en lokalsamfunnets mann – jeg vil kalle ham uerstattelig, sier Garston i et intervju med nyhetsbyrået PA.

Sir David Amess mottok ridderskapstittelen i 2015 for politisk og offentlig tjeneste, en ære han feiret ved å kle seg opp i rustning.

Ber offentligheten stille opp

Drapet på den konservative toppolitikeren skjer drøyt fem år etter at Labour-politikeren Jo Cox (41) ble skutt og knivstukket på åpen gate.

For enkemann Brendan Cox vekker angrepet vonde minner om hvordan konen ble revet fra ham, men trekker frem hvordan offentligheten stilte opp den gangen, og håper det gjentar seg denne gangen.

«Mine tanker og kjærlighet er med Davids familie. De er alt som betyr noe nå. Dette bringer alt tilbake. Smerten, tapet, men også hvor mye kjærlighet offentligheten ga oss etter tapet av Jo. Jeg håper vi kan gjøre det samme for David nå», skriver Cox.

Krever trygghet for parlamentarikere

Underhusets «speaker», Sir Lindsay Hoyle sier til Sky News at han var en herlig mann, som viet seg til familien, til parlamentet og til valgkretsen Southend West, som han var valgt inn fra.

KREVER TILTAK: Sir Lindsay Hoyle vil undersøke hvilke tiltak som kan innføres for å øke sikkerheten til parlamentsmedlemmer i Storbritannia.

I forlengelsen av angrepet håper han at fokuset på parlamentarikeres trygghet økes.

– De kommende dagene blir vi nødt til å diskutere og undersøke parlamentsmedlemmers sikkerhet og hvilke tiltak vi skal sette i verk, men for nå er våre tanker og bønner med Davids familie, venner og kolleger, sier Sir Hoyle.

I dette får han tilslutning fra Sir Amess’ forgjenger Harvey Proctor, som representerte valgkretsen Basildon i Essex.

– Nå er det på tide til igjen å vurdere sikkerheten til parlamentsmedlemmer, særlig når de er til stede på tilstelninger eller på oppdrag i valgkretsen, sier Proctor til Sky News.

ROSER AVDØDE: Visestatsminister Dominic Raab ankommer kabinettmøtet på Rolls-Royce i Bristol, Storbritannia.

Storbritannias visestatsminister Dominic Raab beskriver Sir David som en «folkevettspolitiker» og en formidabel politiker med et stort hjerte.

Videre la han til at Sir David hadde en «enormt sjenerøs ånd, inkludert mot dem han var uenig med».

– Hvil i fred, min venn, avsluttet Raab.

Carrie Johnson, statsminister Boris Johnsons kone, uttrykker medfølelse i en twittermelding:

«Svært nedslående nyheter om Sir David Amess. Han var meget snill og god. En stor dyreelsker og en sann gentleman. Dette er så fullstendig urettferdig. Tanker er med hans kone og deres barn».

Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon er målløs etter nyheten om drapet.

«Dette er grusomt bortenfor ord. Mine tanker og dypeste kondolanser er med Davis familie, venner og kolleger. Må han hvile i fred», skriver Sturgeon.