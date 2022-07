Flere savnet etter bygningskollaps i Tyskland

Fem personer er savnet etter en eksplosjon som fikk en bygning med flere leiligheter til å rase sammen i Hemer i Tyskland fredag.

I tillegg fikk tre personer alvorlige skader og flere andre ble lettere skadd, da bygningen raste sammen etter eksplosjonen, opplyser en talskvinne for tysk politi.

Vitner forteller til den tyske avisen Bild, at det like før klokken 19 ble hørt et smell i bydelen Westig i Hemer.

Talsperson for brannvesenet Andreas Schulte, sier til avisen at det bor åtte personer i bygget.

– Da de første styrkene ankom ble en person brakt i sikkerhet med alvorlige skader. To personer er fortsatt under huset, vi har kontaktet dem. Redningen er veldig vanskelig.

Beboerne i nabohusene, er ifølge Bild brakt i sikkerhet.

Det er ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen. Flere hus i nærheten er evakuert.

Det bor i underkant av 40.000 mennesker i Hemer, som ligger rundt 40 kilometer sørøst for Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen.