HENTET UT: Nordmannen ble løftet ut av ravinen av et redningshelikopter mandag formiddag.

Nordmann fanget i ravine i nesten et døgn – reddet av armbåndsuret

En 78-åring som falt ned i ravine på Gran Canaria lå hardt skadet i nesten et døgn før han ble reddet av letemannskap.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En 78 år gammel nordmann pådro seg flere skader da han falt ned og ble liggende i en ravine på Gran Canaria søndag. Mannen var på ferie i Puerto Rico-området, og hadde tatt seg en gåtur da han skal ha falt ned i La Verga-ravinen sørvest på den spanske ferieøya.

Det skriver The Canary News.







78-åringens sønn meldte ham savnet i 23-tiden søndag kveld. Lokale letemannskaper rykket ut for å søke etter mannen, og fikk senere bistand fra flere hjelpemannskap fra Gran Canaria og naboøya Tenerife, samt redningshelikopter.

Reddet av armbåndsuret

Rundt klokken 10.30 mandag så to av letemannskapene fra Puerto Rico noe som blinket nede i La Verga-ravinen. Det viste seg å være mannens armbåndsur. De fant 78-åringen liggende nede i bunnen av en bratt ravineskrent.

Ifølge The Canary News sa hjelpemannskapene at mannens helsetilstand var alvorlig. Mannen var sterkt solbrent etter å ha ligget ute i varmen et døgn, samt at han hadde fått en alvorlig hodeskade. Han var ved bevissthet da han ble funnet.

Etter å ha fått mannen opp ved hjelp av helikopter, ble han sendt til Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín for videre oppfølging.

VG har vært i kontakt med sykehuset, men de ønsker ikke å uttale seg om saken.

Det har ikke lykkest VG å komme i kontakt med politiet, eller redningstjenesten på øya.