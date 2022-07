Liza (4) drept i russisk angrep: − Vær så snill. Se på henne

Glad dytter fireåringen Liza en rosa trille, mens mamma filmer med mobilen. Kort etter regner russiske raketter over Vinnytsia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter angrepet torsdag som tok minst 23 liv i den ukrainske byen sørvest for Kyiv, lå barnevognen veltet og blodig på fortauet.

Ukrainske myndigheter bekreftet fredag at Liza er ett av tre barn som omkom. Tilstanden er kritisk for moren Iryna Dmytriyeva.

Videoen av Liza som stabbet av gårde rett før tragedien inntraff, ble lagt ut på Instagram-kontoen «l.i.z.i.love».

Kontoen er Irynas vitnesbyrd om kjærligheten til datteren.

Vognen til Liza ligger foran en av bygningene, som torsdag ble truffet av russiske raketter i Vinnytsia.

Liza hadde Downs syndrom. Torsdag var mor og datter på vei til en talepedagog, som skulle lære henne å uttale sine første ord.

Logopeden Alyona Korol sier til New York Times at fireåringen gikk under navnet «solblomsten» på senteret Logoclub.

Hun smilte alltid.

Kjente igjen skoene

Da nyheten om angrepet mot Vinnytsia flimret over skjermen torsdag, la Korol merke til to grønne joggesko på bildene.

– Da jeg så skoene, kjente jeg dem igjen. Jeg visste det var vår Liza.

LÆRING: Liza skulle til logoped da hun ble drept.

En talsmann for Ukrainas sikkerhetstjeneste Denys Zakabluk bekreftet overfor New York Times at Liza er død.

Moren er blant 80 som etter angrepet behandles for skader på sykehus.

Rakettene slo ned i hjertet av byen midt på dagen. Et kjøpesenter, et dansestudio og et senter for uføre barn ble truffet og satt i brann.

– Se på henne

Ukrainas førstedame Olena Zelenska skrev på Twitter at hun kjente igjen Liza fra en video hun hadde filmet med barn i julen 2021.

– Den lille jenta klarte å fargelegge ikke bare seg selv og kjolen sin, men også alle de andre barna, meg, kameramennene og direktøren i løpet av en halv time.

Presidentfruen har delt videoen på Instagram.

– Vær så snill, se på henne. I live.

Ektemannen Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for krigsforbrytelser.

– Ingen annen stat i verden tillater seg å ødelegge fredelige byer og menneskeliv med kryssermissiler og artilleriraketter hver eneste dag, sa presidenten torsdag.

LÆRING: Liza skulle lære å snakke på Logoclub.

Langt fra fronten

Vinnytsia ligger flere hundre kilometer fra fronten i Russlands krig mot Ukraina. Iryna Dmytriyeva og datteren flyttet dit fra hovedstaden Kyiv tidligere i år.

– Jeg er så glad jeg er et forbilde for barnet mitt. Hun hermer etter alt jeg gjør, skriver Iryna i en Instagram-post for noen dager siden.

På det sosiale nettverket har hun delt gleder og bekymringer og sine tanker om å leve med et utviklingshemmet barn.

– Elsk deg selv! La drømmene dine bli virkelighet! Humøret smitter veldig godt over til andre, spesielt til ditt eget barn.

SORG: Blomster og barneleker ble fredag lagt ned der Liza ble drept.

Rakettene skal ha blitt avfyrt fra en russisk ubåt i Svartehavet, ifølge en uttalelse fra det ukrainske presidentkontoret.

– Våpenmøte var målet

Det russiske forsvarsdepartementet fremholdt fredag at rakettenes mål var en kontorbygning i Vinnytsia, hvor ukrainske militære angivelig hadde et møte med «representanter for utenlandske våpenhandlere».

Moskva hevder at angrepet eliminerte møtedeltagerne. Denne påstanden kunne ikke verifiseres, ifølge New York Times.

Russland fastholder at deres styrker bare angriper militære mål.