Demonstranter slapper av i presidentens seng. I badebassenget kjøler flere seg ned. Andre tar seg en treningsøkt.

På innsiden av presidentboligen

Demonstrantene nekter å forlate det luksuriøse hjemmet før presidenten faktisk går av.

Eric Kjerstad Solheim

Naina Helén Jåma (presentasjon)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fredag tok demonstranter seg inn i presidentboligen i Sri Lankas hovedstad Colombo.

Noen timer senere satte andre fyr på statsministerens hjem.

I ettertid har både presidenten og statsministeren meldt sin avgang. Presidenten har annonsert at han skal gå av 13. juli, mens statsministeren har enda ikke har offentliggjort noen dato. Likevel er mange skeptiske til ledernes intensjoner.

Sky News rapporterer at barnefamilier har stått i kø for å komme inn i presidentboligen. De skriver også at folk sitter i trær, mens andre blir bedt om å stille seg i kø for å få en omvisning.

Demonstrasjonene skyldes hovedsakelig en økonomisk krise, og landet er nå på randen av konkurs.

– Kampen er ikke over. Vi gir ikke opp før presidenten «faktisk» går av, sier lederen til studentdemonstrantene, Lahiru Weerasekara.

Professor i samfunnsgeografi ved UiO, Kristian Stokke, beskriver bildene fra presidentboligen som svært uvanlige.

– Noe slikt har aldri skjedd i Sri Lanka før. Sri Lanka har hatt flere opprør tidligere, men det som er så spesielt er at du her har et folkelig masseopprør som har vedvart lenge, uten bruk av andre maktmidler enn folkets makt.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

– Bildene du ser er stort sett av unge mennesker i den urbane middelklassen, som har blitt sviktet av en inkompetent og korrupt politisk elite.

Indika Jayawaradana, som besøkte boligen sammen med sin familie, sier til Sky News at han frykter at presidentens arvtager kan komme til å være noen som er lojal til presidenten.

Ifølge Stokke stoler ingen helt på president Gotabaya Rajapaksa, og flere mistenker at han og statsministeren egentlig ikke har planer om å gå av.

– Det er alvorlig for presidenten å gi fra seg makten, og det er en mulighet for at han kjemper til siste slutt. Om han ikke går av så vil ikke dette fjerne den økonomiske krisen, så om han prøver å kjøpe seg tid er det ingen løsning innen rekkevidde.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

Selv om dagens bilder viser at det er lite som tyder på at presidenten har makt til å beordre væpnede styrker eller forsøke seg på et militært statskupp, frykter flere en brutal maktmisbruk fra presidenten.

– Demonstrantene gikk inn i presidentboligen, og militæret og politiet var tilsynelatende passive. I dag meldes det at ganske mange har blitt arrestert, noe som er urovekkende.

Stokke sier at spørsmålet man må stille er: «På hvilken side står politiet og militæret?»

– Militæret og politiet opplever den samme krisen, og er like hardt rammet av den, så kanskje de sympatiserer med opprørerne.

Stokke opplever at situasjonen i Sri Lanka har roet seg. Årsaken er at ett av demonstrantenes hovedmål er nådd – at presidenten har meldt sin avgang.

– Jeg ser på det som positivt at også statsministeren trekker seg, selv om det er bekymringer for kaos. Jeg erfarer at faren for et militærkupp er mindre enn for to måneder siden, da regjeringen gikk av.

Stokke legger til at situasjonen ikke har kommet som en overraskelse.

– Den politiske eliten har beriket seg på systemet, og vi har kommet til det som forhåpentligvis er et sluttpunkt.