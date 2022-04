I KRIG: President Vladimir Putin leder et Russland i krig mot Ukraina.

Putins jakt på forrædere: − Det minner om Stalin

Det foregår en intens jakt på «forrædere» i det russiske samfunnet under Ukraina-krigen. En historieprofessor mener Putins språkbruk minner om Sovjet-diktatoren Josef Stalin.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

President Vladimir Putin selv har snakket om «avskum» og «forrædere». Det gjorde han i en tale den 16. mars, sitert av Nezavisimaja Gazeta.

– Språkbruken i den talen minner om Josef Stalin på 1930-tallet, sier professor Klas-Göran Karlsson ved Lunds universitet til VG.

– Det slo meg med en gang. Jeg er vant til å bevege meg i den sovjetiske terrorverden på 1930-tallet, og Putin brukte nøyaktig de samme ordene. Det er velkjent og skremmende, sier Karlsson.

Historieprofessoren snakker om «Moskva-prosessene», som særlig foregikk i årene 1936–38. Rundt halvannen million mennesker ble dømt for «kontrarevolusjonær virksomhet». Omkring halvparten av disse ble skutt og resten dømt til langvarige opphold i fangeleirer.

– Polarisert språk

– Hvordan tolker du denne språkbruken fra Putin?

– Man innser at Putin er veldig presset, at han på en måte har mistet det tradisjonelle språket som vanlig siviliserte mennesker, også i Russland, bruker. Det er et veldig polarisert språk, og det vitner om at han er presset, fordi utviklingen ikke har gått hans vei. Det henger sammen med den motgangen han har hatt, og at han ikke får det svaret fra russiske samfunnet som han ønsker. Samtidig som vi i Vesten synes at han har mer støtte enn vi hadde håpet på.

Vladimir Putin fotografert med en kommunistisk fane med bilde av Stalin og Lenin. Bildet er tatt i 2020.

– Putin har et stort behov for å fremstille seg selv som offer, og at det han driver med, er noe defensivt, mens det finnes offensive makter i Ukraina og Vesten, som er mot Russland. De russerne som har liberale og demokratiske ideer, blir derfor betraktet som «forrædere» og «sabotører» og annet, sier professor Karlsson.

Nettsteder

– Hastigheten på Russlands transformasjon til sovjetisk «selvrensing» har vært forbløffende, skriver Washington Post.

– Det har dukket opp nettsteder med navn som oppmuntrer russere til å fordømme «forrædere», «fiender», «feige» og «flyktninger» som er motstandere av krigen, fortsetter avisen.

I enkelte tilfeller går de til fysisk aksjon.

– Nå slenger mystiske pro-Putin-skikkelser ordene «forræder mot moderlandet» på dørene til fredsaktivister og andre, fortsetter den amerikanske hovedstadsavisen - og nevner blant annet St. Petersburg-aktivisten Daria Kheikinen og Ekho Moskva-redaktør Aleksej Venediktov.

«Femtekolonne»

Sist uke ble Novaja Gazeta-redaktør Dmitrij Muratov angrepet med rødmaling. Mye tyder på at også den episoden hadde med motstanden mot krigen etter som personen ropte «her er en for gutta våre», der «gutta våre» trolig er russiske soldater.

Vladimir Putin mener at Vesten vil agere mot Russland gjennom «nasjonale forrædere», de som «tjener penger her hos oss, men bor der, og «bor» ikke engang i ordets geografiske betydning, men i henhold til deres tanker, på sin egen måte».

Presidenten sier at han slett ikke fordømmer noen «som har en villa i Miami eller på den franske rivieraen, som ikke kan klare seg uten foie gras, østers eller såkalte kjønnsfriheter».

Problemet for Putin er derimot at «mange av disse menneskene i sin natur befinner seg mentalt akkurat der, og ikke her, ikke hos vårt folk, ikke hos Russland».

Presidenten hevdet også at Vesten prøver å «splitte samfunnet vårt, spekulere i militære tap, om de sosioøkonomiske konsekvensene av sanksjoner, provosere en sivil konfrontasjon i Russland og ved å bruke deres «femtekolonne» , søker å oppnå målet deres - ødeleggelse av Russland».

Så brukte han altså ordene «avskum» og «forrædere».

«Selvrensing»

Femtekolonne er en betegnelse for borgere i et land som under krig sympatiserer med fienden og driver politisk og militært undergravingsarbeid bak egne linjer, ifølge Wikipedia.

De neste setningene fra Putin har kanskje vakt aller størst oppmerksomhet - og talsmannen Dmitrij Peskov har siden vært ute og forklart hva presidenten mente:

– Denne naturlige og nødvendige selvrensingen av samfunnet vil bare styrke landet vårt, vår solidaritet , samhold og beredskap til å svare på eventuelle utfordringer.

Peskov har klart at Putin mente mennesker som flykter fra Russland under krigen - eller «den militære spesialoperasjonen», som Kreml insisterer på at det heter.

En kjent politiker i det russiske overhuset sier ifølge secretmag.ru at bare russiske statsborgere kan betraktes som «femtekolonner». Andrej Klimov, som er nestleder i utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, sier også at forrædere er klar over at de skader landet sitt.

PRYDER KRUS: To russiske ledere som folk kan kjøpe kopper med bilde av på gata i St. Petersburg - Josef Stalin (t.v.) og Vladimir Putin.

– 80 prosent for amerikanerne

Han mener at 80 prosent av forræderne jobber for amerikanerne. Han deler dem også inn i kategorier - forrædere i straffesaker, utenlandske agenter og innbyggere som ganske enkelt forårsaker skadet på sitt land.

– Dette er ikke forrædere mot noen parti- eller regjeringsstruktur. Dette er forrædere mot nasjonen sin, oppsummert Klimov ifølge secretmag.ru.

TV-redaktøren Marina Ovsjannikova, som protesterte midt under en nyhetssending på den store TV-kanalen Pjervyj, har blitt siktet etter den episoden. Hun skriver til VG at hun forventer flere anklager. Til Washington Post skriver hun:

– Landet vårt er i totalt mørke nå. Hvem som helst kan kalles en nasjonal forræder eller en «femtekolonnist» bare for å deltatt i en demonstrasjon.

Sunday Telegraph forteller om en ung butikkansatt som tilbrakte 24 timer bak gitter fordi hun nevnte for en tilfeldig kar på en bar at hun var mot krigen i Ukraina.

– Det var bare noe skitsnakk. Han ble rasende fordi vi ikke var enige og sa at Putin og krigen var det riktige. Ikke lenge etter kom det politi - for å hente oss.

Blir dømt

Ovsjannikova legger på Telegram ut flere eksempler. Som Ljubov Jakobovskaja som har fått en bot på 50.000 rubler (5.500 kroner) for brudd på den nye loven mot å diskreditere Russlands væpnede styrker. Lovbrudd: Hun repostet en artikkel om blodbadet i Butsja på Facebook.

I Sibir har en redaktør for en lokal nettavis i Kuzbass-området, Roman Kuprijanov, fått 45.000 rubler i bot for å ha skrevet en artikkel som diskrediterer de væpnede styrkene, melder OVD-info.

Washington Post forteller om skoleelever i Penza som meldte inn sin egen lærer etter at de hadde tatt opptak av henne komme med antikrigsuttalelser.