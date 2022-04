VIDEO: En stillbilde fra videoen som ble postet på nett mandag. Stillbildet og videoen skal vise det som angivelig er ukrainske soldater ved åstedet der russiske soldater skal ha blitt henrettet.

New York Times: Video skal vise russiske krigsfanger bli drept av ukrainske soldater

En video postet i sosiale medier mandag viser tilsynelatende en gruppe ukrainske soldater drepe russiske krigsfanger ved en landsby utenfor den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Videoen er verifisert av den amerikanske avisen New York Times, som omtaler videoen onsdag kveld.

VG har også jobbet med å verifisere videoen og har blant annet geoverifisert den. VG har også fått en tolk til å høre over lydfilene fra videoen. Ifølge tolken snakkes det russisk i videoen, men det skal være ukrainere som snakker.

– Han er fremdeles i live. Film disse røverne. Se, han er fremdeles i live. Han gisper, sier en mann mens det som skal være en russisk soldat med jakken dratt over hodet, tilsynelatende skadet, kan ses fortsatt å puste.

Så skyter en soldat mannen to ganger. Etter mannen fortsetter å bevege seg, skyter soldaten ham igjen, og så stopper mannen å bevege seg.

VG har sett videoen, men velger ikke å publisere den, heller ikke New York Times har publisert den.

Minst tre andre personer, som tilsynelatende er russiske soldater, inkludert en med en tydelig hodeskade og hendene bakbundet, er filmet liggende på bakken.

De er tilsynelatende alle døde. Rundt dem er det store, røde blodpøler.

Videoen ble tatt på en vei nært landsbyen Dmytrivka, rundt 20 kilometer unna Butsja der flere ukrainske sivile ble funnet drept etter at russiske styrker trakk seg ut av området.

De ukrainske soldatene er ifølge avisen identifisert av sine blå armbånd og at de gjentatte ganger sier «ære til Ukraina». Det er uklart hvilken enhet de skal høre til.

Trolig har de russiske soldatene ha hørt til en russisk kolonne som i slutten av mars ble ødelagt i et ukrainsk bakholdsangrep, skriver New York Times.

I en video som det ukrainske forsvarsdepartementet publiserte, kalte de angrepet et «presist arbeid» av ukrainske styrker.

Et ukrainsk nyhetsbyrå postet en video tatt etter at den russiske kolonnen ble offer for bakholdsangrepet.

Da beskrev de styrkene som del av den Georgiske legionen, som ifølge avisen er en enhet bestående av georgiske frivillige som ble dannet for å kjempe for Ukraina i 2014.

Rådgiver Anton Herasjtsjenko i innenriksdepartementet i Ukraina har avvist at videoen er ekte. Han hevder på sin Telegram-kanal at den er russisk propaganda, og at Russland tømte ut okseblod rundt personene som ligger på bakken.

Å henrette krigsfanger utgjør en forbrytelse etter Genèvekonvensjonene – konveksjonene sier at man til enhver tid skal behandle krigsfanger humant.