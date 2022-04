HOTELLEIER: Danske Toke Terkelsen har tilbudt unge russere husly i Phuket.

Russere får gratis hotell i Thailand: − Bedre at de er her enn i krigen

Danske Toke Terkelsen tilbyr gratis overnatting til pengelense unge russere i Phuket. – Bedre at de er her enn i krigen, sier han.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Russlands krigføring i Ukraina får konsekvenser for så mange, også unge russere på sydenferie.

Utenlandske flyselskaper har også kansellert flyginger til Russland. Og siden pengeuttak og overføringer fra russiske kontoer er blokkert i svært mange land nå, har ferierende russere et problem.

Mange er nå etterlatt uten penger og husly, forteller danske Toke Terkelsen, som eier flere hoteller i Thailand.

– Da de mange russerne her fortalte om situasjonen de står i , foreslo jeg at vi kunne bruke et av hotellene mine slik at de fikk ly over hodet, sier den danske hotelleieren Toke Terkelsen til VG på telefon fra Phuket i Thailand.

Flere titalls tusen

For tiden befinner det seg rundt 7.000 russere i de thailandske feriebyene Phuket, Krabi, Koh Samui og Pattaya, ifølge Bangkok Post.

I Sri Lanka befinner det seg 11.500 russere og på den indonesiske øya Bali er det hele 19.000 fra Russland, estimerer The Economist.

Å ta ut penger for en russer er ikke mulig hverken med Visa, MasterCard eller Amex. Bankoverføringer via det internasjonale betalingssystemet SWIFT er også blokkert.

– Mange av dem er veldig fortvilet. De vil hjem til familiene sine. Samtidig er de redd for hva slags regime de kommer til hvis de først kommer seg hjem, forteller Terkelsen.

Frykter å bli sendt i krigen

For øyeblikket sover det 538 russere på Terkelsens hoteller og hosteller i Thailand. Noen av dem bor til svært rabatterte priser, andre får det gratis.

Terkelsen understreker at dette på ingen som helst måte handler om å ta parti i konflikten, og at mange av de unge russerne han snakker med er forferdet over Putins krigføring i Ukraina.

– De frykter at de blir sendt i krigen hvis de drar hjem. Hvordan kan jeg ikke hjelpe dem da? Bedre at de er her enn i krigen, sier Terkelsen til VG.

Alle russiske menn mellom 18 og 27 må tjene ett år i militæret, ifølge AP.

POPULÆRT: Thailand er sammen med Sri Lanka og den indonesiske øya Bali , et populært reisemål for russere.

Jenta dro, gutten ble

Terkelsen forteller om en 22 år gammel russisk gutt som var i Phuket med kjæresten. De ville hjem, men den unge mannen fryktet at hvis han kom tilbake til hjemlandet, ville det bety at han ble sendt i krigen.

– Det endte med at hans kjæreste dro alene, mens den unge mannen fortsatt er her i Phuket. Slike tilfeller har vi hatt flere av. De vil hjem til familien sin, men de vil ikke inn i krigen, forteller Terkelsen.

Frykten mange unge russiske menn nå har for ufrivillig å bli soldater i krigen, er tidligere dekket av blant annet al-Jazeera.

Redde for myndighetene

Mange av de unge Terkelsen snakker med er oppgitt over at familien hjemme ikke får tilgang på informasjon om krigens grusomheter, fordi de kun får russiske myndigheters versjon. CBS har snakket med bekymrede unge russere, som ikke vil hjem.

Ingen av de ferierende russerne VG har tatt kontakt med, har ønsket å uttale seg til media.

Terkelsen sier at mange unge russere er redde for å snakke høyt om sine meninger, fordi de frykter represalier i hjemlandet hvis det blir kjent.

– De som har sagt ja til å bli intervjuet, angrer alle sammen. De frykter konsekvensene det kan få for dem når de kommer hjem, sier dansken.

Russlands president Putin har truet russere som «tar Vestens parti», ifølge Reuters.

FERIE MED BISMAK: Mange russere er uten penger, og samtidig redde for å reise hjem, hevder danske Terkelsen.

Får utvidet visum

Thailand er blant de 141 landene som har støttet FNs krav om en umiddelbar tilbaketrekning av russiske styrker fra Ukraina.

Men vanlige russere på ferie møter tilsynelatende forståelse i landet.

Russere på turistvisum har vanligvis 30 dager på seg før de må forlate Thailand, men nå tilbyr thailandske myndigheter russere å forlenge visumet gratis.

Hotelleieren sier han inntil videre vil fortsette å hjelpe dem som måtte trenge det.

– De er mennesker som trenger hjelp. Jeg bryr meg ikke om hvor de kommer fra, sier han til VG.