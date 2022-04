I BRANN: Russland anklager ukrainske styrker for å ha angrepet et oljedepot i Belgorod. Dette bildet er fredag publisert av det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Russland anklager Ukraina for angrep mot mål i Russland

Russiske myndigheter hevder to ukrainske helikoptre har satt et oljedepot i brann i den russiske byen Belgorod, 40 kilometer nord for grensen til Ukraina.

Det er første gang Russland har meldt om et ukrainske luftangrep mot russisk territorium siden krigen startet, skriver New York Times.

Påstanden om et ukrainsk angrep inne i Russland er imidlertid ikke bekreftet av uavhengige kilder. Ukrainske myndigheter har ikke tatt på seg ansvaret.

Ifølge guvernøren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, ble to personer skadet i angrepet, som skjedde fredag morgen, ifølge BBC.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass var de to oljearbeidere, og tilstanden deres er ikke livstruende.

Utover dette skal det ikke være fare for folk i området, ifølge Gladkov.

Kan være falskt flagg

Den ukrainske generalstaben har ikke informasjon om at ukrainske styrker står bak angrepet, ifølge Bild-journalist Julian Röpcke. Det hintes dermed til at det kan være en falskt flagg-operasjon for å rettferdiggjøre ytterligere angrep på Ukraina, ifølge journalisten.

I forkant av krigen advarte vestlig etterretning om at Russland kunne fabrikkere hendelser der Ukraina kunne bli sett på som angriperen, som Russland igjen kunne bruke som et påskudd for en invasjon av landet.

Fredag morgen er det publisert en rekke videoer på sosiale medier som skal vise angrepet mot anlegget. Andre videoer viser en voldsom brann. VG har geolokalisert to av videoene. De viser at det brenner i Belgorod.

Forsker: Ikke utenkelig at det er ukrainsk angrep

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll sier han ikke vet om det er en såkalt falskt flagg-operasjon eller et ukrainsk sabotasjeoppdrag.

– Det er ikke utenkelig at Ukraina har gjort det. Det kan være falskt flagg, men det kan også stemme, sier Bukkvoll.

Men det er ikke klart for Bukkvoll hva Russland skulle tjene på en falskt flagg-operasjon mot disse målene.

Hvis det derimot er Ukraina som står bak angrepet i Belgorod, så må det anses for å være i selvforsvar.

– Ukrainske styrker vil nok kvie seg veldig mot å kjempe mot russiske styrker på russisk jord, men sabotasjeoppdrag er mulig, sier han.

Har truffet russiske mål fra bakken

Belgorod har rundt 300.000 innbyggere. Det har vært utplassert store mengder russiske soldater der de siste ukene. Rett på andre siden av grensen ligger den ukrainske storbyen Kharkiv, som har vært hardt rammet i krigføringen.

Tidligere har ukrainske styrker kun klart å treffe mål på russisk jord med missiler avfyrt fra bakken.

Russland har tidligere hevdet at de ukrainske luftstyrkene mer eller mindre er ødelagt. Derfor ville det vært pinlig for Russland om det viste seg å stemme at det var et ukrainske luftangrep, ifølge New York Times.

Når det tidligere har vært snakk om et falskt flagg-angrep, har det i hovedsak vært i tilknytning til kjemiske angrep. Men da var det ikke snakk om på russisk jord, men et angrep i Ukraina, sier Bukkvoll.

– Det var da snakk om at Russland kunne tenke seg å bruke kjemiske våpen og så beskylde Ukraina for å ha gjort det, men det har ikke skjedd.