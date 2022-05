FORFATTER VANT PRIMÆRVALG: JD Vance sammen med tidligere president Donald Trump på et valgmøte 24. april. Vance har skrevet «Hillbillyens klagesang», som også er filmatisert.

Republikanerne valgte Trump-støttespiller i Ohio

Seieren til JD Vance ses på som en triumf for tidligere president Donald Trump.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forfatteren JD Vance har vunnet primærvalget for republikanerne i Ohio til kampen om et ledig sete i Senatet. Det skriver AP.

Seieren kan anses som en triumf for tidligere president Donald Trump som ga Vance sin støtte bare uker før valget. Vance slo ut seks andre kandidater i kampen om den ledige plassen etter republikaneren Rob Portman, som skal gå av.

Vance møter Demokraten Tim Ryan i mellomvalget i november.

Da Trump erklærte sin støtte lå Vance bak både Josh Mandel og Mike Gibbons, som var hans to sterkeste konkurrenter, på meningsmålingene.

Primærvalgene følges med større interesse enn tidligere fordi det fortsatt ikke er sikkert om den tidligere presidenten vil stille til valg i presidentvalget i 2024.

Vance sin seier i Ohio kan være et bevis for at Trump fortsatt har evne til å mobilisere grunnfjellet av de republikanske velgerne.

Trump-talsmann Taylor Budowich sier til Fox News at Vance har gjort en kjempejobb for å fortjene Trumps støtte.

– Kraften i President Trumps støtte er ubestridelig, hans dominans over maktpersonene i D.C kan ikke undervurderes, og forventningene til denne MAGA-bevegelsen vil ikke bare definere mellomvalgene, men de vil vinne i flere år fremover, sier han.

I slutten av april ble det kjent at en dommer i delstaten New York opprettholder pålegget om dagbøter for Trump etter at han ble stevnet for forakt for retten.

Den tidligere presidenten etterforskes for uriktige verdivurderinger.