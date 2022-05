MOSKVA: Vladimir Putin fotografert på ærestribunen under «Seiersdagen»-markeringen på Den røde plass mandag.

Russland-ekspert om nye Nato-medlemskap: − Et skrekkscenario for Kreml

Finland og Sverige er på god vei inn i Nato. Det misliker Russland sterkt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Finsk Nato-medlemsskap er definitivt en trussel mot Russland, heter det i en uttalelse fra Vlatimir Putins talsperson Dimitrij Peskov torsdag formiddag.

Peskov hevder også at en Nato-utvidelse ikke vil gjøre verden eller Europa mer trygt. Han truer også med det han kaller en symmetrisk svar på Finlands avgjørelse om å søke Nato-medlemskap, uten at det har kommet frem detaljer om hva dette skal være.

Ifølge Peskov ønsker alle å unngå en direkte konfrontasjon mellom Nato og Russland.

Torsdag ble det klart at Finlands president og statsminister anbefaler å søke medlemskap i forsvarsalliansen. Også i Sverige ligger det an til at dette kommer til å skje snarlig.

HAR BESLUTTET Å SØKE: Finlands regjering vil søke om medlemskap i Nato. Bildet viser den finske statsministeren Sanna Marin (t.h.) sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg (t.v.) i oktober i fjor.

– Avfeier påstander

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at han ønsker finsk medlemskap velkommen, og mener det vil styrke både Natos og Finlands sikkerhet. Han lover at tiltredelsesprosessen vil skje raskt.

– Finsk medlemskap vil vise at Natos dør er åpen, og at Finland bestemmer sin egen fremtid, sier han.

– I utgangspunktet er dette et skrekkscenario for Kreml, sier Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen på spørsmål om hvordan Russland vil reagerer på at Finland og Sverige nå er på god vei mot Nato-medlemskap.

Hun viser til at de russiske myndighetene i årevis har omtalt Nato som en fiendtlig allianse, som har offensive intensjoner når det gjelder hva de gjør på grensen langs Russland.

– De avfeier alle påstanden om at Natos intensjoner er defensive som en slags manipulasjon, spesielt fra USAs side. Dette er deres propaganda, sier Wilhelmsen.

Hun påpeker samtidig at dette er en utvikling som ifølge Kremls retorikk har vært forutsigbar. Spesielt siden Russland annekterte Krimhalvøyen i 2014.

– Russland har snakket om Sverige og Finland som de facto Nato-medlemmer de siste årene etter hvert som samarbeidet mellom disse landene og NATO har tatt seg opp, sier forskeren.

RUSSLANDEKSPERT: Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI.

– Farefull utvikling

Wilhelmsen mener det er en helt annen situasjon enn da Russland invaderte Ukraina blant annet fordi Russland ønsker å hindre at landet de har invadert blir Nato-medlemmer. Forskeren tror derfor ikke at det er stor grunn til å frykte militære reaksjoner fra Russland på at Sverige og Finland søker medlemskap.

SIden 2014 har det vært økende spenning langs grensen mellom øst og vest i Europa, men ifølge Russland-eksperten er denne spenningen midlertidig utløst med Russlands krig mot Ukraina.

– Dermed ser dette annerledes ut nå enn for ett år siden. Selv om Kreml – helt forutsigbart – vil omtale dette som en farefull utvikling, er Russland sannsynligvis såpass svekket militæret på grunn av krigen at det er vanskelig å forestille seg en sterk praktisk, militær respons på de nye medlemskapene.

– Har Russland seg selv å takke for at Nato nå ser ut til å ekspandere østover, med flere land med direkte grense til dem – noe de har vært tydelige på at de ikke ønsker?

– Ja, det kan du absolutt si. Dette er en naturlig konsekvens, mener Wilhelmsen, som sammenligner det med hvordan Russland har satt press på tidligere Sovjet-stater for å få dem til å være med på fellesprosjekter ledet av Russland.

– Det presset har fungert mot sin hensikt, og det er helt åpenbart at Russland ikke har fått til det de ønsker. Det har å gjøre med at Kreml forsøker å projisere og skaffe seg makt på flere spillebaner samtidig.

På den innenrikspolitiske arenaen har Russland viklet seg inn i en situasjon der Nato og Vesten er mobilisert som en ytre, eksistensiell fare for å skape intern enhet, mener Wilhelmsen.

– Nå tror Russland at de må levere en motstand mot denne trusselen, som de selv har konstruert, overfor et internt publikum de selv har hausset opp. Det er et stort problem for Kreml, avslutter hun.

At Russland er årsaken til den finske søknaden bekrefter landets eksstatsminister Alexander Stubb til VG i dag.