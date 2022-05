Søster Evdokia står ved et krater etter et luftangrep mot Slovjansk 10. mai.

Her står slagene i Ukraina nå

Vladimir Putin kunne ikke erklære seier i Donbas 9. mai, slik det var antatt at han ønsket. Er kampviljen blant russerne øst i Ukraina smuldrende?

Siden russiske styrker oppga sin offensiv mot Kyiv, har et stort antall styrker og materiell blitt flyttet til angrepskrigen i øst og sør i Ukraina. Men ukrainske styrker har etablert et effektivt forsvar langs frontlinjen og har i visse områder satt i gang motoffensiv, som i Kharkiv.

Fortsatt er ikke Mariupol fullt og helt i russiske hender. Innbitte ukrainske styrker holder stand i stålverket Azovstal. Skulle stålverket falle, er deres skjebne uviss.

For militærstrategen og professor ved St. Andrews universitet i Skottland, Phillips O'Brien, er det tydelig at heller ikke denne offensiven går i henhold til Vladimir Putins plans. Seiersdagen 9. mai kom og gikk uten at Russland kunne proklamere en total seier i øst.

FELTSYKEHUS: Ukrainske soldater får behandling for mindre skader i et feltsykehus ved frontlinjen i Popasna i Luhansk 10. mai.

– For å si det enkelt, noen av de russiske troppene og kommandørene ser ut til å ha blitt krigssky og nedbrutt av krigen i Ukraina, på en slik måte at de ikke ønsker (og heller ikke evner) å ta risiko og vise den aggresjonen som er nødvendig for det store gjennomslaget som en russisk seier i Donbas er basert på, skriver O’Brien i en analyse i den britiske avisen The Telegraph.

Han har kommet frem til at offensiven i Donbas var prematur etter de store tapene i angrepene i retning Kyiv. Russiske styrker evnet derfor ikke å overvelde de ukrainske forsvarslinjene selv om de er i massivt overtall. Utslitte soldater med dårlig utstyr gir et dårlig utgangspunkt for store territorielle seire. Nå får i tillegg ukrainske styrker tilførsel av avansert militærutstyr som vil endre krigen i Donbas sin karakter fremover.

Slik ser krigen ut i øst og sør denne uken:

Kharkiv fylke:

Den ukrainske motoffensiven mot Kharkiv by har drevet russerne såpass langt unna at de ikke lenger kan nå byen med sitt artilleri. De siste dagene har flere landsbyen nord for Kharkiv by blitt frigjort.

Russiske styrker fortsetter å angripe ukrainske posisjoner nær Izium, men har ikke klart å avansere videre den siste tiden.

NØDHJELP: Sivile står i kø for å få utdelt forsyninger i Kharkiv 11. mai.

Luhansk fylke:

Russiske styrker forsøker å omringe de ukrainske styrkene rundt Severodonetsk, Rubizjne og Lysytsjansk. Så langt har de ikke lykkes.

Årsaken er at de prøver å avskjære Luhansk-regionen totalt fra resten av Ukraina, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

– Situasjonen er blitt betydelig forverret, skriver han på Telegram torsdag.

Russerne har gjort to forsøk på å ta seg over elven Donets til Bilohorivka, ved hjelp av pongtongbroer.

Ifølge guvernøren prøver de å få kontroll over motorveien som går vestover fra Lysytsjansk, som ukrainske styrker er svært avhengig av for forsyninger og evakuering av sivile.

– Den eneste veien som nå forbinder Luhansk-regionen med resten av landet er under angrep. Reiser er for risikabelt, skriver Hajdaj.

Ukrainske styrker klarte å ødelegge en pongtongbro som russiske styrker skulle bruke for å krysse elven Donets til Bilohorivka, ifølge guvernøren.

Donetsk fylke:

Myndighetene i millionfylket har tidligere uttalt at russiske styrker og separatister kontrollerer omkring halvparten av Donetsk fylke. Guvernøren uttalte til VG i slutten av april at de holder fronten og forbereder en motoffensiv.

Det er ventet at russiske styrker planlegger en ny offensiv mot Bakhmut, i nærheten av den nylig russisk-kontrollerte byen Popasna like over grensen til Luhansk.

Måler er trolig å ta kontroll over hovedveien som gjør at de kan fortsette offensiven videre nordvest mot Slovjansk.

Russiske styrker har denne uken gjennomført angrep på Oleksandrivka og Shandryholove.

De pågår kontinuerlige angrep mot stålverket Azovstal i Mariupol, hvor en gruppe på rundt tusen ukrainske soldater holder stand i møte med en massiv russisk overmakt. Det er meldt om 38 luftangrep i løpet av gårsdagen.

MOT FRONTLINJEN: Ukrainske soldater i Bakhmut kjører et pansret kjøretøy i retning fronten 8. mai.

Kherson fylke:

Russiske styrker forsøker å befeste seg i Kherson fylke med intensjonen om å bevege seg videre vest inn i Mykolajiv fylke. Kherson by var den første store byen som ble erobret av russiske styrker etter invasjonen og ligger rett nord for Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Russiske styrker forsøker å ta kontroll over Bruskynske og Velyka Oleksandrivka med tanke på å avansere i sør.