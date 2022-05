LUFTVERN: De ukrainske styrkene hevder de har skutt ned 20 droner ved hjalp av Mistral-missilene som er sendt fra Norge, ifølge «Come Back Alive Foundation».

Stiftelse: Slik brukes våpnene fra Norge i Ukraina

Norge sendte nylig om lag hundre avanserte luftvernmissiler til Ukraina. Nå plasseres de på lasteplanene på Fiat’er, ifølge ukrainske Come Back Alive Foundation.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kunngjorde 20. april at Norge hadde donert om lag hundre Mistral-missiler og et mindre antall utskytningsenheter til Ukraina.

På militærspråket kalles denne type missiler for «MANPADS», som er en forkortelse for «man-portable air-defense system».

Nå har det ukrainske forsvaret delt bilder av våpnene i bruk. På et av dem kan man se luftvernsystemet og en soldat på lasteplanet av en firehjulsdrevet Fiat.

Øverstkommanderende for de ukrainske styrkene hevder at de har skutt ned 20 droner takket være Mistral-missilene, ifølge Facebook-sidene til «Come Back Alive Foundation».

Sistnevnte er en ukrainsk stiftelse som donerer utstyr til det ukrainske forsvaret – i stor grad finansiert av donasjoner fra utlandet. Det er også de som har tatt bildene og levert bilene som det ukrainske forsvaret bruker.

Andriy Rymaruk, sjef for den militære avdelingen av Come Back Alive Foundation, bekrefter overfor VG at det er våpnene fra Norge som er avbildet. Han er også blitt sitert på nettsiden til det ukrainske forsvaret.

Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, bekrefter at det er Mistral-systemer som er avbildet, men hun kan ikke verifisere at det er de samme missilene som er sendt fra Norge.

Mobile våpen

– Dette er mobile grupper som må være raske. De ødelegger fiendtlige droner og helikoptre, og i fremtiden vil de også dekke de russiske jagerflyene, sier Andriy Rymaruk, sjef for den militære avdelingen ved stiftelsen til det ukrainske forsvaret.

– Denne typen arbeid trenger virkelig mobilitet, det er derfor vi har donert nye, ikke brukte, kjøretøy til disse gruppene. Det kan hjelpe til med å tredde de bevegelige målene, fortsetter Rymaruk.

I Norge har våpenet tidligere vært i bruk i blant annet Sjøforsvaret, men er i ferd med å fases ut.

Den norske regjeringen har tidligere donert til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning til Ukraina, i tillegg til luftvernsystemene.

LUFTVERNSMISSIL: Mistral-systemene har tidligere blitt utplassert på norske fregatter av Sjøforsvaret.

Kan antagelig skyte ned jagerfly

– Jeg tror jeg har sett de samme bildene faktisk, sier Lars Peder Haga, etter å ha blitt spurt om den ukrainske bruken av Mistral-missilene.

Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen til Forsvaret, og har blant annet russisk luftmakt som et av sine hovedområder.

– Et av prinsippene i luftvernsammenheng er at det helst skal være mobilt. Da blir det uforutsigbart, og du kan følge det du skal beskytte, sier Haga.

– Sånt sett gir det mening å plassere det på et kjøretøy. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det er en god løsning, konstaterer forskeren.

– Hva kan du si om selve Mistral-systemet?

– Det er et kortholds luftvernmissil med en såkalt infrarød søker, som vil si at den jakter seg inn på varmen som kommer fra for eksempel en jetmotor. Det er det vi kaller et «fire and forget»-system, som betyr at missilet finner veien selv når du først har siktet deg mot et mål.

– Så de kan altså skyte ned et jagerfly?

– Hvis et jagerfly flyr lavt og er synlig lenge nok, så kan du antagelig skyte flyet ned med den, svarer Haga.

EKSPERT: Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, og forsker på russisk luftmakt og militærmakt.

Førsteamanuensen trekker frem at russerne ved flere tilfeller har flydd lavt i Ukraina, ettersom ukrainerne også besitter luftvern som kan skyte ned fly i større høyder.

Våpensystemet har imidlertid en klar svakhet, ifølge Haga. Helikoptre og fly kan nemlig slippe såkalte «varmebluss» som er i stand til å lure missiler med infrarøde søkere.

– Jo mer avansert søkeren er, jo vanskeligere er de å lure, men jeg vet ikke nøyaktig hvordan det er på de rakettene som Norge har sendt, sier han.