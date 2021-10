Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell (nr. to f.v.) har hatt daglige pressekonferanser om smittesituasjonen. Svenske myndigheter får mye kritikk for pandemihåndteringen i en ny rapport fra landets coronakommisjon.

Svenske myndigheter får slakt fra coronakommisjon

Sveriges håndtering av pandemien har vært svak og sendrektig, mener den svenske coronakommisjonen i sin nye rapport.

Av NTB-TT

– De første beskyttelsestiltakene var utilstrekkelige til å stoppe eller til og med kraftig begrense spredningen av smitte i landet, konkluderer kommisjonen i sin rapport som ble lagt fram fredag.

Kommisjonen sier videre at det svenske veivalget har lagt vekt på smitteverntiltak basert på frivillighet og personlig ansvar fremfor mer inngripende tiltak.

I tillegg var strategien i starten av pandemien preget av treghet, mener kommisjonen.

De peker for eksempel på at helsemyndighetene ikke tok initiativ for å få informasjon om smittevernlagrene i helse- og omsorgstjenesten.

Først i midten av mars fikk det svenske helsedirektoratet i oppdrag å sikre tilgangen til smittevernutstyr.

«De seks ukene i februar og starten av mars fremstår derfor, i kommisjonens øyne, som bortkastet tid for å avhjelpe mangelen på smittevernutstyr», skriver kommisjonen.

Siden pandemien brøt ut, har det blitt registrert over 15.000 coronarelaterte dødsfall i Sverige og flere enn 1.170.000 smittetilfeller.

«Ekstrem belastning for de ansatte»

Den første rapporten, som ble presentert 15. desember, ga også slakt av pandemihåndteringen. Da sa kommisjonen at «strategien for å beskytte de eldre har mislyktes».

I rapportens andre del, presentert fredag, har kommisjonen hatt et mye bredere mandat. Der slår de fast at pandemiberedskapen har vært dårlig.

Samtidig gir de hjelpepleiere ros.

– At helsevesenet raskt kunne omstille og skalere opp omsorgen for syke, var i stor grad personalets fortjeneste, sier kommisjonen og legger til:

– Omstillingen har ført til ekstrem belastning for de ansatte, og gitt kansellert og utsatt omsorg. Vi vil derfor leve med konsekvensene av pandemien i lang tid fremover.

Kommisjonen har, ifølge Aftonbladet, sett på følgende områder: