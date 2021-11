SPOKANE: Det var i denne byen liket ble funnet.

Politiet: Far drepte datterens eks etter sexhandel

En 60 år gammel mann i delstaten Washington er siktet for overlagt drap på datterens 19 år gamle ekskjæreste.

Av Kristian Havnes Klemetzen

22. oktober ble det funnet et lik i bagasjerommet på et forlatt kjøretøy i byen Spokane, nordvest i USA. Liket hadde teip rundt anklene og håndleddene, gjenteipet munn og merker flere steder på kroppen.

Liket ble identifisert som 19 år gamle Andrew Sorensen.

Nå er John Eisenman (60) arrestert, siktet for overlagt drap på Sorensen, melder New York Post.

Sorensen var tidligere kjæreste med Eisenmans tenåringsdatter.

Men i oktober 2020 skal Eisenman ha funnet ut at datteren hans hadde blitt solgt til en sexhandelsring i Seattle, ifølge politiet.

Sorensen sto angivelig bak ugjerningen.

SEATTLE: Sexhandelen skal ha foregått her.

Faren skal ha reddet tenåringsdatteren fra sexhandelsringen.

Konfronterte Sorensen

En måned senere skal faren ha konfrontert ekskjæresten med sexhandelen.

Politiet mener han da bortførte og kneblet tenåringen, før han la ham i bilens bagasjerom.

«I etterkant skal Eisenman ha angrepet offeret med en byggesten og gjentatte stikk, til offeret døde», skriver politiet i en rapport.

De ble først gjort oppmerksom på den forlatte bilen da beboere i Spokane sa den luktet rart.

Bilen tilhører Eisenmans forlovede. Først påsto Eisenman at bilen ble stjålet i fjor. Forloveden fortalte senere til politiet at parets mindreårige datter hadde blitt utsatt for sexhandel av Sorensen, og at de kjørte til Seattle for å redde henne i fjor.

En nabo kontaktet også politiet for å fortelle at Eisenman hadde innrømmet å ha drept en person og deretter lagt liket i bagasjerommet.

Fredag ble Eisenman arrestert. Han skal ha innrømmet å ha oppsøkt Sorensen og drept ham, ifølge politirapporten.