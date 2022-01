Biden hardt ut mot Trump

WASHINGTON D.C. (VG) Ett år har gått siden en illsint mobb med Trump-tilhengere angrep Kongressen. President Joe Biden advarer om at Trump fortsatt utgjør et trussel mot demokratiet.

– For ett år siden i dag, i dette hellige stedet, ble demokratiet angrepet. Folkets vilje var under angrep, og vår konstitusjon sto ovenfor tidenes største trussel, sier president Joe Biden under sin tale fra Kongressen.

Biden går i talen hardt til angrep på Donald Trump, og legger ansvaret på stormingen av Kongressen på sin forgjenger.

– Trump har skapt og spredt et nett av løgner om valget i 2020. Og han har gjort det fordi han verdsetter makt overfor prinsipp, og fordi han anser sine egne interesser som viktigere enn landets interesser, stormer Biden.

Presidenten uttaler at hans forgjenger fortsatt nekter å innse nederlaget - selv om han tapte med mer enn 7 millioner stemmer.

– For første gang i historien har ikke en president bare tapt valget. Han forsøkte å forhindre en fredelig overgivelse av makten, mens en voldelig mobb stormet Capitol.

Videre sier presidenten at Trump ikke gjorde nok for å stoppe opptøyene.

– Han gjorde ingenting på flere timer, mens politiet var under angrep og liv var i fare.

Flere medier, deriblant Reuters, meldte i forkant av talen at Biden ville omtale Trump som en trussel mot demokratiet.

– Skal vi være en nasjon som ikke lever i sannhetens lys, men i skyggen av løgn? Skal vi være en nasjon som aksepterer politisk vold som en norm? Skal vi være en nasjon der vi tillater at partipolitiske valgfunksjonærer omstøter folkets lovlig uttrykte vilje?

– Vi kan ikke tillate oss selv å bli en slik nasjon. Veien videre er å anerkjenne sannheten, og leve ved den.

Innholdet i talen er gjort kjent av Det hvite hus i forkant, skriver NTB.

LES OGSÅ: Han sto midt i opprøret og fryktet for livet

TOK SEG INN: Donalds Trumps mobb under angrepet på Kongressen 6. januar. 2021.

Skamfull

Torsdag er det ett år siden flere hundre Trump-supportere og høyreekstreme stormet Kongressen i USAs hovedstad.

Angrepet har blitt omtalt som «det største digitale åstedet i historien», hvor politiet sitter på over 15.000 timer med videomateriale – mye av det fra stormerne selv.

12 måneder senere er 726 tiltalt. Av disse har 151 så langt sagt seg skyldig. Den strengeste fengselsstraffen som er gitt er på fem år.

Men så langt er det ingen som er holdt direkte ansvarlig for angrepet.

Visepresident Kamala Harris åpnet talen under torsdagens seremoni i Kongressen.

– Sjette januar så vi hvordan vår nasjon ville se om om kreftene som prøver å ødelegge demokratiet vårt skulle lykkes, sier hun.

– Volden. Lovløsheten. Kaoset.

HOLDT SEG INNE: Jessica Zigmond bor i D.C. Hun var hjemme resten av ettermiddagen, og turte ikke gå ut etter at angrepet hadde skjedd.

– Mange amerikanere har «skrudd av». De ønsker ikke høre om det lenger. Samtidig var det et angrep på demokratiet og jeg må ha troen på at noe vil skje, sier Jessica Zigmond på spørsmål om hva hun tenker om at det foreløpig ikke er noen som er holdt ansvarlig.

Hun bruker ord som «skam», «skuffelse» og «redsel» når hun forklarer hva hun opplevde den dagen.

– Jeg er skuffet over hva dette sier om oss som land, og hva det sier til resten av verden.

Fare for borgerkrig

USAs tidligere president Jimmy Carter sier i en fersk kronikk i New York Times at han frykter for USAs demokrati.

– Vår store nasjon vakler nå på kanten av en stadig større avgrunn. Uten umiddelbar handling er vi i virkelig fare for borgerkrig og for å miste vårt dyrebare demokrati. Amerikanere må legge vekk forskjellene og jobbe sammen før det er for sent, skriver Carter.

«Truer tilliten»

Trumps påstand om et «stjålet valg» lever fortsatt i beste velgående blant republikanske velgere og politikere 12 måneder senere.

Etter Kongress-stormingen ble det antatt at mange republikanere ville vende ryggen til Trump og hans ubegrunnede anklager.

Men fortsatt viser meningsmålinger at mellom 60 og 70 prosent av republikanske velgere tror Trump ble frastjålet valgseieren i 2020, skriver NTB.

Andelen har vært ganske stabil helt siden januar i fjor, ifølge Washington Post.

ROLIG: Kontrastene er store til hva som skjedde utenfor Kongressen for ett år siden.

Avlyste

I dagene som fulgte etter angrepet ble det sendt tre ganger så mange soldater til USAs hovedstad, som det var i Afghanistan, Syria og Irak til sammen.

Rundt Kongressen fantes det store gjerder, og hele byen var i høy beredskap. Ett år senere er disse gjerdene fjernet og barn aker i bakken utenfor bygningen.

Kongresspolitiet vandrer rundt bygningen, og sperringene rundt i gaten er borte.

Trump varslet først at han ville holde en pressekonferanse i Florida på årsdagen for da tilhengerne hans stormet Kongressen, men opplyste onsdag at denne er utsatt til 15. januar, skriver NTB.

Det skjer ifølge Trump «i lys av den fullstendig forutinntatte og uærlige» kongresskomiteen som er satt ned for å granske stormingen av Kongressen.

