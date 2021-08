ENORMT OMRÅDE: Skogbrannen har rast rundt i skogene nord i delstaten i tre uker. Så langt har den svidd av 1.108.000 mål i fylkene Plumas og Butte. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Skogbrann herjer i California: − Hjertet mitt er knust

Skogbrannen Dixie har slukt store deler av småbyen Greenville nord i California. Over 100 hjem har brent til grunnen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

En bensinstasjon, en kirke, et hotell og et museum var blant bygningene som ble slukt da brannen feide gjennom Greenville onsdag kveld. Noen av bygningene er over 100 år gamle, den eldste fra 1860.

– Det er ingenting igjen av sentrum. Våre historiske bygninger, hjem, skoler og små bedrifter har gått tapt, skrev fylkesleder i Plumas Kevin Gross på Facebook.

Greenville er en liten by med 800 innbyggere i Plumas fylke. Store deler av byen var i ruiner torsdag, ifølge The Sacramento Bee.

Alt som var igjen av en kirke var et smeltet plastskilt som annonserte et kommende kirkemøte.

– Byen er helt borte. Den er jevnet med jorden, sier innbygger Eva Gorman til avisen.

NEDBRENT: Store deler av byen Greenville var i ruiner torsdag. Ifølge sheriffen har de ikke fått inn meldinger om personskader, men fire personer er fortsatt savnet. Foto: Noah Berger

– Evakuer nå

– Hjertet mitt er knust, sier sheriffen Todd Johns til AP.

Ifølge sheriffen har de ikke fått inn meldinger om personskader, men fire personer er fortsatt savnet.

Over 100 hjem har blitt slukt av brannen i Greenville, ifølge ABC News. Minst 31.000 personer har evakuert.

– Du er i alvorlig fare og MÅ forlate området nå, skrev Plumas fylke i en melding til innbyggerne i Greenville onsdag.

Noen brannmenn skal ha blitt truet med pistol fordi enkelte innbyggere nekter å evakuere.

EVAKURER: Hunter McKee klemmer Dawn Garofalo etter å ha hjulpet henne med å evakuere hestene sine til utkanten av Lake Almanor i Plumas. Foto: Noah Berger

Skogbrannen har rast rundt i skogene nord i California i tre uker. Fredag morgen brenner det i fire fylker, Butte, Plumas, Tehama og Lassen.

Ukontrollerte skogbranner er vanlig i California, men denne sommeren har vært spesielt ille, og sesongen er langt fra over.

Det er rundt 100 branner vest i USA, de fleste strekker seg fra nord i California til det vestlige Montana. Det er fare for at brannene kan spre seg.

Brannen inngår i en værkrise som også har brakt kvelende varme og alarmerende tørke.

Onsdag var det 50 grader i Thermal i California, rundt 200 kilometer øst for Los Angeles. Det er den høyeste temperaturen for august som er registrert i området. I Palm Springs i California var det 46 grader.