STRIDSTIDER: Tidligere forsvarsattaché ved den norske ambassaden i Ukraina, Hans Petter Midttun, følger den spente stemningen øst i landet med bekymring.

Tidligere forsvarsattaché: Nato bør utplassere styrker i Ukraina

KIEV (VG) Nato bør utplassere styrker i Ukraina dersom landet ber om det, mener Norges tidligere forsvarsattaché til Ukraina, og synes alliansen er for defensiv i møte med Russland.

Ukraina er brått på verdensledernes lepper, når vestlige land nå estimerer at over 100.000 russiske soldater står klar nær den ukrainske grensen.

I hovedstaden Kiev henger frostdekkede plakater med kamuflasjekledde menn som oppfordrer frivillige til å melde seg til reservestyrkene.

Mobilisering på gatenivå til tross: De fleste sikkerhetseksperter er enige om at landet har minimale sjanser til å stå imot dersom stormakten Russland faktisk gjennomfører en invasjon.

Nato burde i langt større grad signalisere at de ikke vil akseptere at Russland rykker nærmere nå, mener Norges tidligere forsvarsattaché til Ukraina, nylig pensjonert kommandørkaptein Hans Petter Midttun.

– Hvis vi anerkjenner at Ukraina er en uavhengig selvstendig nasjon og at det er de prinsippene som står på spill, så burde vi utstasjonere Natos styrker hvis Ukraina ønsker det, sier han til VG.

UKRAINA-KJENNER: Pensjonert kommandørkaptein Hans Petter Midttun.

– Det går på vår troverdighet

Konflikten i det østlige Ukraina har kostet over 13.000 mennesker livet, ifølge anslag fra FN. Hele 1,5 millioner mennesker er drevet på flukt, ifølge den amerikanske tenketanken Council on Foreign Relations.

VG treffer Hans Petter Midttun ved den symboltunge Moderlandsstatuen i iskalde minus femten i Kiev.

Midttun har et langt liv i Forsvaret bak seg, som blant annet stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter. Nå er Midttun uavhengig forsvarsanalytiker, med et sterkt engasjement for Ukraina, og bor halvparten av tiden i Kiev.

Han mener Nato-salliansen nå bør kjenne på et ansvar.

– Det går på vår troverdighet. Helt siden 1999 har vi sagt at for oss er det viktig å stoppe konflikter før de utfordrer sikkerheten til våre medlemsland. Hvis vi venter til den konflikten faktisk finner sted ved Natos grenser, så har vi feilet. Da står også alle andre ting som Nato har sagt at de skal gjøre på spill, mener Midttun, som også har tjenestegjort som stabsoffiser for Norges militære representant ved NATOs øverste militære hovedkvarter.

ADVARER RUSSERNE: Nato-sjef Jens Stoltenberg.

« Oksen Ferdinand»

Denne uken sees på som en skjebneuke for Russlands forhold til Vesten. Mens russiske soldater står klare i Øst-Ukraina, går russiske toppolitikere i møter med henholdsvis USA, OSSE og Nato.

Utfallet etter møtet i Nato-Russland-rådet onsdag, det første på to og et halvt år, var at generalsekretær Stoltenberg har tilbudt Russland nye samtaler. Russerne sier de trenger tid på å komme med et svar.

– Dersom Russland igjen bruker militær makt, vil de ha en høy pris å betale, sa Stoltenberg til VG etter møtene.

Et sentralt element i konflikten dreier seg om Russlands selvopplevde rett til å utøve innflytelse i de statene som tidligere tilhørte Sovjetunionen.

I et Kiev som fortsatt har julepynten oppe etter den ortodokse feiringen av jul, virker det langt til Brussel. Men Ukraina vender seg vestover, og har siden 2017 jobbet for å bli en del av Nato.

MILITÆRT: Hans Petter Midttun på gaten i Kiev, der han bor halvparten av tiden. Bak går ungdom fra et militært gymnas.

Partene samarbeider på flere områder, og Ukrainas statsminister har nå bedt militæralliansen om bistand både til sjøs og med etterretningsvirksomhet i konflikten med Russland.

Nå er tiden for at NATO må «begynne å opptre som en militærallianse», mener Midttun. Han sier det ikke innebærer at vi skal slåss mot Russland, men bruke militært diplomati for å markere hvor vi står, forklarer den tidligere forsvarsattacheen.

– Nato er som oksen Ferdinand i denne sammenhengen – stor og sterk, men ligger under et tre og lukter på blomstene. Russland har en vilje som er langt større enn vår. De har pushet oss og vi har tatt ett skritt tilbake, gang på gang. Det er ingen grunn til å tro at Russland tar oss på alvor, mener Midttun.

Hybridkrig

Midttun mener at den pågående diskusjonen om hvorvidt Russland er i ferd med å invadere Øst-Ukraina, burde blitt løftet til det overordnede.

Den rutinerte forsvarsmannen griper til en serviett for å forklare. Han bretter den ned til en fjerdedel.

– Å diskutere styrkeoppbyggingen i Øst-Ukraina blir som å snakke om denne lille delen her, sier han, og bretter så servietten helt ut til det firedoble av den opprinnelige størrelsen, for å illustrere at dette handler om noe mye, mye større.

Midttun sier at den russiske styrkeoppbyggingen er en del av en prosess som har pågått uavkortet helt siden 2014.

– Den hybride krigføringen består av økonomisk krigføring, korrumpering av politiske system, informasjonskampanjer, bruk av den diplomatiske sfæren for å påvirke verden rundt, og alt fra energi til religion som virkemidler. Russland har i flere tiår allerede forsøkt å motsette seg den ukrainske selvstendigheten, sier han til VG.

PATRULJE: Ukrainske soldater nær frontlinjen i Øst-Ukraina.

Advarer Norge

Midttun mener kravet om en garanti for at Ukraina ikke skal bli Nato-medlemsland må anses som et ledd i Russlands forsøk på å reversere situasjonen som oppsto etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Norge bør også være årvåken, og lære av hvordan Russland agerer overfor Ukraina, mener Midttun. Husk den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014, poengterer han.

– Det Russland gjorde i 2014 medførte at de mistet sin nærmeste nabo. Når vi sier at vi har en fantastisk relasjon til Russland, så kan du tenke – i familiesammenheng – hvem er egentlig vi? Mens Ukraina, de er familie i russiske øyne, og likevel gjorde de dette. Og det bør være en lærdom for oss.