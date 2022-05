JAKTES PÅ: Drapssiktede Casey White, og fengselsbetjenten Vicky White, som er kåret til «årets ansatte» fire ganger.

Klappjakt på assisterende fengselsdirektør og drapssiktet

Assisterende direktør for et fengsel i Alabama er ettersøkt etter at hun sist ble sett sammen med en drapssiktet fange politiet beskriver som farlig.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vicky White er assisterende fengselsdirektør i Lauderdale fylke i Alabama. Nå er hun ettersøkt mistenkt for å ha bidratt til at drapssiktede Casey White (de to er ikke i familie) rømte fra fengselet. Casey White soner allerede en dom på 75 år for en lang rekke forbrytelser. Han er også siktet for drapet på en 58 år gammel kvinne i 2015. Han har tidligere tilstått drapet, men trakk senere tilståelsen.

Vicky White beskrives av fengselsledelsen som en eksemplarisk ansatt uten noen tidligere bemerkninger.

De to ble ifølge CNN sist sett fredag etter at Vicky White sa hun skulle frakte Casey White til en psykiatrisk evaluering i den lokale rettsbygningen. Myndighetene har imidlertid funnet ut senere at det ikke var planlagt noen slik evaluering av den drapssiktede mannen.

Videoopptak

Politiet har fått tak i et videopptak av bilen de kjørte fra fengselet.

– Videoen viser at politibilen forlot fengselet og kjørte direkte til parkeringsplassen hvor den ble forlatt og siden ble funnet, sier sheriff Rick Singleton til CNN.

ETTERSØKT: Casey White på et ikke-datert bilde fra et overvåkingskamera fra fengselet.

Han sier det er trolig at Vicky White handlet ut fra egen fri vilje, men holder muligheten åpen for at hun kan ha blitt truet eller gjorde det.

– Alle hennes kolleger er i sjokk. Vi har aldri opplevd noe slikt med Vicky White. Hun var en mønsteransatt, sier sheriffen, som også holder det åpent om kvinnen ble overmannet og kidnappet av den drapstiltalte mannen.

Han sier at Vicky White kort tid før hun forsvant skal ha sagt at hun tenkte å be om helsehjelp fordi hun ikke følte seg bra. Det rakk hun aldri å gjøre.

Hun har jobbet ved fengselsvesenet i kommunen i to tiår, og fredag skulle etter planen være hennes siste dag på jobben, etter at hun leverte inn pensjonspapirer i forkant. Den lokale TV-stasjonen WVTM skriver at Vicky White solgte huset for en måned siden.

– Farlig

Selv om bakgrunnen for rømmingen ikke er kjent så er det på det rene at Vicky White brøt reglene da hun fraktet fangen alene. To betjenter skal ifølge reglene være med på en slik overføring.

– Om hun hjalp ham eller ikke, det vet vi ikke. Og vi kan ikke uttale oss om det før vi har bevis for hva som faktisk har skjedd. Vi må gå ut fra at hun ble tatt mot sin vilje med mindre vi med sikkerhet kan bevise det motsatte. Uansett om hun gjorde det eller ikke, så tror vi hun er i fare.

Sheriffen sier det ikke er noe som tyder på at det var et romantisk forhold mellom de to, men han kan heller ikke utelukke noe slikt.

Singleton sier Vicky White er i fare, og går ut i fra at Casey White er bevæpnet, siden Vicky White hadde våpen da hun kjørte avgårde.

– Ingen må prøve å nærme seg disse to fordi vi anser dem som farlige, og høyst sannsynlig bevæpnet, sier Marty Keely fra US Marshals som leder jakten på de to.

Sheriff Singleton sier Casey White har «ingenting å tape».

Problemet for politiet er at de ikke vet hva slags bil de kjørte i etter at politibilen ble hensatt på parkeringsplassen.

US Marshals Service har ifølge NBC utlovet en dusør på opp til 10.000 dollar for informasjon som kan lede dem frem til en pågripelse av den 2.05 meter høye Casey White. Han har også tidligere forsøkt å flykte fra fengselet i Lauderdale fylke.