forrige



fullskjerm neste POLEN: Polske soldater har rullet ut piggtrådgjerder på grensen mot Hviterussland. 1 av 3 Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Fryser i hjel på grensen: Bruker migranter i strid med EU-land

SOKOLKA/OSLO (VG) Hviterussland sender migranter og flyktninger mot nabolandene. Polen, Latvia og Litauen svarer med å rulle ut piggtråd. Minst seks personer har dødd i grenseområdet.

Av Nilas Johnsen og Grzegorz Sokol

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag i forrige uke la den polske grensevaktstyrken ut en kort oppdatering på Twitter: En migrant fra Irak var funnet død på grensen mot Hviterussland.

Ifølge polske myndigheter var mannen en del av en gruppe på flere hundre migranter som forsøkte å ta seg inn i Polen. Tusener av migranter, de fleste av dem fra Midtøsten, har forsøkt å krysse inn i EU fra Hviterussland de siste månedene.

– De polske grensevaktene har fanget oss og brakt oss tilbake til grensen. Jeg mistet skoene mine i myra og har gått i sokker og flip-flops, sier migranten Michael fra Sri-Lanka, til VGs frilansjournalist i Polen.

FORTVILET: Michael, som er katolikk fra Sri Lanka forteller at han forsøker å komme seg til Europa for familiens skyld.

Frem og tilbake

Han er del av en gruppe migranter som er blitt sendt fram og tilbake mellom Polen og Hviterussland de tre siste ukene, og som har samlet seg i et skogområde ved grensen.

Michael hutrer og forteller gråtende at han er fra den katolske minoriteten i øylandet, og at han har bedt til gud for å overleve reisen. Men han har ikke fått gitt familien beskjed om hvor han er.

– Jeg har kone og tre barn hjemme i Sri Lanka. De hviterussiske grensevaktene tok SIM-kortene våre Jeg har ikke hatt kontakt med familien på flere dager, sier han fortvilet.

I samme gruppe er flere menn fra Nigeria, som er blitt intervjuet av BBC.

– Hver dag kommer vi til Polen, men presses tilbake til Hviterussland. Der tar de oss, slår oss og sender oss tilbake. Vi sparkes frem og tilbake som en fotball, sier én av migrantene til BBC.

HAR GITT OPP: – Jeg vil heller sendes til hjemlandet mitt og dø der, forteller en migrant fra Nigeria, som sier han er blitt fratatt passet i Hviterussland.

Dør av kulde

Ifølge aktivister som jobber for å hjelpe migrantene bryter polske grensevakter Flyktningkonvensjonen, ved å sende migrantene tilbake over grensen og inn i ingenmannsland.

Minst seks migranter skal ha mistet livet ved grensen på den polske siden, og minst to av disse grunnet hypotermi – eller sagt litt enklere: De har frosset i hjel.

En video som er vist på TV i både Hviterussland og Polen viser en omkommet irakisk kvinne, som ble lagt ut midt på grensemerket mellom landene.

les også På flukt fra Taliban

Talsmann Ryan Schroeder i og FNs migrasjonsbyrå (IOM) uttaler til VG at FN-organisasjonen er «dypt bekymret for situasjonen, særlig for helsen til barn, gravide kvinner og familier». IOM krever umiddelbar tilgang til grenseregionen.

– Det er en livstruende situasjon. Det har allerede vært seks bekreftede dødsfall ved grensen mellom Polen og Hviterussland, i hovedsak grunnet utmattelse og hypotermi. Én av de døde var en gutt på 16, sier han.

– Disse menneskene har hatt svært begrenset tilgang til drikkevann, mat, sanitet og husly i ukesvis. Situasjonen er kritisk, vinteren kommer og temperaturen faller, fortsetter talsmannen.

STANSER JOURNALISTER: Journalister og hjelpeorganisasjoner i Polen nektes tilgang til grenseområdet der flertallet av migrantene er.

Anklager diktatoren

Polen, som rapporterer om til sammen 10.000 migranter i løpet av de siste månedene og opp mot 500 per dag på det meste, har innført unntakstilstand ved grensen.

– Underhuset stemte for å forlenge unntakstilstanden på Polens grense til Hviterussland idet det ulovlige migrasjonspresset fortsetter å øke, iscenesatt av det hviterussiske regimet i et forsøk på å destabilisere EU, heter det i en Twitter-melding fra underhuset Sejms offisielle konto.

Unntakstilstanden gjør at tungt bevæpnede grensevakter kan forby hjelpeorganisasjoner å hjelpe migranter, og stanse journalister fra å rapportere om krisen.

Både i Litauen og Latvia utspiller det seg lignende scener, med migranter som stanses av væpnede grensevakter og piggtrådgjerder som rulles utover gjørmete jorder.

VOKTES: Soldater vokter over en midlertidig teltleir i grenseområdet mellom Polen og Hviterussland.

Bakteppet for krisen er at de to baltiske landene og Polen gir tilflukt til den hviterussiske opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator.

EU har anklaget Hviterussland for å ha iscenesatt migrantflommen som hevn mot EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av landets opposisjonelle.

Allerede i mai advarte Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.

Polske organisasjoner har fått informasjon om at migrantene tilbys innreise til EU-land som Tyskland av hviterussiske reisebyråer, og så flys inn til landet. Flere migranter forteller at de fratas pass, og så sendes videre mot grensen i buss.

Barn på flukt

Marta Górczyńska, jurist og aktivist i «Grense-gruppen», en koalisjon av ikke-statlige organisasjoner som støtter flyktninger, forteller VG om situasjonen ved grensen.

– Samtidig som vi fant elleve flyktninger inne i skogen, kom meldinger om en ny gruppe, inklusive fire barn, som behøvde hjelp. Det er ikke lenger et juridisk eller politisk problem, men et humanitært krise, sier hun.

– Det er ufattelig at vår regjering nekter disse menneskene tilgang til hjelp, legger menneskerettsadvokaten til.

MIGRANTER: Migranter og flyktninger fra Midtøsten holdes ved grensevaktkontoret i Michalowo på et bilde fra 27. september.

– Livstruende situasjon

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttaler at de er sjokkerte og forferdet over det som skjer på grensen til EU-landene Polen, Latvia og Litauen.

– Vi har fått svært bekymringsfulle rapporter om at migranter presses frem og tilbake. Retten til å søke asyl er hjemlet i både Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Og den retten gjelder også dersom man har krysset grensen på en irregulær måte, sier Anders Aalbu, talsmann for Norge i UNHCR, til VG.

– Området på grensen er ugjestmildt, med myr og skog. Den humanitære situasjonen vil bli verre, og verre når det blir kaldere. Disse menneskene må få tilgang til humanitær hjelp og juridisk bistand, fortsetter han.